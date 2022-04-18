Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську. Артобстріли по всій лінії фронту на Донеччині не припинялися всю ніч. ФОТО

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий ракетний обстріл житлових кварталів від окупанта по Краматорську. Комунальники вже працюють - прибирають наслідки", - зауваживі він.

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Пізніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у фейсбуці: "Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти".

За його словами, артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках.

"Наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання. Попри все, продовжуємо евакуювати людей з прифронтових населених пунктів і закликаємо всіх, хто має змогу, виїхати у більш безпечні регіони", - додає Кириленко.

Він також показав фото наслідків одного з сьогоднішніх обстрілів:











