Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.

"Так, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі дві жінки обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Зловмисники викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За місцем проживання лиходіїв поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів", - йдеться в повідомленні.

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Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції. За цим фактом розпочато досудове розслідування.









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