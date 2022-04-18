Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.
"Так, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі дві жінки обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Зловмисники викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За місцем проживання лиходіїв поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів", - йдеться в повідомленні.
Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції. За цим фактом розпочато досудове розслідування.
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