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Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.

"Так, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі дві жінки обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Зловмисники викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За місцем проживання лиходіїв поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Київщині затримали 8 мародерів, одержали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж, - Павлюк

Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн 01

Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції. За цим фактом розпочато досудове розслідування.


Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн 02

Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн 03

Також дивіться: Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів. ФОТО


Телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили: четверо мародерів обікрали ТЦ у Бучі на 5 млн грн 04

Автор: 

мародерство (339) Буча (542)


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Топ коментарі
+31
Якщо розстріляють, жирно плюсану.
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18.04.2022 13:06
+28
сравните - на счету этой девочки 52 танка....
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18.04.2022 13:10
+13
герои, ёпта.... ))
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18.04.2022 13:08
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Якщо розстріляють, жирно плюсану.
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18.04.2022 13:06 Відповісти
герои, ёпта.... ))
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18.04.2022 13:08 Відповісти
сравните - на счету этой девочки 52 танка....
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18.04.2022 13:10 Відповісти
Вбивча краса!)
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18.04.2022 13:20 Відповісти
блин.. прекратите уже. эта девушка - доктор. какие танки.
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18.04.2022 13:27 Відповісти
Бери круче! 28 вертолетов, 12 самолетов, и один известный военный корабль!
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18.04.2022 14:06 Відповісти
первір джерело інфи - якась ірина з твітера тягає все незрозуміло звідки
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18.04.2022 14:28 Відповісти
Спасибо, рвотный рефлекс на сутки мне обеспечен. Ну и как это развидеть?
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18.04.2022 15:46 Відповісти
Сироты
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18.04.2022 20:06 Відповісти
Це було в Епіцентрі, бидлота грабувала під час боїв ЗСУ з орками..
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18.04.2022 13:08 Відповісти
Ризикували...)))
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18.04.2022 13:10 Відповісти
Епицентра в Буче вроде нет . Есть на выезде из Киева
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18.04.2022 13:10 Відповісти
Есть - на выезде к Ворзелю.
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18.04.2022 13:14 Відповісти
Колишній «Модуль».
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18.04.2022 13:20 Відповісти
За таке треба розстрілювати.
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18.04.2022 13:08 Відповісти
Ні, ми цивілізовані країна, спіймали, дивимось у очі і не залежно від того що побачили, відпускаємо...
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18.04.2022 13:13 Відповісти
В ті очі треба не один раз дивитися, навіть після того, як відпустили мародерів. Тому їх очі краще зберігати в склянці з формаліном.
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18.04.2022 13:35 Відповісти
краще в епоксидці залити, щоб як скляні шарики-антистрес в руках катати)))
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18.04.2022 23:52 Відповісти
Поки влада буде панькатися , з таким лайном .То гумдопомогу розікрали , то одягнули віськових в армані ,то за кордон вивезли мільйони - може пора рострільну вводити .
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18.04.2022 13:13 Відповісти
у нас в закарпатті з початку війни по цілій області йдуть глобальні битви за гуманітарку.
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18.04.2022 13:19 Відповісти
Может они сохранили имущество ТЦ от оккупантов? Имущество вернуть и героев наградить?
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18.04.2022 13:19 Відповісти
Расстреливать к едреней фене всех *******-мародеров на месте ! Не дожидаясь перитонита ... (с)
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18.04.2022 13:24 Відповісти
Чисто дамбасяни які грабували МЕТРО.
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18.04.2022 13:29 Відповісти
вот они потом в Бучу и поехали....
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18.04.2022 13:43 Відповісти
и долго в Украине с этими отбросами будут нянькаться?
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18.04.2022 13:50 Відповісти
А хто це буде робити, адже починати треба з президентiв, суддiв, прокурорiв, СБУ, полiцii, митникiв i далi по списку? Та й сам "нарiт" ладен обiдрати один одного до нитки. Зараз це не треба навiть ховати. Добре що хоч лишився НАРОД, але вiн сидить тихенько тому що безправний.
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18.04.2022 14:25 Відповісти
 
 