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Новини Фото Війна
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Черговий ракетний удар по Дніпропетровщині: "Стратегічне" влучання у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. ФОТО

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла - пошкоджені мережі. Працюють електрики", - зазначив він.

"Ніяких військових там ніколи не було", - додає Резніченко.

Черговий ракетний удар по Дніпропетровщині: Стратегічне влучання у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав 01

Автор: 

армія рф (17526) обстріл (28687) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3771)


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Топ коментарі
+12
ЗСУ молило, чтобы инфу не публиковали в тот же день. Даже какой-то закон пропихнули. Всем насрать. Если честно я уже махнул рукой. Тут руководят папуасы. Жаль, только что в результате тупости одних папуасов гибнут те, кто папуасами не является. По крайней мере мне ничего про это неизвестно.
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18.04.2022 13:58
+9
Ну не публікуйте цього дятли
ви що вороги ?
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18.04.2022 13:59
+8
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18.04.2022 13:55
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18.04.2022 13:55 Відповісти
Зато отчитались о нанесении ракетного удара. И запас ракет истощается.
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18.04.2022 13:58 Відповісти
А це з якого регіону з Каспійського, Чорноморського чи моря Лаптєвих?
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18.04.2022 13:58 Відповісти
ЗСУ молило, чтобы инфу не публиковали в тот же день. Даже какой-то закон пропихнули. Всем насрать. Если честно я уже махнул рукой. Тут руководят папуасы. Жаль, только что в результате тупости одних папуасов гибнут те, кто папуасами не является. По крайней мере мне ничего про это неизвестно.
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18.04.2022 13:58 Відповісти
А где написано, что это именно в какой-то день?
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18.04.2022 14:25 Відповісти
Це ти не в Україні, то не в курсі, що "в какой день" у нас через 5 хвилин в інтернеті вже новина є.
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18.04.2022 15:08 Відповісти
Ну не публікуйте цього дятли
ви що вороги ?
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18.04.2022 13:59 Відповісти
а шо ВЫ по этому фото поймете?
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18.04.2022 14:08 Відповісти
по цьому фото можна припустить ,що ракета не долетіла до цілі. А значить десь спрацювало ПВО.
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18.04.2022 14:11 Відповісти
а какая цель была у этой ракеты? шо на дачных участках может заинтересовать **********? курятника и того нет !
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18.04.2022 14:31 Відповісти
Кацапи i без наших публікацій продовжують знищувати все
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18.04.2022 14:20 Відповісти
Что-то свинота разошлась с ракетными обстрелами. Явно работают на количество, а не на качество. На мой взгляд тут два варианта:
-Торопятся к определенной дате создать видимость какой-то значительной ******.
-Бесятся из-за того, что где-то им сильно насовали.
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18.04.2022 14:02 Відповісти
"Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі"
Дніпровський р-н Києва?
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18.04.2022 14:02 Відповісти
Днипра.
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18.04.2022 14:44 Відповісти
Резніченко, не будь корректировщиком. Стрельнули, отчитались, ракеты израсходовали, медали получили, люди живы, стеб не уместен.
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18.04.2022 14:03 Відповісти
Днипровский район вокруг всего Днипра (сам город в этот район не входит), это не обособленный район как тот-же Синельниковский или Павлоградский, разброс по площади очень большой.
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18.04.2022 16:10 Відповісти
Публікувати потрібно на весь світ, щоб вся планета бачила кожного дня злочини та геноцид росії. Але не зразу. Із затримкою не менше, чим на 20 годин. Інакше викличете повторний удар, допоможете ворогу, відкорегуєте ракетний удар. І слідуючого разу іще раз прилетить, точніше і з більшими наслідками
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18.04.2022 14:04 Відповісти
А хтось вірить що в дачі ? А може взагалі не долетіли, або збита впала. Краще б ці мери, голови міст, адміністрацій, місцевих рад піднімали у Верх.раді та міжнародних організаціях питання про визнання геноциду украінського народу. Євреі добились такого, тепер косять гроші та інші політичні привілеі
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18.04.2022 14:09 Відповісти
Таке враження що він коректувальник. Патякає куди влучили.
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18.04.2022 14:18 Відповісти
Ну что, москалики, ракеты заканчиваются!
А дальше - ближние бои в Брянской, Курской и Белгородской.
У меня АКСУ, а у вас, жертвы неудачного аборта?
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18.04.2022 14:58 Відповісти
 
 