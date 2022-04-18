Черговий ракетний удар по Дніпропетровщині: "Стратегічне" влучання у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. ФОТО

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла - пошкоджені мережі. Працюють електрики", - зазначив він.

"Ніяких військових там ніколи не було", - додає Резніченко.