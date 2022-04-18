Черговий ракетний удар по Дніпропетровщині: "Стратегічне" влучання у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. ФОТО
Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла - пошкоджені мережі. Працюють електрики", - зазначив він.
"Ніяких військових там ніколи не було", - додає Резніченко.
Топ коментарі
+12 Иван Петров #477813
показати весь коментар18.04.2022 13:58
+9 Autorare Autorare
показати весь коментар18.04.2022 13:59
+8 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар18.04.2022 13:55
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ви що вороги ?
-Торопятся к определенной дате создать видимость какой-то значительной ******.
-Бесятся из-за того, что где-то им сильно насовали.
Дніпровський р-н Києва?
А дальше - ближние бои в Брянской, Курской и Белгородской.
У меня АКСУ, а у вас, жертвы неудачного аборта?