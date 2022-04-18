Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам-прикордонникам підполковнику Ігорю Дашку та полковнику Віталію Кучерявому (посмертно). ФОТО

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям Державної прикордонної служби України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вищої відзнаки країни удостоєні воїни-прикордонники підполковник Ігор Дашко та полковник Віталій Кучерявий посмертно.

"Офіцери самовіддано боронили Україну. І за наше світле майбутнє вони віддали найдорожче – своє життя", - зауважив Дейнеко.

Він акцентує увагу, що подвиг Ігоря вписаний в історію українського народу та оборони Маріуполя. Прикривши відхід своєї групи, та будучи тяжко пораненим і оточеним, його останніми словами були "Слава Україні!". Після цього він прийняв вольове чоловіче рішення – підірвав себе та радіостанцію гранатою…

"Віталій захищав Щастя. Він - приклад справжнього керівника. Десятки одиниць знищеної ворожої техніки, взяті в полон орки, відбиті атаки та врятовані життя побратимів – так проявив себе він, та очолюваний ним прикордонний підрозділ. Життя офіцера обірвав артилерійський снаряд ворога…", - зазначив керівник прикордонного відомства.

Крім того, за даними Дейнеко, відповідно до останніх Указів Президента, державними нагородами відзначені ще 64 прикордонники, 17 з яких - посмертно.

"Шана і слава полеглим та живим, хто з честю виконував військовий обов’язок. Слава українським прикордонникам! Слава всім захисникам України!!!", - резюмує голова Держприкордонслужби.