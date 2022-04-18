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Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам-прикордонникам підполковнику Ігорю Дашку та полковнику Віталію Кучерявому (посмертно). ФОТО

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям Державної прикордонної служби України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вищої відзнаки країни удостоєні воїни-прикордонники підполковник Ігор Дашко та полковник Віталій Кучерявий посмертно.

Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам-прикордонникам підполковнику Ігорю Дашку та полковнику Віталію Кучерявому (посмертно) 01

"Офіцери самовіддано боронили Україну. І за наше світле майбутнє вони віддали найдорожче – своє життя", - зауважив Дейнеко.

Він акцентує увагу, що подвиг Ігоря вписаний в історію українського народу та оборони Маріуполя. Прикривши відхід своєї групи, та будучи тяжко пораненим і оточеним, його останніми словами були "Слава Україні!". Після цього він прийняв вольове чоловіче рішення – підірвав себе та радіостанцію гранатою…

"Віталій захищав Щастя. Він - приклад справжнього керівника. Десятки одиниць знищеної ворожої техніки, взяті в полон орки, відбиті атаки та врятовані життя побратимів – так проявив себе він, та очолюваний ним прикордонний підрозділ. Життя офіцера обірвав артилерійський снаряд ворога…", - зазначив керівник прикордонного відомства.

Крім того, за даними Дейнеко, відповідно до останніх Указів Президента, державними нагородами відзначені ще 64 прикордонники, 17 з яких - посмертно.

"Шана і слава полеглим та живим, хто з честю виконував військовий обов’язок. Слава українським прикордонникам! Слава всім захисникам України!!!", - резюмує голова Держприкордонслужби.

Автор: 

Герой України (314) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) звання (117) Зеленський Володимир (23973) нагорода (1263) прикордонники (1102) Дейнеко Сергій (85)


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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.04.2022 14:23 Відповісти
Слава Героям і вічна пам'ять
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18.04.2022 14:25 Відповісти
Слава Героям
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18.04.2022 14:25 Відповісти
Вічна вдячність, пам'ять і слава героям!
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18.04.2022 14:37 Відповісти
Слава и низький уклин нашим Героям 🙏💙💛❤️
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18.04.2022 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE&ab_channel=EuroMaydan Гурт "Еней" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Україну
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18.04.2022 15:42 Відповісти
 
 