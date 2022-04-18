Зеленський присвоїв звання Героя України воїнам-прикордонникам підполковнику Ігорю Дашку та полковнику Віталію Кучерявому (посмертно). ФОТО
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовослужбовцям Державної прикордонної служби України.
Про це повідомив у фейсбуці голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вищої відзнаки країни удостоєні воїни-прикордонники підполковник Ігор Дашко та полковник Віталій Кучерявий посмертно.
"Офіцери самовіддано боронили Україну. І за наше світле майбутнє вони віддали найдорожче – своє життя", - зауважив Дейнеко.
Він акцентує увагу, що подвиг Ігоря вписаний в історію українського народу та оборони Маріуполя. Прикривши відхід своєї групи, та будучи тяжко пораненим і оточеним, його останніми словами були "Слава Україні!". Після цього він прийняв вольове чоловіче рішення – підірвав себе та радіостанцію гранатою…
"Віталій захищав Щастя. Він - приклад справжнього керівника. Десятки одиниць знищеної ворожої техніки, взяті в полон орки, відбиті атаки та врятовані життя побратимів – так проявив себе він, та очолюваний ним прикордонний підрозділ. Життя офіцера обірвав артилерійський снаряд ворога…", - зазначив керівник прикордонного відомства.
Крім того, за даними Дейнеко, відповідно до останніх Указів Президента, державними нагородами відзначені ще 64 прикордонники, 17 з яких - посмертно.
"Шана і слава полеглим та живим, хто з честю виконував військовий обов’язок. Слава українським прикордонникам! Слава всім захисникам України!!!", - резюмує голова Держприкордонслужби.
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