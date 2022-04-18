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На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 квітня, у межах навчання від Ужгородського добровольчого формування "Захист" провели спеціальні курси щодо власної безпеки та продемонстрували, як правильно поводитися зі зброєю. Людей вчили базових навичок, аби при будь-якому загостренні ситуації вони не стресували, а навпаки – знали алгоритм дій на базовому рівні.

Євген Молнар - СЕО провідної охоронної компанії, "Агенство безпеки СБМ" ( https://sbm.org.ua/ ), профільний експерт із безпеки, розповів, що окрім пізнання для нього важливо, щоб люди усвідомлювали, наскільки сьогодні важливою є безпека та частково, наскільки це можливо, оцінювали вклад ЗСУ та всіх відповідних служб, які стоять на передовій і захищають Незалежність та сьогодення України, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди говорив, що безпека – це один із ключових напрямків у житті зокрема людини, родини та країни загалом. Чим більше ти здобуваєш у житті, тим краще ти повинен – це вміти захищати. Це стосується як у фізичних можливостях так і у моральному житті. Безпека – це розвиток. Тому сьогодні ділюся власним досвідом і передаю навики, які колись здобував сам", – Євген Молнар.

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Зі слів Молнара такі спеціальні навчання проводитимуть систематично. Анонсуватимуть події на джерелах добровольчого формування Ужгородської територіальної громади "Захист".

Більше у фоторепортажі:

На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 01
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 02
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 03
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 04
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 05
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 06
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 07
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 08
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 09
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 10
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 11
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 12
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 13
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 14
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 15
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 16
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 17
На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю 18

Задля безпеки спеціально не вказуємо локації даних навчань та програму навчання. Адже противник тільки чекає, ринок заходів, які зосереджені задля оборони України.

Автор: 

безпека (936) оборона (4796) зброя (7477) навчання (583) Закарпатська область (2053)


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сподіваюсь товаришам видавали в руки зброю, з українським паспортом, бо з *вєнгєрскім* треба вже виганяти потроху
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18.04.2022 14:49 Відповісти
молнар з мадярським паспортом, отже готують мадяроту...
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18.04.2022 15:06 Відповісти
Но кіть такі фівники будудь шось піхтолити, як ссе одоробло, то най буде!!!😂😂😂
Йинно не розуміву!
Ти шо шо мадярів бойишся?
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18.04.2022 21:44 Відповісти
Молодцы, с первого дня войны так надо делать по всей Украине.
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18.04.2022 14:57 Відповісти
Найгарячіша точка України )))
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18.04.2022 15:11 Відповісти
Переглядаючи ці "фото піар світлини" вже бачу ТРИ совкові задрочування!!!!
1. Зброя при використанні повинна бути тобі компактна- тобто нога пряма а інша 45' то є МІФ!
2. НЕМА стрільби з коліна! Це совдеповський нарратив! Є стрільба в позиції пів-фігури, і чи ти на колінах, чи на задниці сидиш ролі не відіграє! Відіграє компактність!
3. Сам довбойоб інструктор знаходиться з сторони відстрілу гільз.
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18.04.2022 15:23 Відповісти
это не знать может после 15 лет инета только тот кто был в спячке лет 70..
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18.04.2022 16:04 Відповісти
 
 