На Закарпатті провели спеціальні курси щодо безпеки та тренінг з поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 квітня, у межах навчання від Ужгородського добровольчого формування "Захист" провели спеціальні курси щодо власної безпеки та продемонстрували, як правильно поводитися зі зброєю. Людей вчили базових навичок, аби при будь-якому загостренні ситуації вони не стресували, а навпаки – знали алгоритм дій на базовому рівні.
Євген Молнар - СЕО провідної охоронної компанії, "Агенство безпеки СБМ" ( https://sbm.org.ua/ ), профільний експерт із безпеки, розповів, що окрім пізнання для нього важливо, щоб люди усвідомлювали, наскільки сьогодні важливою є безпека та частково, наскільки це можливо, оцінювали вклад ЗСУ та всіх відповідних служб, які стоять на передовій і захищають Незалежність та сьогодення України, передає Цензор.НЕТ.
"Я завжди говорив, що безпека – це один із ключових напрямків у житті зокрема людини, родини та країни загалом. Чим більше ти здобуваєш у житті, тим краще ти повинен – це вміти захищати. Це стосується як у фізичних можливостях так і у моральному житті. Безпека – це розвиток. Тому сьогодні ділюся власним досвідом і передаю навики, які колись здобував сам", – Євген Молнар.
Зі слів Молнара такі спеціальні навчання проводитимуть систематично. Анонсуватимуть події на джерелах добровольчого формування Ужгородської територіальної громади "Захист".
Більше у фоторепортажі:
Задля безпеки спеціально не вказуємо локації даних навчань та програму навчання. Адже противник тільки чекає, ринок заходів, які зосереджені задля оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
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Йинно не розуміву!
Ти шо шо мадярів бойишся?
1. Зброя при використанні повинна бути тобі компактна- тобто нога пряма а інша 45' то є МІФ!
2. НЕМА стрільби з коліна! Це совдеповський нарратив! Є стрільба в позиції пів-фігури, і чи ти на колінах, чи на задниці сидиш ролі не відіграє! Відіграє компактність!
3. Сам довбойоб інструктор знаходиться з сторони відстрілу гільз.