Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж

Зранку 18 квітня війська РФ завдали 4 ракетних удари по Львову.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"7 загиблих, 11 травмованих, спалені та пошкоджені десятки машин, вибиті вікна. Виникає одне запитання: чим оркам загрожувала станція технічного обслуговування?!", - порушує питання він.

"Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?! Путін і його поплічники давно втратили глузд. Вони цільово роблять геноцид українського народу. Люди, коли чуєте сигнал про повітряну тривогу, залишайте все і йдіть в укриття!", - звертається Козицький до мешканців регіону.

"Якщо уряди європейських країн думають, що можуть далі дивитись на це, як на реалітішоу, нехай не дивуються, якщо завтра прилетить по СТО у якихось європейських містах чи селах!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Станом на 12.30 7 загиблих, 11 людей постраждали, - Козицький





















Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.