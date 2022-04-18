Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж
Зранку 18 квітня війська РФ завдали 4 ракетних удари по Львову.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"7 загиблих, 11 травмованих, спалені та пошкоджені десятки машин, вибиті вікна. Виникає одне запитання: чим оркам загрожувала станція технічного обслуговування?!", - порушує питання він.
"Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?! Путін і його поплічники давно втратили глузд. Вони цільово роблять геноцид українського народу. Люди, коли чуєте сигнал про повітряну тривогу, залишайте все і йдіть в укриття!", - звертається Козицький до мешканців регіону.
"Якщо уряди європейських країн думають, що можуть далі дивитись на це, як на реалітішоу, нехай не дивуються, якщо завтра прилетить по СТО у якихось європейських містах чи селах!", - резюмує він.
Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.
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по шиномонтажу.
війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи
але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"
серйозно досить тупити люди
то пишеш, що кацапам пох, куди гатити і чому - "байдуже на все"! а значить і причини не треба.
Визгачься вже у своїй "логіці"
Ничем рашоорки не отличаются.
Що совок створював лайно, що московія. Як вони з НАТО зібралися воювати?
Схиблений вилупок має претензії до нас, бо наш народ є ворог №1 для нього (і для ідеї існування самої росії). Не американці чи європейці, а саме ми.
Возмущения по поводу того, что от этого удара были убиты 7 человек и ранены 8, включая ребёнка, от этих псевдолибералов почему-то не слышно.
Хм...
В том-то и дело, что не прилетит. Европу такая наглость рашистов не пугает, ибо рашисты не будут стрелять по европейским СТО - зассут, да и не зачем, пока...
Задача Пуйла посеять как можно больше паники и страха в сердца простых украинцев по территории всей Украине, чтобы деморализовать, сковать и парализовать дух украинцев, от которого Пуйло просто срётся вот уже десятилетия. Вон, по дачам Днепровского района, в одной из которых никто не жил, Пуйло тоже долбануло ракетой - это чтобы Днепряне не думали, что их жилья, пусть даже захудалого не постигнет та же участь, что и других домов, которые в "горячих" точках. Плюс, Пуйло мстит за "Москву".
У меня только один вопрос к Господу: сколько еще будет ЗВЕРСКИ убитых или покалеченных жертв?
Подібне питання до ординця абсолютно зайве. Воно має сенс лише тоді, коли цей ординець буде стояти з петлею на шиї.