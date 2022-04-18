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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж

Зранку 18 квітня війська РФ завдали 4 ракетних удари по Львову.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"7 загиблих, 11 травмованих, спалені та пошкоджені десятки машин, вибиті вікна. Виникає одне запитання: чим оркам загрожувала станція технічного обслуговування?!", - порушує питання він.

"Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?! Путін і його поплічники давно втратили глузд. Вони цільово роблять геноцид українського народу. Люди, коли чуєте сигнал про повітряну тривогу, залишайте все і йдіть в укриття!", - звертається Козицький до мешканців регіону.

"Якщо уряди європейських країн думають, що можуть далі дивитись на це, як на реалітішоу, нехай не дивуються, якщо завтра прилетить по СТО у якихось європейських містах чи селах!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Станом на 12.30 7 загиблих, 11 людей постраждали, - Козицький

Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 01
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 02
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 03
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 04
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 05
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 06
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 07
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 08
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 09
Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування? 10

Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.

Автор: 

Львів (3079) обстріл (28687) ракети (4030) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+19
Досить орків спокушати на нові більш точні удари !

війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи

але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"

серйозно досить тупити люди
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18.04.2022 16:11
+12
Добре добре , трошки помилився більше 300 років , так влаштує?
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18.04.2022 16:16
+7
Да в железную дорогу целили походу, но точность пздц, не приебаться
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18.04.2022 16:10
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Да в железную дорогу целили походу, но точность пздц, не приебаться
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18.04.2022 16:10 Відповісти
.Тому що пуляють ще совдепівськими ракетами . Бо новітніх калібрів та іскандерів вже майже не залишилось ..!
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18.04.2022 16:28 Відповісти
кажуть що там поруч залізничний міст
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18.04.2022 16:45 Відповісти
Болтун-находка для шпіонов!
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18.04.2022 16:58 Відповісти
ага, кацапи без карт та без супутникових даних.. Розумник ти наш...
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19.04.2022 07:12 Відповісти
Точність старих крилатих ракет Х-55 складає 100 м, а саме ними стріляли, якщо влучили
по шиномонтажу.
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20.04.2022 14:51 Відповісти
Досить орків спокушати на нові більш точні удари !

війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи

але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"

серйозно досить тупити люди
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18.04.2022 16:11 Відповісти
2 месяца? Вы уверены в этом?
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18.04.2022 16:13 Відповісти
Добре добре , трошки помилився більше 300 років , так влаштує?
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18.04.2022 16:16 Відповісти
Як на мене новітня війна йде з 2014 року
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18.04.2022 16:23 Відповісти
в тебе суперечності. то спочатку говориш "не спокушайте" .. хоча це маячня... бо "ты виноват уже тем, что зочется мне пить".. якщо не здоровоглуздий, щоб розуміти прості речі, - читай класиків,.
то пишеш, що кацапам пох, куди гатити і чому - "байдуже на все"! а значить і причини не треба.
Визгачься вже у своїй "логіці"
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19.04.2022 07:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GUOWb8JAbes https://www.youtube.com/watch?v=GUOWb8JAbes


Ничем рашоорки не отличаются.
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18.04.2022 16:12 Відповісти
"Точнає аружіє. Аналоговна нет."
Що совок створював лайно, що московія. Як вони з НАТО зібралися воювати?
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18.04.2022 16:12 Відповісти
Цікаве питання- чому вони з НАТО воюють на території України?Хочуть війни з НАТО нехай залишать в спокої нас і атакують членів НАТО.Всім вигідно чужими дітьми воювати!
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18.04.2022 16:20 Відповісти
Це було риторичне питання. У Путіна ідея фікс щодо України, і НАТО тут ні до чого.
Схиблений вилупок має претензії до нас, бо наш народ є ворог №1 для нього (і для ідеї існування самої росії). Не американці чи європейці, а саме ми.
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18.04.2022 16:31 Відповісти
Там сюжет куди як закручений. США і НАТО в Україні виховують і навчають неонацистів. Тобто братьям немов і не треба воювати з НАТО, а тільки з Україною
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18.04.2022 16:59 Відповісти
А чому б не вдарити кацапам по першопричині ? Бо кляте США і НАТО завжди будуть виховувати неонацистів згідної цієї логіки ?
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18.04.2022 17:13 Відповісти
Ше спитайте, чим оркам загрожувала Україна. Такі питання давно "не на часі".
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18.04.2022 16:15 Відповісти
Российские псевдолибералы возмущены тем фактом, что армия рф тратит дорогие боеприпасы на удары «не по тем целям».
Возмущения по поводу того, что от этого удара были убиты 7 человек и ранены 8, включая ребёнка, от этих псевдолибералов почему-то не слышно.

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18.04.2022 16:28 Відповісти
Потому что орки и все этим сказано. Нелюди
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18.04.2022 16:15 Відповісти
там на якійсь машині був навідний маячок...
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18.04.2022 16:20 Відповісти
Навідний на що? На станцію ТО?
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18.04.2022 16:36 Відповісти
Анонсировали, что сегодня поступит военная помощь из США. Чует моя пятая точка, что салют по этому поводу.
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18.04.2022 17:35 Відповісти
плохо твоя задница чует, ибо демагогией занимается "после А - значит по причине А".
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19.04.2022 07:19 Відповісти
Козицький казав що ракети летіли на Франківськ а потім були перекеровані на Львів. Не знаю чи так може бути і звідки в них інформація що стріляли по Івано Франківську ...
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18.04.2022 16:37 Відповісти
Расеяне не люди, они - нЕлюди с одноклеточными наглухо зомбированными мозгами!. Хватит искать в их действиях логику и сострадание. ОЧНИТЕСЬ! Они пришли нас уничтожить. Всех!
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18.04.2022 16:31 Відповісти
Засекли ПВО откуда выпустили и жахнули по тем местам тоже нефиг ждать что это с территории Беларуси или рашки.
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Яке воно кончене, за всю войну слили в унитаз больше 1 миллиарда $ - это только пуск ракет калибр + искандер.
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18.04.2022 16:43 Відповісти
За газ и нефть получают 0.8 млрд в день.
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18.04.2022 17:29 Відповісти
Всім зрозуміло куди вони мала прилетіти ракета
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18.04.2022 16:47 Відповісти
Я львівянин і не розумію. Може проясните?
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18.04.2022 17:13 Відповісти
Або точність гівно, або дивіться, що було на місці шиномонтажу 20 років тому.
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18.04.2022 17:02 Відповісти
Нічого. Будовано з нуля.
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18.04.2022 17:14 Відповісти
А якщо нічого не було, то ракети " не знали" про шиномонтаж і просто низько хотіли летіти собі дальше.
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18.04.2022 17:21 Відповісти
так напевно і було, анаговнетна ракета просто не побачила той пагорб.
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18.04.2022 17:50 Відповісти
Цікаво, як то кацапи будуть в себе пояснювати. Лошадь лаврова казав,що вони навіть по мірних казармах не стріляють, а міста на сході то Зеленський розстрілює. А тут "хфашісти і нахцисти" по своєму Львові стріляють, то вже навіть в зомбостані не пройде.+
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18.04.2022 17:17 Відповісти
"...пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах!"
Хм...
В том-то и дело, что не прилетит. Европу такая наглость рашистов не пугает, ибо рашисты не будут стрелять по европейским СТО - зассут, да и не зачем, пока...
Задача Пуйла посеять как можно больше паники и страха в сердца простых украинцев по территории всей Украине, чтобы деморализовать, сковать и парализовать дух украинцев, от которого Пуйло просто срётся вот уже десятилетия. Вон, по дачам Днепровского района, в одной из которых никто не жил, Пуйло тоже долбануло ракетой - это чтобы Днепряне не думали, что их жилья, пусть даже захудалого не постигнет та же участь, что и других домов, которые в "горячих" точках. Плюс, Пуйло мстит за "Москву".
У меня только один вопрос к Господу: сколько еще будет ЗВЕРСКИ убитых или покалеченных жертв?
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18.04.2022 17:46 Відповісти
Не мешай Господу спать! Ты кто такой, чтобы отрывать его от его сладких снов и влажных фантазий? Он самоустранился, не выдержал того, что сам натворил - а ты его пугать реальностью собрался! Совесть надо иметь!
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19.04.2022 07:22 Відповісти
пустити ракету за 6 500 000 доларів по шиномонтажу, а прості орки трусіля старі мародерять і собачі будки...
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18.04.2022 17:52 Відповісти
Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?!

Подібне питання до ординця абсолютно зайве. Воно має сенс лише тоді, коли цей ординець буде стояти з петлею на шиї.
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18.04.2022 19:11 Відповісти
 
 