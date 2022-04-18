Львів’янин Віктор Легкодух на "Іграх нескорених" виборов "золото". ФОТО

Львів’янин Віктор Легкодух на "Іграх нескорених" виборов золоту медаль у штовханні ядра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Львів’янин Віктор Легкодух на "Іграх Нескорених" виборов "золото" для України у штовханні ядра", - написав Козицький.

Він нагадав, що Легкодух пішов захищати Україну у перші дні російської агресії навесні 2014-го. Пів року воював у найгарячіших точках на сході України. У серпні 2014 року отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет, після цього був довгий період лікування і реабілітації. Не дав занепасти духом спорт. Щодня ветеран попри біль і перешкоди займався силовими вправами.

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Раніше Легкодух став учасником Лондонського марафону. Дистанцію у 42 кілометри він здолав на візку за 5 годин 51 хвилину.

Окрім того, в управлінні молоді і спорту Львівської ОВА повідомили, що ветерани Львівщини Сергій Калитюк та Дмитро Афанасьєв у команді з представником Кривого Рогу Василем Стуженком вибороли "срібло" у стрільбі з лука.

Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які зазнали поранень чи захворювань під час виконання бойових завдань.

Ігри започаткував британський принц, герцог Сассекський Гаррі у 2014 році. Їхня мета - підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.