Минулої доби окупанти частково пошкодили або зруйнували 12 багатоквартирних будинків на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Минулої доби понеділка, 18 квітня, в Луганській області російські найманці частково пошкодили або зруйнували 12 багатоквартирних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі в понеділок уранці голова ОВА Сергій Гайдай.

"На знищенні інфраструктури в Кремінній росіяни не зупинилися - зруйновано ще шість будинків, по області - 12. Саме стільки на Луганщині пошкоджено або повністю зруйновано будинків за минулу добу", - написав Гайдай.

За його словами, напередодні у понеділок у Кремінній два будинки після прямих влучень російських снарядів знесено в фундамент. Ще четверо було охоплено полум'ям – пожежі ліквідували.

"Ворог стріляє по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди. У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру. На щастя, власника житла вдалося врятувати – в нього численні осколкові поранення. Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три – у Лисичанську. Поблизу Сєверодонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати в безпечне місце та евакуювати людей", – написав Гайдай.

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