Унаслідок нічного артобстрілу спалахнув житловий будинок і складське приміщення магазину в Миколаєві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти з артилерії в ніч на вівторок, 19 квітня, обстріляли Миколаїв, унаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та магазину в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС у Миколаївській області на сторінці у Фейсбуці у вівторок.

"Уночі, 18 квітня, ворог обстрілював Миколаїв із артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Спільними зусиллями чергових відділень 4, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та чергових оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на площі 200 кв.м пожежу було ліквідовано. Додатково залучалися бригади АТ "Миколаївобленерго", АТ "Миколаївгаз" та екіпаж патрульної поліції", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві прогриміли вибухи, - мер Сенкевич

Також читайте: У Миколаєві, який залишився без водопостачання, запускають низку свердловин, людям роздають технічну воду



