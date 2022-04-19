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Унаслідок нічного артобстрілу спалахнув житловий будинок і складське приміщення магазину в Миколаєві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти з артилерії в ніч на вівторок, 19 квітня, обстріляли Миколаїв, унаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та магазину в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС у Миколаївській області на сторінці у Фейсбуці у вівторок.

"Уночі, 18 квітня, ворог обстрілював Миколаїв із артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Спільними зусиллями чергових відділень 4, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та чергових оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на площі 200 кв.м пожежу було ліквідовано. Додатково залучалися бригади АТ "Миколаївобленерго", АТ "Миколаївгаз" та екіпаж патрульної поліції", - сказано в повідомленні.

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Унаслідок нічного артобстрілу спалахнув житловий будинок і складське приміщення магазину в Миколаєві, - ДСНС 01


Унаслідок нічного артобстрілу спалахнув житловий будинок і складське приміщення магазину в Миколаєві, - ДСНС 02

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28523) пожежа (4330) ДСНС (5110)


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нехай повернеться все це кацапам у сто разів більше...
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19.04.2022 08:59 Відповісти
 
 