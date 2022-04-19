Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості.
"Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ — обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін. Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання", - зазначив Кириленко.
Крім того, він зауважує, що ситуація на фронті складна, але контрольована.
"Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - резюмує він.
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@jabdjola
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14 год
Трохи параноїдальне: тг труха виклали відео з ракетними ударами у Львові. І дещо дивне там. Прилітає ракета. Оператор знімає. Знімає далі наче чекає чогось. Прилітає друга. Знімає. Третю знімає. Прилітає четверта - тільки-но вибухнула і оператор відвертається і перестає знімати.