Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості.

"Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ — обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін. Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання", - зазначив Кириленко.

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Крім того, він зауважує, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

"Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - резюмує він.









































