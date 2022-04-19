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Новини Фото Війна
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Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості.

"Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ — обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін. Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання", - зазначив Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Авдіївки окупантами поранено дві особи, зокрема дитина, - Кириленко

Крім того, він зауважує, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

"Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - резюмує він.

Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 01
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 02
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 03
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 04
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 05
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 06
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 07
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 08
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 09
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 10
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 11
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 12
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 13
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 14
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 15
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 16
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 17
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 18
Поблизу Авдіївки війська РФ двічі спробували піти в наступ — обидві атаки зупинили ЗСУ, - Кириленко 19

Автор: 

армія рф (17399) обстріл (28523) Донецька область (8475) бойові дії (3813) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Завидуют сраные кацапы когда видят такое: фасад под короет, ободок рошкой, подоконник плиточкой выложен, окно - метллопластиковое. ********... У них то жилища в ихних ****** из говна и палок...
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19.04.2022 09:30 Відповісти
"короед"
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19.04.2022 10:06 Відповісти
Кацапи такого і не бачили!?
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19.04.2022 10:27 Відповісти
Вірте у ЗСУ і допомагайте здобути перемогу, хто чим може
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19.04.2022 09:34 Відповісти
Як вони надоїли ці кацапи
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19.04.2022 09:38 Відповісти
bdjovelina
@jabdjola
·
14 год
Трохи параноїдальне: тг труха виклали відео з ракетними ударами у Львові. І дещо дивне там. Прилітає ракета. Оператор знімає. Знімає далі наче чекає чогось. Прилітає друга. Знімає. Третю знімає. Прилітає четверта - тільки-но вибухнула і оператор відвертається і перестає знімати.
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19.04.2022 09:38 Відповісти
Як можна знімати приліт ракети? Що за самогубство? Говорю, як очевидець і щасливчик, дякувати Богу.
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19.04.2022 09:46 Відповісти
Це паранноя)) В оператора стальні фаберже.
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19.04.2022 11:46 Відповісти
 
 