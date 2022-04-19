Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС РФ із міста Томськ, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж
Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Російської Федерації з міста Томськ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, Генштаб ЗСУ продовжує публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення.
"Так, нещодавно, в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця", - йдеться у повідомленні.
В цей день, під час бою з мужніми українськими воїнами чимало " російських окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин. І тільки деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами.
"Зокрема, під час огляду особистих речей одного представника "руського миру" з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", - зауважили у Генштабі.
Також ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його співслужбовців в статусі злочинця.
"Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій", - резюмовано у повідомленні.
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І вказано, що він родом з Оренбургу. Оренбург, - це казахська етнічна територія, у 1920-х роках кілька років був навіть столицею Казахстану.
Треба, щоб Казахстан повернув собі свої землі.
В Оренбурге с 1913 г. выходила первая общенациональная газета «Казах», основанная Ахметом Байтурсыновым (1873-1937), Миржакыпом Дулатовым (1885-1935) и Алиханом Букейхановым (1866-1937). Они заложили идейные предпосылки для развития демократических процессов внутри казахского общества. На волне их подъема в революционном Оренбурге в 1917 г. прошли первые Всеказахские съезды, была сформирована первая национальная партия «Алаш» и, наконец, провозглашена казахская автономия - «Алаш-Орда».
Параллельно, на не менее широкой социальной основе, стремлении народных масс к справедливому переустройству жизни шло становление в Казахстане советских национально-территориальных органов власти, в которые постепенно влился и кадровый состав «Алаш-Орды». 10 июля 1919 г. решением Совнаркома (Правительства) РСФСР был образован Революционный комитет по управлению Киргизским (Казахским) краем с центром в г. Оренбурге. В соответствии с ключевым для большевиков принципом права наций на самоопределение этому чрезвычайному временному органу было поручено незамедлительно приступить к подготовительной работе по провозглашению автономии Казахстана еще до его полного освобождения от белогвардейцев в ходе Гражданской войны. Наконец, 26 августа 1920 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина в составе РСФСР была образована Киргизская (Казахская) АССР, административным центром которой и стал Оренбург. 4-12 октября 1920 г. в этом городе прошел первый (учредительный) съезд советов Киргизской (Казахской) АССР, на котором были избраны высшие органы ее управления. Оренбург оставался первой столицей советского Казахстана на протяжении пяти лет, до перевода административного центра республики в 1925 году в г. Кзыл-Орду.
То хто ж вони такі? Зграя навіть не вовча, а гірша за вовків без роду без племені. За весь час існування московського царства а потім з часів заснування петровської російської(не руської!!!!!!!) недоімперії з встановленням придуманої національності руський тільки ведення війн і загарбання чужих земель і поневолення інших народів. Отже руський це не національність - синонім слова загарбницький.
Для російськомовних:
іменник - имя существительное
прикметник - имя прилагательное
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Их название читать дольше, чем время боя с нашими десантниками)
Из 11 миллионов населения нынешней Москвы славян сегодня насчитывается лишь 4 млн 600 тыс. человек.
Национальный состав населения российской столицы сегодня выглядит следующим образом:
Русские - 31%
Азербайджанцы - 14%
Татары, башкиры, чуваши - 10%
Украинцы - 8%
Армяне - 5%
Таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%
Корейцы, китайцы, вьетнамцы - 5%
Чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%
Белорусы - 3%
Грузины - 3%
Молдаване - 3%
Цыгане - 3%
Евреи - 2%
Другие народы - 4%
Услышала я этот анекдот в 2013 году в Москве, когда была там в последний раз.
Так что тенденция замещения славянского населения была уже и тогда понятна даже самим москвичам.
це ніби він?! Потрібно *жіночці* його сповістити, щоб не чекала трусів, а тільки вантаж 200
поселення Томськ