Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС РФ із міста Томськ, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Російської Федерації з міста Томськ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, Генштаб ЗСУ продовжує публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення.

"Так, нещодавно, в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця", - йдеться у повідомленні.

В цей день, під час бою з мужніми українськими воїнами чимало " російських окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин. І тільки деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами.

"Зокрема, під час огляду особистих речей одного представника "руського миру" з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", - зауважили у Генштабі.

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Також ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його співслужбовців в статусі злочинця.

"Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій", - резюмовано у повідомленні.











