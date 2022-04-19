Рідні ще одного матроса з російського крейсера "Москва" Мішустіна повідомили про його зникнення. ФОТО

У російській соцмережі ВКонтакте журналісти виявили ще один пост про зникнення матроса затонулого внаслідок ракетного удару з боку ЗС України російського крейсера "Москва".

Користувач ВКонтакте Крістіна Ісаєва написала, що її брат Артем Мішустін, матрос 2003 року народження, під час влучення у крейсер був у машинному відділенні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

Скріншот сторінки Артема Мішустіна у соцмережі ВКонтакте. Востаннє він був у мережі 7 лютого.

"У ніч із 13 на 14 квітня він перебував на вахті у машинному відділенні крейсера "Москва", заступивши на вахту, через деякий час стався вибух. Зараз він перебуває у списку зниклих безвісти. За інформацією його товариша, який змінився з Артемом вахтою, там неможливо було вціліти", – написала Ісаєва.

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Її пост провисів буквально пів години і був знятий, проте журналісти зберегли його скріншот. Авторка посту на запити журналістів не відповіла, проте журналісти намагаються зв'язатися з нею.

Раніше про зникнення на крейсері "Москва" свого сина, 20-річного Єгора Шкребця, заявив мешканець Ялти Дмитро Шкребець.

Також мати ще одного матроса з крейсера "Москва", Марка Тарасова, повідомила у соціальній мережі ВКонтакте про його зникнення після того, як корабель затонув у Чорному морі.

Крім того, журналістам вдалося встановити особу одного загиблого мічмана затонулого ракетного крейсера "Москва" – Івана Вахрушева.​