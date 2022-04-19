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У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У центрі Києва було знайдено розтяжку з гранатою.

 Про це повідомляє столична патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що небезпечний предмет знайшов чоловік під час прогулянки на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Він виявив між складеними сухими гілками розтяжку і "предмет, схожий на гранату", після чого зателефонував до поліції.

На місце негайно приїхали патрульні, оточили місце знахідки та викликали саперів.

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У патрульній поліції нагадали, що рятувальники працюють щодня над знешкодженням боєприпасів, якими російські окупанти усіяли Київ.

Правоохоронці закликали бути уважними, обережними, не чіпати невідомих речей та предметів, а у разі їх виявлення – телефонувати за номерами 101 чи 102.

У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція 01
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція 02
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція 03

Автор: 

Київ (19490) патрульна поліція (1442) розтяжка (34)


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Топ коментарі
+36
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19.04.2022 13:03
+31
Че Гевара закликав СРСР нищити США ядерною зброєю, захоплювався хунвейбінами, що винищили інтелігенцію, розпалював громадянські війни в Латинській Америці та Африці, заради торжества комунізму, звинувачений у садизмі і тортурах цивільних. Символи мають значення.
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19.04.2022 12:50
+28
Ніяка війна не зупинить плісняву. Готуються до виборів. Культ особистості, за мокшанськими лекалами. Піар. І, як завжди, криворуко.
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19.04.2022 12:57
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Це залишки боїв за ОПу, які тривали цілих півтори доби.
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19.04.2022 12:40 Відповісти

--диспетчер, диспетчер! падаю, ***** ***!
--понял, - вычеркивю.....
https://twitter.com/i/status/1516348970347413506
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19.04.2022 12:43 Відповісти
"подарок" комунальщикам, расслаблятся ни как нельзя...
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19.04.2022 12:48 Відповісти
Че Гевара закликав СРСР нищити США ядерною зброєю, захоплювався хунвейбінами, що винищили інтелігенцію, розпалював громадянські війни в Латинській Америці та Африці, заради торжества комунізму, звинувачений у садизмі і тортурах цивільних. Символи мають значення.
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19.04.2022 12:50 Відповісти
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19.04.2022 12:56 Відповісти
Ніяка війна не зупинить плісняву. Готуються до виборів. Культ особистості, за мокшанськими лекалами. Піар. І, як завжди, криворуко.
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19.04.2022 12:57 Відповісти
Більшість нарiду думає, що після війни Україна стане якоюсь іншою, де в основі українського суспільства буде закон, права та демократія як у США, Британії, Польщі. Але забувають про те, що такi як каламойські, фірташі, пінчуки та інші ахмедови нікуди не зникнуть, а продовжуватимуть знімати з народу та їхніх дітей останню сорочку. І на чергових виборах вони також поставлять якусь нову свою ляльку з тирсою в голові замість мізків.
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19.04.2022 13:10 Відповісти
не факт, що поставлять, але спробують точно...
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19.04.2022 13:44 Відповісти
Увы,у быдла и, к сожалению, их заложников - меньшинства, есть только 2 пути: поумнеть или смерть. Все зависит от процентного соотношения, на которое, надеюсь, война повлияет положительно.
Правда, после Майдана я тоже надеялся, и все зря...
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19.04.2022 15:02 Відповісти
просто у них в голове мешанина из советского говна и сиюминутных требований украинского гражданского общества, невыполнение которых неизбежно приведет к потере жизненных благ, которые являются их главной целью.
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19.04.2022 13:00 Відповісти
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19.04.2022 13:03 Відповісти
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19.04.2022 13:25 Відповісти
Спочатку призначив його у "мінський процес", де медвечук доклався до звільнення (полонених) на користь роzzії. Потім був Іловайськ, де порошенко з путіним домовились про "зелений коридор", щоб знищити наші добробати, потім була позорна імплементація мінського зговору, в результаті яких нашим військовим було заборонено стріляти, навіть часто відповідати москалям. А потім вони з медведчуком торгували вугіллям з ОРДЛО по всім відомій схемі. А потім у медвечука знайшлася дизельна труба, заповнена роzzійським паливом, яка чудово працювала весь час президентства порошенко, в обмін на кримський заводік, сивочолого гетьмана.

Не треба піарити цього мертвого політика та клептомана, він вже у минулому.

Також під час війни не потрібно принижувати діючу владу, яка вперше за всю історію України дала дозвіл використовувати всі військові засоби для знищення русні, на відміну попа московського патріархату, агента кдб порошенка, такого як і поп турчінов, на прізвисько "тримайтесь" що здав Крим без жодного пострілу зі сторони України.

P. S. До Зеленського є купа запитань, особливо до його оточення єрмака, дємчєнко, чалого, данілова тощо.
Сподіваюсь, що сьогодні кожного дня ЗСУ робить свою справу самостійно, без цих агентів впливу, за що їм низький уклін та шана на віки.

Також в цей складний час наш МЗС вперше(не пороха мзс!), працює дуже ефективно зі всім світом.
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19.04.2022 13:38 Відповісти
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19.04.2022 13:39 Відповісти
порошеноко це піп моськовського патріатрахату, а всі ми чудово знаємо що такої церкви не існує в природі це філіал нквс-фсб рф ! тому порох це агент параші !
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19.04.2022 13:40 Відповісти
Чегевара був звичайним терористом причому найгіршого кшталту. Він органічно ненавидів те, що нормальні люди називають цивілізацією.
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19.04.2022 13:05 Відповісти
Однак це падло ******** часи,,Ролекс,, чомусь а не висери фабріки,,червона *алупа,, на масковщині
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19.04.2022 13:30 Відповісти
Как и вся совковая номенклатура. Одного поля ягоды, в общем.
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19.04.2022 15:05 Відповісти
то не його вивели за сарай і пристрілили як пса без суду?
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19.04.2022 13:27 Відповісти
Це аналог Мотороли. Ну і для зе підійде. Теж ватоголовий
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19.04.2022 13:33 Відповісти
так зелені теж захоплюються хунвейбінами та їх нащадками, згадайте арахамію
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19.04.2022 14:03 Відповісти
Странная растяжка... С вероятностью 99% граната не взорвалась бы...
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19.04.2022 12:54 Відповісти
100%. чека притиснута скотчем до перил, витягнуте кільце не змінить її положення.
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19.04.2022 13:07 Відповісти
Та забороніть вже нарешті цю ******** московську "церкву" в Україні . Ви ж бачите , до чого призводить діяльність цих нелюдів . Терористичне кубло диверсантів ворога .
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19.04.2022 12:54 Відповісти
Це повинна зробити кожна громада окремо, щоб не було маніпуляцій, що то все держава притискає. Все в руках громадян, дійте ...
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19.04.2022 13:27 Відповісти
шкода, що Єрмак на ній не підірвався.
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19.04.2022 13:07 Відповісти
Краще каламойша
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19.04.2022 13:10 Відповісти
ипать , на Госпитальной , в ветках ,- феноменально, плять... а обнаружил таварисч майор..
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19.04.2022 13:19 Відповісти
скоріше за все страйкбольна граната в форм-факторі американської м67
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19.04.2022 23:27 Відповісти
 
 