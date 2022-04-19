У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У центрі Києва було знайдено розтяжку з гранатою.

Про це повідомляє столична патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що небезпечний предмет знайшов чоловік під час прогулянки на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Він виявив між складеними сухими гілками розтяжку і "предмет, схожий на гранату", після чого зателефонував до поліції.

На місце негайно приїхали патрульні, оточили місце знахідки та викликали саперів.

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У патрульній поліції нагадали, що рятувальники працюють щодня над знешкодженням боєприпасів, якими російські окупанти усіяли Київ.

Правоохоронці закликали бути уважними, обережними, не чіпати невідомих речей та предметів, а у разі їх виявлення – телефонувати за номерами 101 чи 102.





