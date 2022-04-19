У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
У центрі Києва було знайдено розтяжку з гранатою.
Про це повідомляє столична патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що небезпечний предмет знайшов чоловік під час прогулянки на вулиці Госпітальній у Печерському районі. Він виявив між складеними сухими гілками розтяжку і "предмет, схожий на гранату", після чого зателефонував до поліції.
На місце негайно приїхали патрульні, оточили місце знахідки та викликали саперів.
У патрульній поліції нагадали, що рятувальники працюють щодня над знешкодженням боєприпасів, якими російські окупанти усіяли Київ.
Правоохоронці закликали бути уважними, обережними, не чіпати невідомих речей та предметів, а у разі їх виявлення – телефонувати за номерами 101 чи 102.
Топ коментарі
+36 Urs
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+31 Voc Vox
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+28 Чайка Київ
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--диспетчер, диспетчер! падаю, ***** ***!
--понял, - вычеркивю.....
https://twitter.com/i/status/1516348970347413506
Правда, после Майдана я тоже надеялся, и все зря...
Не треба піарити цього мертвого політика та клептомана, він вже у минулому.
Також під час війни не потрібно принижувати діючу владу, яка вперше за всю історію України дала дозвіл використовувати всі військові засоби для знищення русні, на відміну попа московського патріархату, агента кдб порошенка, такого як і поп турчінов, на прізвисько "тримайтесь" що здав Крим без жодного пострілу зі сторони України.
P. S. До Зеленського є купа запитань, особливо до його оточення єрмака, дємчєнко, чалого, данілова тощо.
Сподіваюсь, що сьогодні кожного дня ЗСУ робить свою справу самостійно, без цих агентів впливу, за що їм низький уклін та шана на віки.
Також в цей складний час наш МЗС вперше(не пороха мзс!), працює дуже ефективно зі всім світом.