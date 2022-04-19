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Майже 50 жителів Сєверодонецька та Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів країни, - Луганська ОВА. ФОТО

19 квітня 10 мешканців Сєверодонецька та 38 жителів Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській ОВА у фейсбуці.

"Непроста безпекова ситуація, але життя кожного врятованого варте зусиль. 10 сєверодончан та 38 лисичан вже евакуйовані. Вони прямують до інших областей - туди, де безпечно", - зазначив очільник ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 19 квітня вивозитимуть усіх охочих. Людей шукають у найвіддаленіших бомбосховищах, повідомляють їм про можливість безпечно та безкоштовно виїхати. Самотнім літнім людям надають допомогу.

"Але трапляються й складні випадки, коли не хочуть покидати підвал батьки з дітьми шкільного віку. Вмовляємо, пояснюємо, що дитина повинна якнайскоріше відновити навчання. Поступово вдається. Евакуюйтесь хоча би заради дітей!" - наголосив Гайдай.

Майже 50 жителів Сєверодонецька та Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів країни, - Луганська ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 квітня будуть організовані спроби евакуювати жителів Луганщини попри відмову у "режимі тиші" з боку окупантів, - Гайдай


Майже 50 жителів Сєверодонецька та Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів країни, - Луганська ОВА 02

Автор: 

евакуація (2313) Луганська область (4879)


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