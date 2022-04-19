Майже 50 жителів Сєверодонецька та Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів країни, - Луганська ОВА. ФОТО
19 квітня 10 мешканців Сєверодонецька та 38 жителів Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Луганській ОВА у фейсбуці.
"Непроста безпекова ситуація, але життя кожного врятованого варте зусиль. 10 сєверодончан та 38 лисичан вже евакуйовані. Вони прямують до інших областей - туди, де безпечно", - зазначив очільник ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, 19 квітня вивозитимуть усіх охочих. Людей шукають у найвіддаленіших бомбосховищах, повідомляють їм про можливість безпечно та безкоштовно виїхати. Самотнім літнім людям надають допомогу.
"Але трапляються й складні випадки, коли не хочуть покидати підвал батьки з дітьми шкільного віку. Вмовляємо, пояснюємо, що дитина повинна якнайскоріше відновити навчання. Поступово вдається. Евакуюйтесь хоча би заради дітей!" - наголосив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль