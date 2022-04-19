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У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені. ФОТОрепортаж

У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради у фейсбуці.

"Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету "Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва". Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими організаціями почнуться наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені 01

Нагадується, що на виконання рішення сесії Мукачівської міської ради у 2016 році в місті відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

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Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.


У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені 02

У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені 03

У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені 04

Також дивіться: Пам'ятник радянському танку демонтований у Мукачевому. ФОТОрепортаж


У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені 05

Автор: 

демонтаж (192) Мукачево (175)


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Топ коментарі
+28
Молодці . Це ще в 1991р. потрібно було зробити батькам , щоб зараз не гинули їхні діти . Все це сміття рашистське треба випалювати вогнем і виривати з корінням з нашої української землі . Фашизм , рашизм , комунізм , нацизм , тероризм та мародерство - нам абсолютно не потрібні .
Слава Україні !🇺🇦
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19.04.2022 13:18
+15
Во имя каждой невинной женщины, оскверненной рускими.
Нужно убрать все памятники, все улицы, все напоминание о ссср и руских насильниках
Это не люди. Это не культура.
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19.04.2022 13:32
+13
це саме головне... позбавляємся від кацапщини і всього кацапського... воно принесло нам війну.
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19.04.2022 13:20
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це саме головне... позбавляємся від кацапщини і всього кацапського... воно принесло нам війну.
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19.04.2022 13:20 Відповісти
Головне укріпрайони зараз будувати та оборонку відновляти, а не пам'ятники зносити.
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19.04.2022 14:28 Відповісти
все норм. памятники з твердого матеріалу якраз для блокопостів норм
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19.04.2022 18:13 Відповісти
А після війни будеш скиглити: "нема чим більше зайнятись під час відбудови?"

Всі колаборанти і какаяразніци ідуть за кацапським кораблем.
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19.04.2022 13:22 Відповісти
Ти з окопу мабуть строчиш, "ахмед"? Ти взагалі, що таке, ще будеш тут українцям вказувати?
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19.04.2022 14:25 Відповісти
А ти з отією першою буквою в нікові,звідки строчиш,придурок?
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19.04.2022 16:38 Відповісти
ще б у Відні демонтували....
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19.04.2022 13:17 Відповісти
Молодці . Це ще в 1991р. потрібно було зробити батькам , щоб зараз не гинули їхні діти . Все це сміття рашистське треба випалювати вогнем і виривати з корінням з нашої української землі . Фашизм , рашизм , комунізм , нацизм , тероризм та мародерство - нам абсолютно не потрібні .
Слава Україні !🇺🇦
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19.04.2022 13:18 Відповісти
Згоден на всі 100. Але якщо там захоронені бійці які дійсно віддали своє життя в боротьбі з не менш загрозливою фашистською нечистю ніж більшовизм, рашизм, ********* то вони мають бути дійсно перезахоронені з почестями. Вони не знали, що в майбутньому вилупиться ще один гітлер по імені *****.
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19.04.2022 13:41 Відповісти
такий гарний камін був.... можна було й кацапів жарити.
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19.04.2022 13:18 Відповісти
Не було ніякого опитування у 2016. Просто мер Балога вирішив що він цар Мукачева і може робити що хоче.
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19.04.2022 13:20 Відповісти
Та й добре , що так вирішив у даному випадку.
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19.04.2022 13:23 Відповісти
Ко-ко-ко ...какая нєпрікритая русафобія ! О хоспадє ,как же пукан палихаєт то ! Даколє ?
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19.04.2022 13:22 Відповісти
Все вірно-померлі та загиблі повинні спочивати на цвинтарі,а не в придорожних канавах,як у кацапів.
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19.04.2022 13:24 Відповісти
Во имя каждой невинной женщины, оскверненной рускими.
Нужно убрать все памятники, все улицы, все напоминание о ссср и руских насильниках
Это не люди. Это не культура.
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19.04.2022 13:32 Відповісти
Пришле время очистить и Трептов парк. Все.
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19.04.2022 13:34 Відповісти
ТАМ ще донедавна висів надпис - "СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ!""
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Мукачевє ще той расєйський гнійник, там досі був расєйський театр, міська влада більше заклопотана заробітками на контрабанді цигарок та наркотиків, радянське не помічають, як і мадярське...
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19.04.2022 13:43 Відповісти
К чёрту его, давно пора.
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19.04.2022 13:44 Відповісти
А чего 8 лет ждали? Думали все вернется?
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19.04.2022 13:47 Відповісти
на лаврской колокольне до сих пор висят двухголовые питухи.
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19.04.2022 13:57 Відповісти
Що саме вони зібралися перезаховувати?
Чому, взагалі, в Україні й досі діють середньовічні традиції, коли бидло кожен рік йде на кладовища нажиратися біля могил предків?
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19.04.2022 14:04 Відповісти
всё русское на свалку истории выбросить!
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19.04.2022 16:36 Відповісти
 
 