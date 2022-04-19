У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені. ФОТОрепортаж

У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради у фейсбуці.

"Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету "Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва". Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими організаціями почнуться наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що на виконання рішення сесії Мукачівської міської ради у 2016 році в місті відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.

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Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.













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