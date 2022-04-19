У центрі Мукачева демонтували радянський монумент, могили будуть перезахоронені. ФОТОрепортаж
У Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради у фейсбуці.
"Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету "Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва". Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими організаціями почнуться наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Нагадується, що на виконання рішення сесії Мукачівської міської ради у 2016 році в місті відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% мукачівців, які взяли участь у міському плебісциті висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на центральне кладовище міста.
Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі колаборанти і какаяразніци ідуть за кацапським кораблем.
Слава Україні !🇺🇦
Нужно убрать все памятники, все улицы, все напоминание о ссср и руских насильниках
Это не люди. Это не культура.
Чому, взагалі, в Україні й досі діють середньовічні традиції, коли бидло кожен рік йде на кладовища нажиратися біля могил предків?