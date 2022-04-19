Під час нічного обстрілу Миколаєва дві ракети влучили в місцевий зоопарк. ФОТОрепортаж

Російські військові відкрили вогонь по Миколаєву. Під час нічного обстрілу Миколаєва дві ракети влучили по території місцевого зоопарку.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку директора зоопарку Миколаєва Володимира Топчія.

"Ще два "подарунки" за ніч", - пише Топчій.

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