Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку "12 місяців" Пінчук. ВIДЕО

Хижакам, які їдять по 7 кіло м’яса на день, довелося раз на кілька днів з’їдати "4 кілограми бо-зна чого". А мавп тримали в маленьких коробках у єдиному приміщенні з опаленням.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ розповів власник розташованого в Демидові на Київщині зоопарку "12 місяців".

За словами Михайла Пінчука, на початку війни тварини опинилися без корму, адже продукти до зоопарку завозять наприкінці місяця, і зробити це у лютому не встигли.

Продуктами допомагали місцеві мешканці та волонтери Червоного Хреста - єдині, кого на окуповану територію, де розташований зоопарк, пускали росіяни.

Також читайте: Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку

Навіть гіршим за голод для тварин виявився холод - ночами температура опускалася до мінус десяти, опалювати довелося за допомоги генераторів, дизель для яких розшукували по всій околиці.

Після звільнення частину тварин евакуювали на захід України. Решті завезли стратегічний запас продуктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час нічного обстрілу Миколаєва дві ракети влучили в місцевий зоопарк. ФОТОрепортаж





















