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Новини Фото Війна
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Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку "12 місяців" Пінчук. ВIДЕО

Хижакам, які їдять по 7 кіло м’яса на день, довелося раз на кілька днів з’їдати "4 кілограми бо-зна чого". А мавп тримали в маленьких коробках у єдиному приміщенні з опаленням.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ розповів власник розташованого в Демидові на Київщині зоопарку "12 місяців".

За словами Михайла Пінчука, на початку війни тварини опинилися без корму, адже продукти до зоопарку завозять наприкінці місяця, і зробити це у лютому не встигли.

Продуктами допомагали місцеві мешканці та волонтери Червоного Хреста - єдині, кого на окуповану територію, де розташований зоопарк, пускали росіяни.

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Навіть гіршим за голод для тварин виявився холод - ночами температура опускалася до мінус десяти, опалювати довелося за допомоги генераторів, дизель для яких розшукували по всій околиці.

Після звільнення частину тварин евакуювали на захід України. Решті завезли стратегічний запас продуктів.

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Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 01
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 02
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 03
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 04
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 05
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 06
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 07
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 08
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 09
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 10
Тварин під час окупації вдалося врятувати дивом, - власник зоопарку 12 місяців Пінчук 11

Автор: 

тварини (463) зоопарк (63) Київська область (4031) Богачук Олег (1457)


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Бідні тваринки... там классний зоопарк був.
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19.04.2022 23:34 Відповісти
Для тварин, ніяких класних зоопарків не існує, є лише більш чи менш огидна в'язниця
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20.04.2022 10:36 Відповісти
Клас
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19.04.2022 23:36 Відповісти
Там половина из них в нашей природе орками пропитается. Абизянам - што делать? А у орангутанши малой на пузе висит
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19.04.2022 23:41 Відповісти
Від кацапів навіть тваринам життя нема. Смерть кацапам!
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19.04.2022 23:59 Відповісти
Я б ті кляті зоопарки заборонив би всі геть. Нащо знущатися з тварин?
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20.04.2022 00:32 Відповісти
А если кацапоидами кормить?
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20.04.2022 01:00 Відповісти
Добре, що цей жах вже позаду. Я за цей зоопарк хвилювалась. Люблю тваринок.
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20.04.2022 02:02 Відповісти
 
 