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Через ворожі обстріли у Пологівському районі Запорізької області горів житловий будинок, - ДСНС. ФОТО

Запорізькі рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку, що спричинена ворожими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 19 квітня о 10:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у м. Оріхів Пологівського району.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті житлового будинку горять речі домашнього вжитку на загальній площі 30 кв.м. О 10:49 вогнеборці локалізували загорання, а об 11:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Через ворожі обстріли у Пологівському районі Запорізької області горів житловий будинок, - ДСНС 01
Через ворожі обстріли у Пологівському районі Запорізької області горів житловий будинок, - ДСНС 02

Автор: 

армія рф (17399) обстріл (28523) пожежа (4330) Запорізька область (3610) ДСНС (5110)


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https://news.obozrevatel.com/russia/v-moskve-vmesto-zvonka-v-shkole-zazvuchal-gimn-ukrainyi-delom-zanyalas-politsiya.htm https://news.obozrevatel.com/russia/v-moskve-vmesto-zvonka-v-shkole-zazvuchal-gimn-ukrainyi-delom-zanyalas-politsiya.htm


русіано-ділбіджобо...
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19.04.2022 18:10 Відповісти
Курская битва (1943) и Битва за Донбасс (2022). Историки уже не скрываясь проводят параллели. И тогда нацисты проиграли, и сейчас их духовные наследники руссонацисты потерпят крах. Поразительно.

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19.04.2022 18:11 Відповісти
Есть одно но, у коммуняк тогда техники в разы больше было чем у немцев
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19.04.2022 18:12 Відповісти
И личного состава тоже! Та и союзники тогда реально воевали. В частности, высадились в Сицилии в это же время.
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19.04.2022 18:19 Відповісти
А наши союзнеки политические импотенты. когда идет геноцид украинского народа, то они просто языки себе в очеллы позапиховали, мол нас это не касается.
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19.04.2022 18:36 Відповісти
лучше б гитлер тогда разхерачил мацкву со сралином. щас бы жили как люди и все ездили на бмв и мерседесах. имхо!!!
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19.04.2022 18:37 Відповісти
сразу для дебилов скажу. Вермахт немецкой империи в свое время помог провозгласить нашу независимость. Но дружба с совками все похерила. как обычно...
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19.04.2022 18:41 Відповісти
Моє Запоріжжя... Тримайтеся рідненькі, все відбудуємо, аби люди були живі...
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19.04.2022 18:15 Відповісти
https://t.me/minval_az/32703 🔥 Вооруженные силы Украины в лице артиллерии ударили по зданию, которое использовали оккупационные войска.
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19.04.2022 18:24 Відповісти
 
 