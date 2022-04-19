Через ворожі обстріли у Пологівському районі Запорізької області горів житловий будинок, - ДСНС. ФОТО

Запорізькі рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку, що спричинена ворожими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 19 квітня о 10:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у м. Оріхів Пологівського району.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті житлового будинку горять речі домашнього вжитку на загальній площі 30 кв.м. О 10:49 вогнеборці локалізували загорання, а об 11:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

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