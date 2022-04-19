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Росіяни обстріляли з "Урагану" Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Удень 19 квітня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ "Ураган" Московський район Харкова, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів поранені. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет", - ідеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі СВ УСБУ у Харківській області розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють Харків із систем залпового вогню. Наразі відомо про 16 поранених та 3 загиблих, - Синєгубов

Росіяни обстріляли з Урагану Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура 01
Росіяни обстріляли з Урагану Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура 02
Росіяни обстріляли з Урагану Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура 03
Росіяни обстріляли з Урагану Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура 04

Автор: 

обстріл (28546) Харків (5612)


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Топ коментарі
+10
мне кажется суд здесь не поможет и ничего не изменит..., только уничтожение большей части этих 2у ногих
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19.04.2022 19:56
+8
орки должны взрываться и гореть на своей территории
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19.04.2022 20:10
+8
Який район ???? Звідки всі ці підаpcki , гидотні назви в українському місті ?
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19.04.2022 20:14
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Недалёк тот день в Гааге!!!! За всё ответят!!!!
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19.04.2022 19:45 Відповісти
сильно сомневаюсь...
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19.04.2022 19:55 Відповісти
ага коментує синок кацапської прокладки у власності майна в Україні
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19.04.2022 21:21 Відповісти
мне кажется суд здесь не поможет и ничего не изменит..., только уничтожение большей части этих 2у ногих
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19.04.2022 19:56 Відповісти
Суд для тех кого не достали бойцы ВСУ. Для тех кто спрятался в гнойной парашке.
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19.04.2022 20:39 Відповісти
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19.04.2022 20:09 Відповісти
орки должны взрываться и гореть на своей территории
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19.04.2022 20:10 Відповісти
для этого у них есть "свое" фсб
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19.04.2022 21:26 Відповісти
Який район ???? Звідки всі ці підаpcki , гидотні назви в українському місті ?
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19.04.2022 20:14 Відповісти
А звідки інші гидотні назви в українських містах такі як гепи та труханови?
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19.04.2022 23:22 Відповісти
Харківський мер - з кацапським прізвищем "ТЕРЕХІВ" ще пару місяців тому в судах відстоював назву проспект "маршала Жукова". А ви дивуєтесь назві московський район (((: Це зараз вони перефарбувалися в українців.
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20.04.2022 08:23 Відповісти
Смерть московским🐷оккупантам-фашистам!!!
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20.04.2022 10:29 Відповісти
переименовать мацковский район на бандеровский,, и русские нацисты перестанут "освобождать" от жизней и жилья жителей этого района.
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21.04.2022 11:43 Відповісти
 
 