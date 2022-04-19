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Росіяни обстріляли з "Урагану" Московський район Харкова: 4 людини загинули, 14 поранені, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Удень 19 квітня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ "Ураган" Московський район Харкова, є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
"За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів поранені. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет", - ідеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі СВ УСБУ у Харківській області розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.
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