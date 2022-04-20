Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай. ФОТО

Спроба штурму Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині військам РФ не вдалася. У ворога понад сотню поранених орків. Окупанти помстилися обстрілом мирного Новодружеська.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають бойові дії в Кремінній.

"Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється", - зазначає Гайдай.

Він також нагадує, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Підрозділи ПВО збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

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