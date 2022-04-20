Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай. ФОТО
Спроба штурму Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині військам РФ не вдалася. У ворога понад сотню поранених орків. Окупанти помстилися обстрілом мирного Новодружеська.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тривають бойові дії в Кремінній.
"Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється", - зазначає Гайдай.
Він також нагадує, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.
Підрозділи ПВО збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.
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Слава нації
Смерть москалям
Якщо зараз ідуть бої, то наші намагаються вибити їх звідти ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340849/
Слава ЗСУ!!!
До речі, оті розрекламовані труси ЗСУ, гігроскопічні шкарпетки на полоненому підполковнику й Талани, на які налітає на захоплених складах НГУ босоноге російське воїнство в кирзових берцях "тисяча кроків", - теж результат чиєїсь любові до воїна. Спочатку волонтери споряджали кожен свого воїна, як в часи Гетьманщини кожне село споряджало кілька кавалеристів, а хто ж для свого погодиться на менше, ніж найкраще. Це задало стандарт, куди там тому НАТО.
З трусами взагалі цікаво: коли служити до війська потрапив телеведучий Майкл Щур, він особисто тестував моделі, які не натирають, пробачте, тестикули. І хтось же їх потім запровадив. Армія, яка вже стріляє, поки інша ще чухає яйця, - непереможна.
А тоді виявляється, що ці перфекціоністи Стінгером примудряються збивати балістичні й крилаті ракети. От ніхто такого ще не пробував, хоча в інструкції писали, що, мабуть можна, але з часів Афгану нагоди не було. Збивають з любов'ю. До тих, на кого націлена ракета. Країна така. Нічого вам, наструганим батьками-алкашами на тяп-ляп і нелюбленим матерями, яких більше цікавить, що сталося з вашим танком, а вас вони ще нарожають, тут не світить. - https://tyzhden.ua/Columns/50/254605