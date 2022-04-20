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Новини Фото Війна
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Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай. ФОТО

Спроба штурму Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині військам РФ не вдалася. У ворога понад сотню поранених орків. Окупанти помстилися обстрілом мирного Новодружеська.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають бойові дії в Кремінній.

"Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється", - зазначає Гайдай.

Він також нагадує, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Підрозділи ПВО збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі окупанти обстріляли Новодружеськ, зруйновано будинки, місто без газу, - Гайдай

Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 01
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 02
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 03
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 04
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 05
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 06
Війська РФ невдало штурмували Рубіжне та Сєверодонецьк, у ворога понад сотню поранених. Тривають бої у Кремінній, - Гайдай 07

Автор: 

армія рф (17457) Сєверодонецьк (508) бойові дії (3847) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+28
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20.04.2022 09:24
+17
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 09:21
+10
Хєрасє їм, а не цитрамон! Нехай листок капусти рикладуть, якщо є.
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20.04.2022 09:27
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 09:21 Відповісти
А Люся вже оголосив, що Кремінну відбили. Один перед одним поспішають пропіаритись(
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20.04.2022 09:23 Відповісти
Когда это он такое сказал я что то пропустил
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20.04.2022 09:30 Відповісти
ще хтось слухає те лайно, що зригає полупалковнік люся абдрістовіч?
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20.04.2022 09:46 Відповісти
Не бреши. Він такого не казав.
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20.04.2022 12:14 Відповісти
Вчора писали, що Кремінна під орками.
Якщо зараз ідуть бої, то наші намагаються вибити їх звідти ?
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20.04.2022 09:24 Відповісти
Там дуже погане місце для оборони. Місто повністю в лісі. Можна близько і непомітно підійти. Наприклад із NLAW.
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20.04.2022 09:37 Відповісти
Луганщина: Кременная под контролем россиян.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340849/
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20.04.2022 10:14 Відповісти
Ось так вас пі**дарасів зустрічають в УКРАЇНІ з "хлібом і сіллю"
Слава ЗСУ!!!
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20.04.2022 09:24 Відповісти
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20.04.2022 09:24 Відповісти
Хєрасє їм, а не цитрамон! Нехай листок капусти рикладуть, якщо є.
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20.04.2022 09:27 Відповісти
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20.04.2022 09:35 Відповісти
Молитва и подорожник!
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20.04.2022 09:55 Відповісти
Судячи з рукавичок, це садівники. Або городники. Хоче могли бути і будівельниками. Не в той час і не в тому місці.
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20.04.2022 09:41 Відповісти
Хоча.
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20.04.2022 09:41 Відповісти
Красиве гімно 😁
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20.04.2022 09:45 Відповісти
...Вам так нє жить, чувачки, як еті смішні хахли, ніколи і нізащо. Ви навіть курник над танком для "захисту" від Джавелінів рівно приварити соромитесь. А тут якщо вже роблять - то перфектно.

До речі, оті розрекламовані труси ЗСУ, гігроскопічні шкарпетки на полоненому підполковнику й Талани, на які налітає на захоплених складах НГУ босоноге російське воїнство в кирзових берцях "тисяча кроків", - теж результат чиєїсь любові до воїна. Спочатку волонтери споряджали кожен свого воїна, як в часи Гетьманщини кожне село споряджало кілька кавалеристів, а хто ж для свого погодиться на менше, ніж найкраще. Це задало стандарт, куди там тому НАТО.

З трусами взагалі цікаво: коли служити до війська потрапив телеведучий Майкл Щур, він особисто тестував моделі, які не натирають, пробачте, тестикули. І хтось же їх потім запровадив. Армія, яка вже стріляє, поки інша ще чухає яйця, - непереможна.

А тоді виявляється, що ці перфекціоністи Стінгером примудряються збивати балістичні й крилаті ракети. От ніхто такого ще не пробував, хоча в інструкції писали, що, мабуть можна, але з часів Афгану нагоди не було. Збивають з любов'ю. До тих, на кого націлена ракета. Країна така. Нічого вам, наструганим батьками-алкашами на тяп-ляп і нелюбленим матерями, яких більше цікавить, що сталося з вашим танком, а вас вони ще нарожають, тут не світить. - https://tyzhden.ua/Columns/50/254605
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20.04.2022 20:44 Відповісти
ну от, ми тут побиваємось, а ЗСУ робить свою справу.
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20.04.2022 09:31 Відповісти
тобто, в Рубіжному і в Кремінній - вуличні бої.
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20.04.2022 09:32 Відповісти
Арестович розповів - орки зайшли, їх накрили артою, побили. Вийшли - потім знову полізли.
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20.04.2022 09:39 Відповісти
а откуда секретутка ермака знает такое? Сомневаюсь что ему военные докладывают вообще об этом
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20.04.2022 09:42 Відповісти
диванним військам непотрібно знати де і чий город . дізинфо для вас самий раз
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20.04.2022 10:54 Відповісти
 
 