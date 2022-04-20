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У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania. ФОТОрепортаж

У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Берлін. Головний офіс Gazprom Germania. Русский военный корабль продовжує рух у заданому напрямку", - прокоментував він демонтаж вивіски.

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У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania 01
У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania 02

Нагадаємо, Німеччина тимчасово націоналізує німецький підрозділ "Газпрому" – холдинг Gazprom Germania, який перейде під управління німецького енергетичного регулятора до 30 вересня. Рішення про націоналізацію ухвалено після того, як "Газпром" 1 квітня вийшов із Gazprom Germania без схвалення німецького уряду, що порушує законодавство Німеччини. Gazprom Germania володіє через компанію Astora найбільшим у Німеччині підземним газовим сховищем, яке вважається одним із найважливіших елементів енергетичної безпеки країни. Відмежування "Газпрому" від Gazprom Germania відбулося після того, як наприкінці березня європейські антимонопольні органи провели обшуки в офісах німецьких дочок "Газпрому".

Автор: 

Газпром (3388) Німеччина (7374) демонтаж (192)


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Топ коментарі
+12
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20.04.2022 12:06
+9
От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:45
+5
и руки не задрожали?
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20.04.2022 11:48
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От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:45 Відповісти
Так, там в коментах русню рве на куски. Скоро буде в топах ютубу, якщо не заблокують.
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20.04.2022 13:17 Відповісти
Газпром ідьот за ресейскім карабльом...
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20.04.2022 11:47 Відповісти
Усі рашисти підлягають дерашизації.
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20.04.2022 12:10 Відповісти
и руки не задрожали?
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20.04.2022 11:48 Відповісти
й правда, дуже сильно, не танки й літаки для України.. але вже щось... у жабоїдів Макарон там навіть Путлєру не дзвонив, оце витримка у хлопака
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20.04.2022 11:50 Відповісти
Не хочу наврочити але 24 квітня закінчаться вибори і ми побачимо більшу, значно більшу підтримку від Франції.Крім того незабаром буде ембарго на нафту з рф ось побачите.
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20.04.2022 12:21 Відповісти
Якийсь там Лаубенталь меле ,що Marder вони не будуть постачати в Україну,тому що їм самим нічого не залишиться. Хто б сумнівався? Німчура ганебна. Горіть в пеклі.
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20.04.2022 11:50 Відповісти
гнида вы, мистер.
во 1-вых - тебя сильно колебала война в Судане например? А поцчему не да?
2 - какое пекло - даже Сралин там не "горит"?
3 - за такой высер - например они бы прекратили помощь и указали шо из-за тебя - как думаешь, сколько секунд надо шоп тебя разорвали, а?
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20.04.2022 11:55 Відповісти
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

2) Шольц не делится этим списком с Украиной.

3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия, которое можно было бы передать Украине.

4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

7) Шольц заявляет, что украинцы не могут освоить оружие за имеющееся время.

8. Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и НАТО должно одобрить его передачу.

10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

11) Шольц утверждает, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия, которое они поставляют в Украину.

13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд. евро, который будет доступен только через 2-3 месяца, и тогда Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят вторую половину дня, пытаясь образумить Шольца.

16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет, из списка.

17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все пункты, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
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20.04.2022 13:47 Відповісти
А у скільки разів Німеччина допомогла Україні більше, ніж Ізраїль?
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20.04.2022 11:57 Відповісти
пан той напевно ще й пишається шо типу "кієфкрєстілмаскву".
судячи по "розуму" - може бути й таке.
типу ми виростили гівно, а Олаф - хай "горить" бо дає мало бабла, так як гівно напало на своїх ..... вирощувачів-хрестителів
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20.04.2022 12:09 Відповісти
Prom так prom. Теперь пришла пора прибраться в Трептов парке.
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20.04.2022 11:50 Відповісти
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20.04.2022 12:06 Відповісти
Газпрем пошол за рузгим кораблем
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20.04.2022 11:51 Відповісти
Ушат Отстоев, а что тебе Зеля такого сделала? Вроде нормальный же министр, правда Грустной лошадью кличут, но кокс - да, любит.
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20.04.2022 11:53 Відповісти
можно туда показательно вызвать саперов в ОЗК - тонко бы опустили "страну" бошировых гиркиных и петровых.
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20.04.2022 11:52 Відповісти
Європа таки зрозуміла:
Русский----- значить *******!!!
І це, тільки початок!!!)))
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20.04.2022 11:55 Відповісти
"Газпрем - народное ворование"
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20.04.2022 11:57 Відповісти
на черзі демонтувати паРашу
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20.04.2022 12:04 Відповісти
19 квітня ДШВ ЗСУ збили з ПЗРК Stinger і Starstreak російські безпілотники "Орлан-10", а також "Горизонт Ейр S-100", який коштує щонайменше 1 млн євроПро це повідомив https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298883612424724&id=100069092624537 Генштаб ЗСУ .
ВАТ «Горизонт» (Ростов-на Дону) спільно з Schiebel налагодили виробництво безпілотних вертольотів у Росії, де комплекс носить назву БАК «Горизонт Ейр S-100»
Schiebel Corporation - австрійська компанія, що виробляє міношукачі та гелікоптерні БПЛА. Базується у Відні.
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20.04.2022 12:09 Відповісти
австріяки і німці - давно не не німці і не австрійці - підрусня обісрана
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20.04.2022 12:11 Відповісти
за деньги можно продать все, а за очень большие деньги даже совесть..., так рассуждал каждая европейская компания, которая продавала оружие(участвовала в совместных проектах) после 2014 года в рашку...
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20.04.2022 12:21 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русафобиии
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20.04.2022 12:13 Відповісти
Бо безграмотная
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20.04.2022 12:14 Відповісти
Ці кадри увійдуть в історію. Демонтаж імпєрії зла.
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20.04.2022 13:19 Відповісти
Сожгите всё здание и землю освяченой солью посыпте...
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20.04.2022 13:51 Відповісти
 
 