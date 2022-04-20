У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania. ФОТОрепортаж
У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania.
Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Берлін. Головний офіс Gazprom Germania. Русский военный корабль продовжує рух у заданому напрямку", - прокоментував він демонтаж вивіски.
Нагадаємо, Німеччина тимчасово націоналізує німецький підрозділ "Газпрому" – холдинг Gazprom Germania, який перейде під управління німецького енергетичного регулятора до 30 вересня. Рішення про націоналізацію ухвалено після того, як "Газпром" 1 квітня вийшов із Gazprom Germania без схвалення німецького уряду, що порушує законодавство Німеччини. Gazprom Germania володіє через компанію Astora найбільшим у Німеччині підземним газовим сховищем, яке вважається одним із найважливіших елементів енергетичної безпеки країни. Відмежування "Газпрому" від Gazprom Germania відбулося після того, як наприкінці березня європейські антимонопольні органи провели обшуки в офісах німецьких дочок "Газпрому".
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во 1-вых - тебя сильно колебала война в Судане например? А поцчему не да?
2 - какое пекло - даже Сралин там не "горит"?
3 - за такой высер - например они бы прекратили помощь и указали шо из-за тебя - как думаешь, сколько секунд надо шоп тебя разорвали, а?
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия, которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не могут освоить оружие за имеющееся время.
8. Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и НАТО должно одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия, которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд. евро, который будет доступен только через 2-3 месяца, и тогда Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят вторую половину дня, пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет, из списка.
17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все пункты, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
судячи по "розуму" - може бути й таке.
типу ми виростили гівно, а Олаф - хай "горить" бо дає мало бабла, так як гівно напало на своїх ..... вирощувачів-хрестителів
Русский----- значить *******!!!
І це, тільки початок!!!)))
ВАТ «Горизонт» (Ростов-на Дону) спільно з Schiebel налагодили виробництво безпілотних вертольотів у Росії, де комплекс носить назву БАК «Горизонт Ейр S-100»
Schiebel Corporation - австрійська компанія, що виробляє міношукачі та гелікоптерні БПЛА. Базується у Відні.