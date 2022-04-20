У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania. ФОТОрепортаж

У Берліні демонтували вивіску на головному офісі Gazprom Germania.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Берлін. Головний офіс Gazprom Germania. Русский военный корабль продовжує рух у заданому напрямку", - прокоментував він демонтаж вивіски.

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Нагадаємо, Німеччина тимчасово націоналізує німецький підрозділ "Газпрому" – холдинг Gazprom Germania, який перейде під управління німецького енергетичного регулятора до 30 вересня. Рішення про націоналізацію ухвалено після того, як "Газпром" 1 квітня вийшов із Gazprom Germania без схвалення німецького уряду, що порушує законодавство Німеччини. Gazprom Germania володіє через компанію Astora найбільшим у Німеччині підземним газовим сховищем, яке вважається одним із найважливіших елементів енергетичної безпеки країни. Відмежування "Газпрому" від Gazprom Germania відбулося після того, як наприкінці березня європейські антимонопольні органи провели обшуки в офісах німецьких дочок "Газпрому".