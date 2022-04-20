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Новини Фото Війна
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Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК "Stinger" та "Starstreak". ФОТОрепортаж

Підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два чергові російські БПЛА "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збито два російських безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виробник дронів Switchblade компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon та навчить ними користуватися. ВIДЕО

Зокрема багатоцільовий безпілотний вертоліт "Горизонт Ейр S-100" та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Їх було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak".

Слід відзначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Повітряний простір в смугах нашої відповідальності – знаходиться під повним контролем підрозділів ППО ДШВ.

Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати військову техніку і живу силу російських окупантів. Слава ДШВ! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 01
Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 02
Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 03
Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 04
Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 05
Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК Stinger та Starstreak 06

Автор: 

армія рф (17468) безпілотник (4190) знищення (7293) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+11
Na segodnia Ukraina polucila 7000 stingerov puskatelej i 30000 raket dlia stingerov.Tak sto rabotajte dalse.
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20.04.2022 12:31
+10
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 12:29
+10
Американська компанія AeroVironment - виробник дронів-камікадзе Switchblade - передасть Збройним Силам України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.
Ці дрони українська армія отримає на безоплатній основі - також компанія наголосила, що безоплатно надасть оперативні послуги з навчання операторів.
Очікується, що перша партія БПЛА Quantix Recon Україна отримає вже на цьому тижні. Водночас в AeroVironment наголошують: постачання цих БПЛА не залежить від інших постачань цієї компанії для України, зокрема тих, що вже оголошені Урядом США.
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20.04.2022 12:34
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 12:29 Відповісти
Тренировка - харашо, дайте два
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20.04.2022 12:30 Відповісти
Na segodnia Ukraina polucila 7000 stingerov puskatelej i 30000 raket dlia stingerov.Tak sto rabotajte dalse.
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20.04.2022 12:31 Відповісти
У ***** і ватольотів стільки не залишилось.
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20.04.2022 12:35 Відповісти
если речь идет о FIM-92, то цифры завышены. Хотите быть достоверными - давайте ссылки.
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20.04.2022 12:37 Відповісти
Eto nas ministr tak skazal,mozet on znajet I 70 tysiac protiv tankov Javelin,NLAW i drugoje
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20.04.2022 12:44 Відповісти
Я надеюсь, дома хоть что-нибудь оставил
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20.04.2022 14:25 Відповісти
Nas vojeni ministr jest drug Reznikova.Eto ego danyje
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20.04.2022 12:49 Відповісти
JAV ir šalys partnerės perdavė Ukrainai apie 70000 prieštankinių ginklų, įskaitant Javelins, NLAW, RPG ir kt. Pristatyta **** pat apie 7 000 priešlėktuvinių "Stinger" paleidėjų ir apie 30 000 jiems skirtų raketų
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20.04.2022 12:56 Відповісти
Американська компанія AeroVironment - виробник дронів-камікадзе Switchblade - передасть Збройним Силам України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.
Ці дрони українська армія отримає на безоплатній основі - також компанія наголосила, що безоплатно надасть оперативні послуги з навчання операторів.
Очікується, що перша партія БПЛА Quantix Recon Україна отримає вже на цьому тижні. Водночас в AeroVironment наголошують: постачання цих БПЛА не залежить від інших постачань цієї компанії для України, зокрема тих, що вже оголошені Урядом США.
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20.04.2022 12:34 Відповісти
а есть видео с применением SwitchBlade в Украине ?
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20.04.2022 12:36 Відповісти
как с "москвой" - видео- потом, когда русня обосрется с фэйками, а им видео прямо по скрепам выдадут.
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20.04.2022 12:41 Відповісти
было, вертолету хвост напрочь откусило
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20.04.2022 13:06 Відповісти
Тесты новых разработок в боевых условиях. Прекрасно!
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20.04.2022 14:27 Відповісти
Цікаво а як зараз імпортні комплектуючі будуть доставляти до їх бпла,контрабандой?
Виробник ВАТ «Горизонт» (Ростов-на Дону) спільно з Schiebel налагодили виробництво безпілотних вертольотів у Росії, де комплекс носить назву БАК «Горизонт Ейр S-100»
Schiebel Corporation - австрійська компанія, що виробляє міношукачі та гелікоптерні БПЛА. Базується у Відні.
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20.04.2022 12:35 Відповісти
Гроші дорогу знайдуть. Купить якась прокладка з єгипту й морем завезуть у Таганрог.
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20.04.2022 12:40 Відповісти
Будуть замінювати пляшками з під Баржома!
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20.04.2022 13:24 Відповісти
Стингером БПЛА не собьешь.
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20.04.2022 13:12 Відповісти
Но Старстриким - вполне можно!
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20.04.2022 13:18 Відповісти
Орлан стінгером можна, там ДВЗ тому і горячі вихлопи.
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20.04.2022 18:00 Відповісти
Ракети правда дорожчі за ті БПЛА еле краще збивати якщо є можливість.
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20.04.2022 18:02 Відповісти
 
 