Підрозділи ДШВ ЗСУ збили два російські БПЛА із ЗРК "Stinger" та "Starstreak". ФОТОрепортаж

Підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два чергові російські БПЛА "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, підрозділами протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збито два російських безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Зокрема багатоцільовий безпілотний вертоліт "Горизонт Ейр S-100" та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Їх було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak".

Слід відзначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Повітряний простір в смугах нашої відповідальності – знаходиться під повним контролем підрозділів ППО ДШВ.

Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати військову техніку і живу силу російських окупантів. Слава ДШВ! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.











