На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Володимиром Карасем.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
З початком війни Володимир виконував завдання, де міг бути корисним. Загинув 3 березня, коли у складі ЗСУ під час розвідки підходів до села Копилів, де розташовувався російський комплекс радіоелектронної боротьби.
Розвідгрупу з трьох чоловік на цивільному авто розстріляв російський БТР в Мотижині. Володимир загинув, а офіцер та інший боєць зуміли відійти.
Тіло Володимира поховали місцеві партизани. Після звільнення території Київщини від окупантів відбулась ексгумація тіла захисника Україні. Сьогодні його поховають на цвинтарі в Києві.
Відео та Фото: Олег Богачук
Топ коментарі
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Вічна СЛАВА Герою..
політ вас найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Пс)))) Брат Карася загинув