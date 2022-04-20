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Новини Фото Війна
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На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Володимиром Карасем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З початком війни Володимир виконував завдання, де міг бути корисним. Загинув 3 березня, коли у складі ЗСУ під час розвідки підходів до села Копилів, де розташовувався російський комплекс радіоелектронної боротьби.

Розвідгрупу з трьох чоловік на цивільному авто розстріляв російський БТР в Мотижині. Володимир загинув, а офіцер та інший боєць зуміли відійти.

Тіло Володимира поховали місцеві партизани. Після звільнення території Київщини від окупантів відбулась ексгумація тіла захисника Україні. Сьогодні його поховають на цвинтарі в Києві.

На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 01
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 02
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 03
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 04
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 05
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 06
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 07
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 08
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 09
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 10
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 11
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 12
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 13
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 14

На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 15
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 16
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 17
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 18
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 19
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 20
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 21
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 22
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 23
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 24
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 25
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 26
На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині 27

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольці батальйону "Карпатська Січ" Олександр Лінкін, Олександр Захарченко та Ігор Федорак загинули 16 квітня у боях з військами РФ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео та Фото: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19517) Київська область (4036) військовослужбовці (4764) прощення (12) втрати (4406) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+36
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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20.04.2022 13:46
+23
не віруючий, але скажу: Герої не вмирають! Від вдячного харків'янина. Відчуйтн різницю - наш народ навідміну від кацапні-москальні поганої, може стати на коліна тільки перед труною захисника нашої батьківщини, Це жест вдячності за те що ми будемо жити далі! а русня встає на коліна щоб червону ганчірку поцілувати, своїх чоловіків вони ховають під совкові гімни, стоячи!
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20.04.2022 13:50
+23
Прикро...
Вічна СЛАВА Герою..
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20.04.2022 13:52
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Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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20.04.2022 13:46 Відповісти
не віруючий, але скажу: Герої не вмирають! Від вдячного харків'янина. Відчуйтн різницю - наш народ навідміну від кацапні-москальні поганої, може стати на коліна тільки перед труною захисника нашої батьківщини, Це жест вдячності за те що ми будемо жити далі! а русня встає на коліна щоб червону ганчірку поцілувати, своїх чоловіків вони ховають під совкові гімни, стоячи!
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20.04.2022 13:50 Відповісти
Прикро...
Вічна СЛАВА Герою..
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20.04.2022 13:52 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.04.2022 13:52 Відповісти
простіть і... прощайте Герої
політ вас найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...
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20.04.2022 13:52 Відповісти
.....................................................................
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20.04.2022 13:59 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю.
Пс)))) Брат Карася загинув
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20.04.2022 14:11 Відповісти
Герої не вмирають. Вічна память
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20.04.2022 17:12 Відповісти
Дякую ТОБІ ГЕРОЮ, що захищав мене і НЕНЬКУ - УКРАЇНУ ! Доземний уклін ! Честь, вічна пам"ять !
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20.04.2022 17:18 Відповісти
 
 