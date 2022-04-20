На Майдані Незалежності попрощалися із захисником України Володимиром Карасем, який загинув 3 березня під час проведення розвідки у Мотижині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Володимиром Карасем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З початком війни Володимир виконував завдання, де міг бути корисним. Загинув 3 березня, коли у складі ЗСУ під час розвідки підходів до села Копилів, де розташовувався російський комплекс радіоелектронної боротьби.

Розвідгрупу з трьох чоловік на цивільному авто розстріляв російський БТР в Мотижині. Володимир загинув, а офіцер та інший боєць зуміли відійти.

Тіло Володимира поховали місцеві партизани. Після звільнення території Київщини від окупантів відбулась ексгумація тіла захисника Україні. Сьогодні його поховають на цвинтарі в Києві.























































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Відео та Фото: Олег Богачук