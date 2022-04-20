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Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський

Моральний обовʼязок партнерів - надати Україні необхідну зброю та боєприпаси, якщо вони у них є.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній насамперед моральний обовʼязок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців", - зазначив глава держави.

Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 01
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 02
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 03
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 04
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 05
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 06
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 07
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж


 

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) зброя (7468) допомога (8365)


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Топ коментарі
+58
Несправедливо гроші в асфальт закатувати під час війни.
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20.04.2022 14:15
+27
Про крадивництво и президентский университет на выпердосе не мешало бы вспомнить. И про 18000 долларов на каждого ребенка. Прежде всего руководство Украины обязано было думать об обороне, а не мечтать об обольщении путлера на личном свидании.
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20.04.2022 14:19
+27
З асфальту тепер зброю ліпи, чмо зелене , блдь
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20.04.2022 14:20
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Несправедливо гроші в асфальт закатувати під час війни.
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20.04.2022 14:15 Відповісти
хто такий Подоляк Звідки і як ця людина тепер є речником, переговорником та тим хто вирішує державні питання Патрон Шарія, працював на Юру Єнакієвського та Януковича, будь яка брудна PR робота головне "ціна питання"
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака? (radiosvoboda.org)
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20.04.2022 14:17 Відповісти
Ермак ничем не лучше. А Александр Чалый даже хуже, но его вроде бы убрали наконец. Подоляк умеет говорить обтекаемо, за это его и выбрали переговорщиком. по сути он хамелеон.
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20.04.2022 14:24 Відповісти
Кинаха нужно. Руцькая делегация переговорщиков, повесится в первый же день.
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20.04.2022 14:49 Відповісти
Подоляк взагалі не вміє говорити, бо воно тупориле чмо, як і 90% команди зе
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20.04.2022 14:54 Відповісти
Нефиг было ядрену бимбу на туалетную бумагу менять!
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20.04.2022 14:17 Відповісти
Кравчук уже наконец-то сидит под веником где-то в хатынке в Канаде. Заткнулся и не учит, как нам жить.
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20.04.2022 14:20 Відповісти
Про крадивництво и президентский университет на выпердосе не мешало бы вспомнить. И про 18000 долларов на каждого ребенка. Прежде всего руководство Украины обязано было думать об обороне, а не мечтать об обольщении путлера на личном свидании.
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20.04.2022 14:19 Відповісти
З асфальту тепер зброю ліпи, чмо зелене , блдь
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20.04.2022 14:20 Відповісти
А мир у очах Тупіна шукати було справедливо?
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20.04.2022 14:20 Відповісти
Несправедливо це те, що Україна змушена просити речі, які з 2019 давно мали бути...
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20.04.2022 14:21 Відповісти
Хм... Чому не справедливо? Во їхнє...
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20.04.2022 14:21 Відповісти
ну так не треба було на штанмаєра бузю відкривати ясно нє зе-гемора
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20.04.2022 14:22 Відповісти
А ви звернули увагу, що на передовій зараз немає жодного клоуна із говнофракції зє? А батько найвеличнішого взагалі втік закордон, натомість будучи мєнтом він мав би записатися у територіальну оборону кривого рогу.
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20.04.2022 14:22 Відповісти
Вони йшли прибарахлитись, а не для України працювати. ''Пора валить из єтой страньі''. Чесно ж, не придерешся.
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20.04.2022 14:28 Відповісти
Хмм.Мені також цікаво-де ********** Коля Котлета воює?Чи може де волонтерить-кошти для армії збирає?У велюровому однострої.
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20.04.2022 14:51 Відповісти
неправда,Юрій Мисягін відомий волонтер з партії зеленого
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20.04.2022 14:56 Відповісти
Асфальтом клепай
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20.04.2022 14:23 Відповісти
шольцлер путлеру глаз не выклюет
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20.04.2022 14:24 Відповісти
то что хранится на складах в других странах, было своевременно произведено, закуплено и оплачено впрок их правительствами. Именно поэтому они это теперь имеют, а мы нет.
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20.04.2022 14:24 Відповісти
В Штатах тисячі літаків на схроні у пустелі, і не дають, і танків
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20.04.2022 14:24 Відповісти
Надоел этот бред....
вы себе представляете сколько времени налета требуется для того что бы освоить совершенно новый самолет ? Летчикам надо пол года летать что бы хоть как то прочувствовать новый для него самолет.
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20.04.2022 14:27 Відповісти
в Украине война восемь лет, а броники и каски волонтеры покупают
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20.04.2022 14:45 Відповісти
що ж ти падло верещишь? тобі ж с вересня відомо було про напад,а ти все в шашлички грався та й на лижах з гори катавься...
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20.04.2022 14:28 Відповісти
Ще можна звернутись до є-бабусів та є-дідусів, можливо в них на складах щось є ...
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20.04.2022 14:28 Відповісти
Так треба ж було готуватись до війни! Але ж ми будували дороги для руських танків. Де наші ОТРК? Два роки воювали ГШ та МО за гроші. Та й партнерами стосунки вибудовувались так собі. А тепер сварити партнерів ну таке!
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20.04.2022 14:31 Відповісти
No comment!!!
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20.04.2022 14:35 Відповісти
несправедливо, коли хтось на абревіатуру Z. V. O. витрачає ковідний фонд, не на КОВІД, а на що ж? може на новітню зброю? на ОТРК Грім 2 може? може на літаки? ой лишенько ні, НА ДОРОГИ! дороги ж зараз потрібні більше всього, для російських танків щоб швидше доїхати до польского кордону
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20.04.2022 14:38 Відповісти
Справедливо... но и сам виноват, два года не готовился к войне, а искал мир в глазах х=ла... вот теперь и приехали
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20.04.2022 14:42 Відповісти
Ермака заклинило. А зеля как попугай повторяет то чьо написано.
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20.04.2022 14:42 Відповісти
ну...

во первых - по заветам наивеличайшего - все западные партнеры тоже готовятся на шашлыки
во вторых - это как: " отдай жену дяде, а сам иди к б*яди"
а в третих - интересно, когда же он приобрел партнеров?

...........................................
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20.04.2022 14:43 Відповісти
Боневтік такий кумедний-якщо у сусіда є щось у коморі і він те щось не хоче віддавати,то це не справедливо.Це не баба Беня онучка ЗеГевару цій єврейській мудрості навчила?Підніми край асфальту-може там якась зроя закотилася?

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20.04.2022 14:44 Відповісти
Це він звертаєтьсядо Німеччини, яка сказала, що віддала нам все, що могла? Так за Штайнмаєром пошли ще Джонсона, "дипломат" хріновий.
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20.04.2022 14:48 Відповісти
Дебіли якім асфальт, нови лікарні/школи/садочкі муляє напевно хочуть жити як асвабадітели ********** с асфальтованих доріг в селах на сумщіні/чернігівщіні, які прі отступленіі гатять по напріклад по лікарні в Тростянці бо дуже гарно та ******* виглядае - не мае такого бути в іх уяві. Порохоботи тупи як буряти... За останні 2,5 рокі обсягі витрат на армію не зменьшувалось, а збільшувалось. Тож залишкі їшли не в оффшори, а на дорогі. А навіть якби геть усі гроші країна вкладала в зброю, то не так богато міг наш збройний комплекс за такей короткій час виробить, бо не так богато потужностей, зброярів. А купити щось у західних країнах не можна було, бо ніхто не продавав. В будь-якому разі зарад дають зброі в рази більше ніж ми взмозі були виробить/купити. Но така здавалося б проста картина світу порохоботам недоступна. Бо тупі... Так і живемо...
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20.04.2022 14:58 Відповісти
Ти в армії?
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20.04.2022 15:08 Відповісти
бурят, я даже не буду говорить про расценки на дороги, ранее сказано.

ограничемся:

-2.5 года зп в ЗСУ не поднимали
-задолженность перед ЗСУ по выплатам достигала 2000 000 000 на осень прошлого года
-павлоградский химзавод переводили на неполную неделю - это часть ракет
-КРАЗ банкрот
-МАЗы купили гражданские
-канал поставки клистронов слили рфии
- из 50 000 0000 000 на ЗСУ 22.02 или 23.02 виделили около 16, хотя просили месяцами ранее
-найди ролик, где отечественная стугна снята без арабских букв?
Бурят, почему за восемь лет войны волонтеры броню ищут?
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20.04.2022 15:11 Відповісти


вітьок, вас там відбирають з переможців конкурсу ********?
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20.04.2022 15:19 Відповісти
Где элементарное-броники и каски?Их закатали в асфальт.А мы теперь по миру побираемся.
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20.04.2022 17:22 Відповісти
Придурок.Лікарня в Тростянці відновлювалася за разунок місцевих коштів. Її навіть хотіли закрити, але мер не дав і взявся її відновлювати та так, що влада по черзі почала приїзжати щоб пофотатися як круто вийшло і твльки потім почали обіуяти фінансування. Зебільні цього не зрозуміти бо тупі і крім кричати урязесцарь вінневтік вважають героїчним поступком...нагадує іпонутихрашикіа як горлопенять *************.
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20.04.2022 21:48 Відповісти
А відремонтувати кілька десятків розкомплектованих Піонів теж західні партнери заважали? Хіба в обов"язки президента входить будівництво доріг ? Ми що асфальтоукладчика вибирали ? Зебіли тільки брехати і відбріхуватись годні, а все інше тільки на шкоду країні робили і продовжуєте
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20.04.2022 23:16 Відповісти
А справедливо до самих українців як мінімум с 2017 року максимально плювати на армію і фактично зупинити свої заводи по зброї як стару так і розробку ********?Хто нам лікар маючи все просрати момент ?!!Та весь світ з нас в шоці мати все по воєнній темі і не використовувати ,а теперь ще й жалітися при цьому опзж колаборанти сепаратісти і попи це вершина дебілізма !!!!
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20.04.2022 15:00 Відповісти
у картавого зєбидла всі винні, крім нього.
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20.04.2022 15:01 Відповісти
Украина вообще просить не должна. У нее должно быть свое вооружение, так что хватит уже скулить!
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20.04.2022 15:14 Відповісти
А треба ще на якогось західного лідера погавкати, а когось опустити на дипломатичному рівні. І рікою потече.
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20.04.2022 15:17 Відповісти
а справедливо было в 2014 выступать в мацкве и в донецке ?
а справедливо было просрать все деньги (даже ковидного (царство ему небесное)))) фонда на дороги и тупо растырить остатки???
а справедливо теперь кого-то обвинять в своих пр***** и молоть чушь про чьи-то военные запасы..
кто тебе шо-то должен????? скажи спасибо за каждый патрон, клован!!! сколько своих гривен ты благотоворительно вложил в оборону???? а твои клоуны, фотографы и массажитски ставшие миллионерами за полгода и прикупившие недвижимость за кордоном???
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20.04.2022 15:21 Відповісти
Однак логіка! А справедливо гроші ховати по офшорах в той час як у когось їх нема на повноцінне харчування, або інші потреби? З таким підходом можно далеко куди зайти.
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20.04.2022 15:23 Відповісти
НАПОМНЮ ВОВЕ И ЕГО ФАНАТАМ
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20.04.2022 15:28 Відповісти
Вова, что тебе мешает обменять асфальт на пушки? Ты ж такой спец, шо пипец... Действуй, Вова!
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20.04.2022 16:21 Відповісти
Ати не проси. Запропонуй обміняти асфлальтоукладчики на танки.
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20.04.2022 16:23 Відповісти
 
 