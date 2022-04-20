Без "гумкоридорів" і "режиму тиші" з Луганщини евакуювали понад 100 людей, - ОВА. ФОТОрепортаж
Без "гуманітарних коридорів" і без "режиму тиші" з Луганщини вдалося евакуювати понад 100 людей.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за 56 днів з області на власному транспорті та організованою евакуацією виїхали 280 тисяч мешканців.
"Люди, які обрали життя і сон у безпечних містах, безпеку для своїх дітей. Близько 70 тисяч досі вагаються і збираються "пересидіти". Щодня ми вмовляємо людей, і по сотні осіб думку змінюють, зранку вони з дітьми за руку, невеликою валізкою та собакою/кішкою в кошику очікують на автобус", - розповідає очільник регіону.
За інформацією Гайдая, сьогодні разом з патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами змогли вивезти 38 лисичан, 11 сєверодончан та 54 мешканців Попасної.
"Для тих, хто залишився завезли їжу, ліки та засоби гігієни. Їх вже розвозять по бомбосховищам. Приймайте рішення, час працює не на нашу користь. Завтра евакуація продовжиться", - додає він.
Будь ласка, зачекайте...
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