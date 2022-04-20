Без "гумкоридорів" і "режиму тиші" з Луганщини евакуювали понад 100 людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Без "гуманітарних коридорів" і без "режиму тиші" з Луганщини вдалося евакуювати понад 100 людей.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за 56 днів з області на власному транспорті та організованою евакуацією виїхали 280 тисяч мешканців.

"Люди, які обрали життя і сон у безпечних містах, безпеку для своїх дітей. Близько 70 тисяч досі вагаються і збираються "пересидіти". Щодня ми вмовляємо людей, і по сотні осіб думку змінюють, зранку вони з дітьми за руку, невеликою валізкою та собакою/кішкою в кошику очікують на автобус", - розповідає очільник регіону.

За інформацією Гайдая, сьогодні разом з патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами змогли вивезти 38 лисичан, 11 сєверодончан та 54 мешканців Попасної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50 жителів Сєверодонецька та Лисичанська евакуювали до безпечних регіонів країни, - Луганська ОВА. ФОТО















"Для тих, хто залишився завезли їжу, ліки та засоби гігієни. Їх вже розвозять по бомбосховищам. Приймайте рішення, час працює не на нашу користь. Завтра евакуація продовжиться", - додає він.