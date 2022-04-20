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10 лівійців зі складу російської ПВК "Вагнер" знищено українськими воїнами в Попасній. ФОТОрепортаж 18+

рф,вагнер,найманці,ліквідація

У Росії закінчується піхота, у бій посилають навіть лівійців. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це на своїй сторінці в фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"18 квітня у Попасній українські воїни знищили чергову штурмову групу ЗС РФ. Я, до речі, був у Попасній під час цих подій. Яким же було здивування наших бійців, коли вони побачили східні обличчя, а також лівійську валюту та телефони. Вочевидь це бійці російської приватної військової компанії "Вагнер", завербовані в Лівії. Спочатку в лобові атаки росіяни гнали мобілізованих з Донбасу, потім пішли регулярні війська, а тепер, коли їх перебили, пішли в бій лівійці. До речі, цікаво, що на відміну від мобілізованих на Донбасі російське командування лівійцям добре платило – подивіться, у них відмінне екіпірування, є бронежилети, аптечки, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованим росіянами не видають. Групу з 10 "вагнерівців" знищено повністю. Обличчя у новині не закриті, може когось і вдасться впізнати", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони про наступ окупантів на Донбасі: РФ везе найманців, що воювали у Сирії, Афганістані і Чечні

Нагадаємо, 20 березня під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, було здійснено за рахунок приватної військової компанії "Вагнер".

Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 01
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 02
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 03
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 04
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 05
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 06
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 07
10 лівійців зі складу російської ПВК Вагнер знищено українськими воїнами в Попасній 08

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) знищення (7298) найманці рф (2058) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+125
Вітаю з приїздом до Європи вас!
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20.04.2022 15:31
+100
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20.04.2022 15:31
+59
Нужно в Ливии и Сирии распространить
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20.04.2022 15:31
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Кажется обугленный буек, а мог бы порноактером бабки рубить
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20.04.2022 16:24 Відповісти
Тут цікаво інше.
Потєрь,видно, вже настільки "нєт" що, навіть скоротивши лінію фронту вдвічі, доводиться тягти макак з усього світу щоб воювали за расіюшку...
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20.04.2022 16:08 Відповісти
Трупы этих арабов надо отправить домой в свиных шкурах!
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20.04.2022 16:09 Відповісти
Ще їх кудись відправляти!! У вигрібну яму зі свинячим лайном їх! Хай там і "компостуються"! На цих виї&ків Женевська конвенція вже точно не поширюється!!
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20.04.2022 21:27 Відповісти
Смотри как бы тебя в свиную шкуру не положили, тварь!
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05.05.2022 09:47 Відповісти
Слышь спермоглот кацапский, приезжай сделаем тебе обрезание пипетки и свиные уши пришьем к твоей ********* башке!)))
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08.05.2022 11:04 Відповісти
Их надо обязательно похоронить под камеру в свиных шкурах. По их вере, рай и гурии им после этого "заказаны". Если не ошибаюсь так англичане поступали.

После этого поток желающих должен уменьшиться
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20.04.2022 16:10 Відповісти
И шо арабе, помогли тебе твои московиты?
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20.04.2022 16:11 Відповісти
тепер чекаємо на ефіопів
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20.04.2022 18:50 Відповісти
з.п. вояк-папуасов с ЦАР - 500 франков, в пересчете на гривны - 24 грн. 33 коп.
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20.04.2022 16:16 Відповісти
Да они просто миллионеры, по сравнению с теми кто остался в ливии. Одна проблема - мерці.
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20.04.2022 18:25 Відповісти
зразу видно що професіонали , гарно залягли
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20.04.2022 16:21 Відповісти
Хорошая кучность
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21.04.2022 08:38 Відповісти
А мене більше цікавить розповідь наших військових про здатність цих виродків воювати...цензор візьміть в когось хоч інкогніто інтерв'ю. А то ми звісно раді трупам ворогів, але ми не знаємо скільки наших військових чи цивільних встигло постраждати від цих африкосів.
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20.04.2022 16:24 Відповісти
Ось і лівійці несуть нам руzькій мір
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20.04.2022 16:37 Відповісти
ща летят на пол пути к аллаху...а калаши затрофеить вдруг там редкие модели...
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20.04.2022 16:37 Відповісти
"людям зі слабкою психікою" как раз рекомендовано, хоть какая-то радость в наше время
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20.04.2022 16:43 Відповісти
Покидали цей непотріб по ярах...іди прибирай тепер за ними...
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20.04.2022 16:47 Відповісти
******.
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20.04.2022 16:51 Відповісти
Померли у Європі виходить
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20.04.2022 16:52 Відповісти
Напоследок стали европейцами!
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20.04.2022 17:21 Відповісти
тепер на них чекають незаймані дівчата
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20.04.2022 16:53 Відповісти
72 незаймані красуні! потім 72 жінки з чайними ложками... а якщо вони знову виявляться не займаними, то чим вони різняться від гумових? жартівник у них Аллах!
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20.04.2022 17:23 Відповісти
А потім Т-72. І 72 кумулятивних в дупу в голову щодня. І так допоки пекло не перестане існувати.
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20.04.2022 17:52 Відповісти
Дійсно, якась нелогічна приманка до їхнього раю. Згадується анекдот: потрапляє група арабів після чергового "алах акбар" до ширіатського раю. Стоять вони семеро при вході і тут один помічає, що на ньому несподівано змінився одяг на хиджаб і сукню. Він такий: WTF???? І тут голос аллаха відповідає: "а ти дійсно думав, що 72 незайманих на вас всіх довбобобиків вистачить?"
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20.04.2022 21:32 Відповісти
Скоріше їхню дупу чекає чортяка!?)))
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20.04.2022 17:40 Відповісти
За*упа їх чекає. Они не за веру умерли, а за деньги.
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20.04.2022 19:36 Відповісти
Бачів ці фото раніше без облич ї не знав що то іноземци. Здивувався що в верхнтого мерца класни берці. Подумав - звідкі у ваньок голодранців таке взуття... А то виявилися лівійци...
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20.04.2022 16:57 Відповісти
Заробили!
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20.04.2022 17:00 Відповісти
В деяких британська хформа?
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20.04.2022 17:01 Відповісти
Якійсь у них вигляд поганенький)))))
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20.04.2022 17:02 Відповісти
Наїлись і сплять.
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20.04.2022 17:53 Відповісти
Увідєть Європу і умереть!
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20.04.2022 17:05 Відповісти
Сейчас им Каддафи несет табуретки на концерт Кобзона.
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20.04.2022 17:09 Відповісти
*******.
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20.04.2022 17:12 Відповісти
Гдэ то тыхо заплачет ливийськая дэвушка Зульфия. Вах, вах.
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20.04.2022 17:19 Відповісти
за девушку другий калим сплатить. трохи вона впаде в ціні . що поробиш - ринок.
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20.04.2022 20:15 Відповісти
це їм не у Швеції бузіть.....
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20.04.2022 17:20 Відповісти
лайно смердюче
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20.04.2022 17:21 Відповісти
бачиш які свині мусульманські , госдеповські 10 баксів узяло щоб в окопі йому вони душу мерзотну гріли ..Отакі мусульмани свині і батьки свині їх породили ..
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20.04.2022 17:25 Відповісти
То не мусульмани. Мусульмани дома сидять. То кафіри.
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20.04.2022 17:59 Відповісти
Нехай щастить
Нех*й шастать.
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20.04.2022 17:25 Відповісти
Хотіли попастися у Попасній, але самі попалися.
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20.04.2022 17:27 Відповісти
Скармить свыням.
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20.04.2022 17:45 Відповісти
Припёрлись ливийские кафиры в Украину и получили заслуженное.
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20.04.2022 17:58 Відповісти
Чи є ще більші довбойоби? Вижити в багаторічній м"ясорубці громадянської війни і бескінечних воєнних конфліктів у себе в Лівії... щоб бесславно подохнути в далекій Україні..
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Вряд ли Ливия будет по них плакать.
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Снаряды салом натёрли?
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20.04.2022 18:30 Відповісти
челюсть да шерсть
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20.04.2022 18:33 Відповісти
БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ЧЕЧЕНОВ И АРМЯН...
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20.04.2022 18:55 Відповісти
Кажуть, там ще ефіопи на підході
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20.04.2022 19:20 Відповісти
В мене чоловік з Лівії . Хочу сказати то є вороги для самої Лівії. Вони на стороні Хафтара якого підтримує Росія там є і його номер . Це зло для всіх .
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20.04.2022 19:28 Відповісти
Прибуло лівійське добриво для української землі
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20.04.2022 19:41 Відповісти
Какая только нечисть не пришла по наши души ...
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20.04.2022 19:55 Відповісти
Я дико извиняюсь!!!
Может это кавквзцы!? Русские симки,подписи номеров кирилецей, мелкие кюпюры(явно как сувенир).
И лежат ооочень кучно!!
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20.04.2022 19:57 Відповісти
Хоть у кого то мозги есть, вам в уши ссут а вы верите, это русские пацаны
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05.05.2022 09:45 Відповісти
похоже, что эти твари, на вагнер не первый раз работают - франки центральноафриканского союза напечатаны в центральноафриканской республике (серия М), где ранее был вагнер, а вот динары ливии староваты - после этой серии были еще 2 с другим дизайном. но собаки сдохли и это хорошо!
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20.04.2022 20:11 Відповісти
Слава России, земля вам пухом пацаны!
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05.05.2022 09:44 Відповісти
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