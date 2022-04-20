10 лівійців зі складу російської ПВК "Вагнер" знищено українськими воїнами в Попасній. ФОТОрепортаж 18+
У Росії закінчується піхота, у бій посилають навіть лівійців. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це на своїй сторінці в фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"18 квітня у Попасній українські воїни знищили чергову штурмову групу ЗС РФ. Я, до речі, був у Попасній під час цих подій. Яким же було здивування наших бійців, коли вони побачили східні обличчя, а також лівійську валюту та телефони. Вочевидь це бійці російської приватної військової компанії "Вагнер", завербовані в Лівії. Спочатку в лобові атаки росіяни гнали мобілізованих з Донбасу, потім пішли регулярні війська, а тепер, коли їх перебили, пішли в бій лівійці. До речі, цікаво, що на відміну від мобілізованих на Донбасі російське командування лівійцям добре платило – подивіться, у них відмінне екіпірування, є бронежилети, аптечки, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованим росіянами не видають. Групу з 10 "вагнерівців" знищено повністю. Обличчя у новині не закриті, може когось і вдасться впізнати", - розповів журналіст.
Нагадаємо, 20 березня під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, було здійснено за рахунок приватної військової компанії "Вагнер".
Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потєрь,видно, вже настільки "нєт" що, навіть скоротивши лінію фронту вдвічі, доводиться тягти макак з усього світу щоб воювали за расіюшку...
После этого поток желающих должен уменьшиться
в дупув голову щодня. І так допоки пекло не перестане існувати.
Нех*й шастать.
Может это кавквзцы!? Русские симки,подписи номеров кирилецей, мелкие кюпюры(явно как сувенир).
И лежат ооочень кучно!!