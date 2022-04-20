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Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання тепловізорів та генератора для українських воїнів на Донбасі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже терміново! На Донбасі ідуть запеклі бої, нашим захисникам терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор. Тепловізори треба викупити до завтра до 8 ранку кожний 60 тис. грн, генератор 56 тис. Купили дві автівки і теж терміново доставили на фронт. Купила ще два квадрокоптери Аутел, ще в дорозі. Дуже прошу допомогти!! Там запеклі бої, є загиблі і є важкі поранені. Прошу!!" - звернулася Юсупова до українців.

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Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти 01
Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти 02
Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти 03
Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти 04
Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти 05

Автор: 

благодійність (570) допомога (8367) ЗСУ (7569) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
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20.04.2022 17:03
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20.04.2022 17:03 Відповісти
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20.04.2022 17:07 Відповісти
Сколько там нашим дали уже помощи - 10 миллиардов, кажется? А у людей не хватает самого необходимого. Понимаю, что война прожорливая штука, но как бы к распределению средств у меня огромные вопросы. Всё-таки эффективность это пока не наше. Приходится работать волонтерам.
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20.04.2022 17:10 Відповісти
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20.04.2022 17:22 Відповісти
Я скажу в чем дело. СССР удалось навязать украинцам комплекс шариковых. Это ненависть к богачам. Которые должны делится с Шариковым. Как бы там украинцы не рассказывали, что они не советченные, но даже западноукраинцы поддались этой идеи о жадных богатеях. Я то сам знаю у меня прадед был богачом как раз из Западной и его по доносу отправили в Гулаг.

А Притула не богач по их меркам, вот и всё. Короче, Порошенко должен делится потому что наш народ совок.
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20.04.2022 17:26 Відповісти
Пороху не варто було робити це з групами фотографів та відеооператорів. Коли він приїздив до нас з гостинцем (кулеметами та автівками), то були і інтерв'ю, і фотографії. Потрібно таке тихцем робити, а люди самі все розкажуть.
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20.04.2022 17:46 Відповісти
Никто ничего не расскажет и ты это знаешь. Потому что Порошенко должен. Также как Шарикову был должен Преображенский.
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20.04.2022 17:51 Відповісти
Один з блокпостів у глибокому тилу потрусіть- і тепловізори будуть, і генератори, і засоби захисту.
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20.04.2022 17:42 Відповісти
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