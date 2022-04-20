Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання тепловізорів та генератора для українських воїнів на Донбасі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже терміново! На Донбасі ідуть запеклі бої, нашим захисникам терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор. Тепловізори треба викупити до завтра до 8 ранку кожний 60 тис. грн, генератор 56 тис. Купили дві автівки і теж терміново доставили на фронт. Купила ще два квадрокоптери Аутел, ще в дорозі. Дуже прошу допомогти!! Там запеклі бої, є загиблі і є важкі поранені. Прошу!!" - звернулася Юсупова до українців.

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