Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання тепловізорів та генератора для українських воїнів на Донбасі.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже терміново! На Донбасі ідуть запеклі бої, нашим захисникам терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор. Тепловізори треба викупити до завтра до 8 ранку кожний 60 тис. грн, генератор 56 тис. Купили дві автівки і теж терміново доставили на фронт. Купила ще два квадрокоптери Аутел, ще в дорозі. Дуже прошу допомогти!! Там запеклі бої, є загиблі і є важкі поранені. Прошу!!" - звернулася Юсупова до українців.
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А Притула не богач по их меркам, вот и всё. Короче, Порошенко должен делится потому что наш народ совок.