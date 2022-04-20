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У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська - гетьмана Сагайдачного. ФОТО

У середу, 20 квітня, гетьмана Петра Сагайдачного проголосили покровителем українського війська та освятили репліку його меча. Вона знаходилась на затопленому кораблі "Гетьман Сагайдачний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МКІП.

Проголошення і освячення провів Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Подія відбулась за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України, а також Національного заповідника "Софія Київська".

У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська - гетьмана Сагайдачного 01

"Цей меч є уособленням оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, у планах МКІП до цієї дати було привезти оригінал меча з Кракова для експонування в Україну, але через війну це стало неможливим. Проте, попри сумні події, стало можливим інше…", – прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська - гетьмана Сагайдачного 02

Меч Сагайдачного – це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Його вважають символом головної місії справжнього воїна – оборони рідної Землі від загарбників. Оригінал зброї зберігається у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі" в польському Кракові.

У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська - гетьмана Сагайдачного 03

Копія меча гетьмана, виготовлена у 2018 році, зберігалася на флагмані Військово-Морських сил Збройних сил України – фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Щоб корабель не дістався ворогу, у перші дні російсько-української війни його вивели з ладу в Миколаєві. Меч допомогли віднайти віце-адмірал ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та капітан І рангу, заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол. Завдяки перемозі українського народу над окупаційною армією рф у Битві за Київ (24.02.2022 – 2.04.2022) врятована копія меча прибула до Софійського собору в Києві.

У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська - гетьмана Сагайдачного 04

Гетьман Війська Запорозького Петро Конашевич Сагайдачний – знакова постать історії України. Завдяки йому на початку XVII ст. відбулося відродження української православної Церкви та утвердження беззаперечного авторитету українського професійного війська. А згодом народилася нова держава – Гетьманщина.

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Сьогодні, як і у часи героїчної доби Сагайдачного, українці стали свідками та учасниками боротьби українського народу за свободу, а наші Збройні Сили здобувають у переможних битвах світове визнання.

Автор: 

Міністерство культури (759) Ткаченко Олександр (509) Епіфаній (350)


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Топ коментарі
+13
Славний гетьман, який ледве не спалив мацкву... І спалив би, якби поляки не пішли з москалями на мирову.
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20.04.2022 19:13
+11
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20.04.2022 19:05
+10
Етот меч да в брюхо *****
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20.04.2022 19:05
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20.04.2022 19:05 Відповісти
Етот меч да в брюхо *****
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20.04.2022 19:05 Відповісти
Слава отаману
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20.04.2022 19:06 Відповісти
От тільки Сагайдачний приймав сам участь у битвпх, а зараз трошки інша людина на троні , нажаль не така звитяжна
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20.04.2022 19:13 Відповісти
Славний гетьман, який ледве не спалив мацкву... І спалив би, якби поляки не пішли з москалями на мирову.
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20.04.2022 19:13 Відповісти
Не работают церковные игрушки. На руском корабле щепочку возили, тоже о-очень святую. Бычки черноморские так и не уверовали.
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20.04.2022 19:21 Відповісти
Бычки, они на то и есть, что бычки
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20.04.2022 19:24 Відповісти
Це традиції потрібно дотримуватись
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20.04.2022 19:29 Відповісти
Чому б міністрові культури та інформації не зайнятись культурою та інформацією,а не приймати участь у зборищі релігійних шарлатанів.
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20.04.2022 19:34 Відповісти
тебе муфлон винторогий, в аккурат вслед за руцке корабель пора ...пнх!
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20.04.2022 21:29 Відповісти
Справжні християни зброю не освячують! Це знаряддя вбивства!
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20.04.2022 19:38 Відповісти
В період війни освячують !
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20.04.2022 19:44 Відповісти
Очень правильное мероприятие. Гетьман Сагайдачный - символ Украины!
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20.04.2022 19:45 Відповісти
Слава Гетьману Сагайдачному!!! Святий меч, стань на захист України!!! Розбуди наших славних пращурів!!! Дай сили святої і незламної Народу нашому у війні з проклятими москалями!!! Хай буде воля наша, як сталь твоя!!! Амінь.🙏🇺🇦
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20.04.2022 19:57 Відповісти
смьотрю на фото, зелох, земитнистр, и прочие питоры
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20.04.2022 20:00 Відповісти
какое это чмо седое с бородой тут фигурирует вабще? еще самокатчиков позовите
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20.04.2022 20:03 Відповісти
зелох вонючий на фото
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20.04.2022 20:04 Відповісти
что за ***** в курточке от ОП выступает
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20.04.2022 20:06 Відповісти
Польський священник увімкнув «Ой, у лузі червона калина» під час служби:

https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ

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20.04.2022 22:01 Відповісти
 
 