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"Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть", - у Херсоні з'явилися антиокупаційні листівки. ФОТО
В окупованому Херсоні з'явилися листівки українських патріотів, які обіцяють знищувати колаборантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"У Херсоні почали розклеювати попередження окупантам. Бійся русня, тобі не жити", - заначається у повідомленні.
Топ коментарі
+77 Виктор Дийнега
показати весь коментар20.04.2022 23:20
+59 Валентина Горшкова
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+48 Saskia Jansen
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Пранкота.
https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr Yesterday at 9:33 AM ·
Почему Вы уехали, в Херсоне же спокойно!?
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Именно эта фраза «в Херсоне же спокойно», сказанная разными людьми просто поразила меня.
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В Херсоне спокойно? Вы серьозно? Сначала меня наполнила злость и обида от этих слов. А потом пришло осознание, что такой образ Херсона сложился в СМИ. О Херсоне почти не говорят, а если и вспоминают то вскользь.
⠀
А вот сами Херсонцы кричать о том, что происходит на самом деле не могут, их крик сдерживают Z-тки наполнившие город…
⠀
Так почему же мы уехали? Причин много, но главное то, что в Херсоне не спокойно, и не тихо, и не безопасно.
⠀
Я честно держалась до последнего и минимум три раза откладывала принятие этого сложного решения: отъезда. И только когда созрела, осознала, что все кого я знала уже выехали…
⠀
В Херсоне опасно! В Херсоне выходя из дома надо чистить телефон, а еще лучше оставить его дома.
⠀
Выходят из дома в большинстве случаев, что б в километровых очередях добыть самые необходимые продукты по самым бешеным ценам: яйца были по 100 грн. за десяток, сахар до 120 за кг, а сигареты были и по 150 грн., бензин (из Крыма) 75 грн. за 1 литр и т.д. В магазинах не осталось ничего кроме пустых полок… Лекарств просто нет, нет совсем. Сейчас рынок заполонили крымские продукты и просроченная гуманитарна орков…Но как купить эти продукты если работы тоже нет, и денег нет?
⠀
Орки просто везде. Заходят в офисы, залазят в квартиры. Могут прийти в любой дом и забрать все, что нравиться… Большинство машин на дизеле отжали еще в первый день. Поэтому Херсонцы спрятали машины и передвигаются по городу на общественном транспорте или пешком, но быстро и только с 8 утра и до обеда, пока безопасно и орков поменьше.
После 16-00 город вымирает, а окна квартир и домой завешивают тряпками, что б не было видно света, и не пришли названные гости.
⠀
На митинги ходить уже нельзя, простреленные ноги и пропавшие активисты стали «нормой»…
Ночью не спишь, слушаешь «прилет в Чорнобаевку», затем «запуск на Николаев» и так до 5 утра. А потом все сначала, день за днем…
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Так спокойно ли в Херсоне каждый решает сам, но я больше не могла смотреть как мой город уничтожают, как замолкают и пропадают люди, не могла ждать кто будет следующий.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVtE0CvagI7Xs7iP8rmB-IN5dwLTSr-s8ABDDQeb7ykEL1DQhayS3ge5SiHzUstjmPVPxUmgOVjK2J6HPqFcslQs_51GCHbhRHAZHB_HlKgt72Ex6Fh4XtLr008naFFpsQ&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZVtE0CvagI7Xs7iP8rmB-IN5dwLTSr-s8ABDDQeb7ykEL1DQhayS3ge5SiHzUstjmPVPxUmgOVjK2J6HPqFcslQs_51GCHbhRHAZHB_HlKgt72Ex6Fh4XtLr008naFFpsQ&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Ще одному колаборанту на баланду тратитися не доведеться.
У Херсоні за нез'ясованих обставин відправили до пекла сепаратиста й колаборанта Валєрія Кулєшова. Ця гнида входила колаборантську групу, що співпрацювала з загарбниками й збиралася на користь ворога узурпувати владу в місті. Сам Кулєшов претендував на посаду начальника окупаційної поліції міста.
Собаці - собача смерть.
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"Его нашли сегодня в автомобиле. При осмотре погибшего обнаружили огнестрельные ранения головы, тела и рук.
Кулешов поддерживал российские войска, которые оккупировали Херсон. До своего блогерства он работал силовиком и пытался избраться мэром города".
послухайте про сук і гнид з 19 хв
Переселенці із Західної України на Херсонщині під прицілом МГБ
Юрій Щур
https://ukrnationalism.com/history/3761-pereselentsi-iz-zakhidnoi-ukrainy-na-khersonshchyni-pid-prytsilom-mhb.html
https://bojky.wordpress.com/2009/02/07/143/
помошника Сальды уже отминусовали и блохера одного, это радует) все воздастся