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"Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть", - у Херсоні з'явилися антиокупаційні листівки. ФОТО

В окупованому Херсоні з'явилися листівки українських патріотів, які обіцяють знищувати колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"У Херсоні почали розклеювати попередження окупантам. Бійся русня, тобі не жити", - заначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні вбили проросійського блогера Кулешова. ФОТО

Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть, - у Херсоні зявилися антиокупаційні листівки 01

Автор: 

окупація (6717) Херсон (3377)


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Топ коментарі
+77
Zиганутые не того зверя тронули. В Херсоне им глотки будут рвать зубами. Просили убраться по хорошему - не дошло, теперь пусть в пакетах убираются.
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20.04.2022 23:20
+59
Респект херсонським партизанам ! Херсон - це Україна !
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20.04.2022 23:21
+48
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20.04.2022 23:27
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Zиганутые не того зверя тронули. В Херсоне им глотки будут рвать зубами. Просили убраться по хорошему - не дошло, теперь пусть в пакетах убираются.
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20.04.2022 23:20 Відповісти
Можна поля на Херсонщині вдобрити, щоб кавуни і помидорі добрячі цього року були
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20.04.2022 23:23 Відповісти
Z це не є зіга, русишвайн не розуміє взагалі що вони спромогаються використовувати.
Руна перемоги теж буде.... коли буде перемога.
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20.04.2022 23:42 Відповісти
Руна Z - ᛉ і зветься "зіга". Означає "перемога".
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20.04.2022 23:49 Відповісти
Этот звонок нужно послушать всем, кто слышал звуки сирены воздушной тревоги, потому что эта мамаша оккупанта визжит так, что её визгом можно заменить эту самую сирену!
https://t.me/operativnoZSU/20198

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
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20.04.2022 23:20 Відповісти
похоже на постанову
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20.04.2022 23:49 Відповісти
похоже у тебя, кацапа, пукан горит
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20.04.2022 23:57 Відповісти
Це ж Вольнов!

Пранкота.
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21.04.2022 00:35 Відповісти
Респект херсонським партизанам ! Херсон - це Україна !
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20.04.2022 23:21 Відповісти
что то там не то
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20.04.2022 23:22 Відповісти
Согласен. Почему после це, Украина на русском? Как бы какие провокации не мутили.
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20.04.2022 23:37 Відповісти
Херсон - був, є і буде Україною!
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20.04.2022 23:23 Відповісти
Херсон не сдається!
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20.04.2022 23:23 Відповісти
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20.04.2022 23:27 Відповісти
Что там в Николаеве? Прилетело, вроде, очень нехило((
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20.04.2022 23:31 Відповісти
а тобі яке до того діло?
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21.04.2022 00:07 Відповісти
А не может это быть творчеством самой же русни чтобы усилить репрессии в Херсоне?
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20.04.2022 23:33 Відповісти
https://www.facebook.com/yuliia.bronat?__cft__[0]=AZWEzyteKFZZuNgjJWiyBbX8cBee2X6dd3AmGzJk4aTQtJpLpcOCVZqIUJY6Xetfojyvo7Rjd34dWaXLnXmn-XtlD_-j6YR4G44WoNYv-A6NHwscJq_FP_vM6z16mbX3R-2SlUYB56rwVFTnY5ryb58K6OANz1ylYEDvfSj9R7LwUg&__tn__=-UC%2CP-y-R Yuliia Bronat

https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr Yesterday at 9:33 AM ·

Почему Вы уехали, в Херсоне же спокойно!?



Именно эта фраза «в Херсоне же спокойно», сказанная разными людьми просто поразила меня.



В Херсоне спокойно? Вы серьозно? Сначала меня наполнила злость и обида от этих слов. А потом пришло осознание, что такой образ Херсона сложился в СМИ. О Херсоне почти не говорят, а если и вспоминают то вскользь.



А вот сами Херсонцы кричать о том, что происходит на самом деле не могут, их крик сдерживают Z-тки наполнившие город…



Так почему же мы уехали? Причин много, но главное то, что в Херсоне не спокойно, и не тихо, и не безопасно.



Я честно держалась до последнего и минимум три раза откладывала принятие этого сложного решения: отъезда. И только когда созрела, осознала, что все кого я знала уже выехали…



В Херсоне опасно! В Херсоне выходя из дома надо чистить телефон, а еще лучше оставить его дома.



Выходят из дома в большинстве случаев, что б в километровых очередях добыть самые необходимые продукты по самым бешеным ценам: яйца были по 100 грн. за десяток, сахар до 120 за кг, а сигареты были и по 150 грн., бензин (из Крыма) 75 грн. за 1 литр и т.д. В магазинах не осталось ничего кроме пустых полок… Лекарств просто нет, нет совсем. Сейчас рынок заполонили крымские продукты и просроченная гуманитарна орков…Но как купить эти продукты если работы тоже нет, и денег нет?



Орки просто везде. Заходят в офисы, залазят в квартиры. Могут прийти в любой дом и забрать все, что нравиться… Большинство машин на дизеле отжали еще в первый день. Поэтому Херсонцы спрятали машины и передвигаются по городу на общественном транспорте или пешком, но быстро и только с 8 утра и до обеда, пока безопасно и орков поменьше.

После 16-00 город вымирает, а окна квартир и домой завешивают тряпками, что б не было видно света, и не пришли названные гости.



На митинги ходить уже нельзя, простреленные ноги и пропавшие активисты стали «нормой»…

Ночью не спишь, слушаешь «прилет в Чорнобаевку», затем «запуск на Николаев» и так до 5 утра. А потом все сначала, день за днем…



Так спокойно ли в Херсоне каждый решает сам, но я больше не могла смотреть как мой город уничтожают, как замолкают и пропадают люди, не могла ждать кто будет следующий.
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20.04.2022 23:40 Відповісти
И это чистейшая правда. Многие выехать сейчас не могут, потому что наши прекрасные земляки подняли цены в ближайших городах, на однокомнатные квартиры до 10 тысяч!
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21.04.2022 00:17 Відповісти
І в яких же найближчих до Херсона містах такі ціни? В Миколаєві чи що.
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21.04.2022 00:58 Відповісти
Якесь дивне питання "чому поїхали"... хто знає шо тим підарасам в голову стрельне. Зроблять другу Бучу і привіт. Як ти їх зупиниш?
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21.04.2022 00:27 Відповісти
зєля ж наказав боротися і не здаватися!
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21.04.2022 01:01 Відповісти
послухайте старого мудрого єврея (нє Зєлю). Боротися та не здаватися набагато зручніше в неокупованих містах. А за кордоном - ще зручніше
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21.04.2022 11:05 Відповісти
И это ещё жертвам оккупации в Херсоне не кричит вся Украина: трУсы, рабы, соглашатели..., почему вы не смогли победить..., сами виноваты..., шины надо было жечь и коктейли Молотова разливать..., как вы позволяете, чтобы с вашей территории стреляли по Николаеву...., хреново партизаните..., пособники оккупантов..., а вы оккупантам ещё цветочки подарите...
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21.04.2022 23:50 Відповісти
Більше цікавить питання чому зараз в Нідерландах натовп з Ровно, Луцьку та Закарпаття. От там дісно нікто не стріляє.
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21.04.2022 00:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017343011591&__cft__[0]=AZVtE0CvagI7Xs7iP8rmB-IN5dwLTSr-s8ABDDQeb7ykEL1DQhayS3ge5SiHzUstjmPVPxUmgOVjK2J6HPqFcslQs_51GCHbhRHAZHB_HlKgt72Ex6Fh4XtLr008naFFpsQ&__tn__=-UC%2CP-R Лариса Комар

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVtE0CvagI7Xs7iP8rmB-IN5dwLTSr-s8ABDDQeb7ykEL1DQhayS3ge5SiHzUstjmPVPxUmgOVjK2J6HPqFcslQs_51GCHbhRHAZHB_HlKgt72Ex6Fh4XtLr008naFFpsQ&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZVtE0CvagI7Xs7iP8rmB-IN5dwLTSr-s8ABDDQeb7ykEL1DQhayS3ge5SiHzUstjmPVPxUmgOVjK2J6HPqFcslQs_51GCHbhRHAZHB_HlKgt72Ex6Fh4XtLr008naFFpsQ&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Ще одному колаборанту на баланду тратитися не доведеться.

У Херсоні за нез'ясованих обставин відправили до пекла сепаратиста й колаборанта Валєрія Кулєшова. Ця гнида входила колаборантську групу, що співпрацювала з загарбниками й збиралася на користь ворога узурпувати владу в місті. Сам Кулєшов претендував на посаду начальника окупаційної поліції міста.

Собаці - собача смерть.



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3 Comments

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20.04.2022 23:43 Відповісти
Яке прикре самогубство...
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21.04.2022 00:06 Відповісти
Як відомо,ватна мусорня майже вся отримала статус учасника АТО на відміну від добровольців,. Цього ватного мусора зажмурили кацапи,бо їм хтось насвистів,що він АТОшник. ТОЖ ПРЕМІЮ ДАРВІНА В СТУДІЮ! Жаль,що Ківа завчасно втік,не дочекавшись асвабадітєлєй. Зараз би лежав у жомовій ямі зґвалтований і застрелений,як «злостний АТОшнік і правасєк»
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21.04.2022 00:16 Відповісти
М. Кулиша 1 а, 6 подъезд
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21.04.2022 20:09 Відповісти
https://fakeoff.org/politics/v-okkupirovannom-khersone-rasstrelyali-blogera-kollaboranta-valeriya-kuleshova В оккупированном Херсоне расстреляли блогера-коллаборанта Валерия Кулешова

"Его нашли сегодня в автомобиле. При осмотре погибшего обнаружили огнестрельные ранения головы, тела и рук.
Кулешов поддерживал российские войска, которые оккупировали Херсон. До своего блогерства он работал силовиком и пытался избраться мэром города".
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20.04.2022 23:56 Відповісти
Херсон сказал: "Хер с ним!"
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21.04.2022 13:17 Відповісти
Херсонці,тримайтесь,ріднесенькі!!!🙏🇺🇦
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21.04.2022 01:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM Новый пакет военной помощи США для битвы за Донбасс/ Посейдон навел Нептуна на "Москву"/ № 201 - YouTube

послухайте про сук і гнид з 19 хв
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21.04.2022 04:59 Відповісти
Вівторок, 23 липня 2019 15:04

Переселенці із Західної України на Херсонщині під прицілом МГБ
Юрій Щур
https://ukrnationalism.com/history/3761-pereselentsi-iz-zakhidnoi-ukrainy-na-khersonshchyni-pid-prytsilom-mhb.html
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21.04.2022 09:14 Відповісти
Депортація населення із Західної України на Херсонщину в кінці 40-х на початку 50-х років XX століття"
https://bojky.wordpress.com/2009/02/07/143/
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21.04.2022 09:18 Відповісти
УПА и в сталинском ссср воевала 20 лет,так что пусть суки рашистские поставят за себя свечку за упакой!
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21.04.2022 10:56 Відповісти
ГЛАВНОЕ В ПЛЕН ИХ НЕ БРАТЬ !!!
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21.04.2022 14:57 Відповісти
отож
помошника Сальды уже отминусовали и блохера одного, это радует) все воздастся
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22.04.2022 14:59 Відповісти
 
 