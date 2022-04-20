Путін відправив воювати проти України російського неонациста, який вітав Гітлера з днем народження, - Казанський. ФОТО
Російський неонацист Євген Рассказов в соцмережах вітає з днем народження німецького диктатора Адольфа Гітлера.
Про це у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Ну і небагато про те, кого Путін відправив проводити так звану "денацифікацію" України. Людина на фото - Євген Рассказов. Він же "Топаз". Відкритий неонацист, учасник збройного формування "ДШРГ Русич", яке відзначилося звірствами на Донбасі ще в 2014 році.
Рассказов активний у медіа. Довго співпрацював з іншим російським неонацистом Єгором Просвірніним (викинувся з вікна наприкінці минулого року). Наразі Топаз воює в Україні та веде свій телеграм-канал "Говорит ТопаZ".
Сьогодні у цьому каналі він розмістив такий пост.
"Сьогодні день народження у нашого соратника і друга, який став прикладом для багатьох з нас, незважаючи на свій похилий вік. Він навчив нас любити вітчизну і не боятися ворога ніколи, яким би сильним ворогом не був. Він навчив нас боротися за споконвічні землі, які історично належать нашому народу. І незважаючи на те, що його вже давно немає з нами, його справа і слово живе в наших серцях і надихає нас бити укро-більшовицьку мерзоту і множити славу великої Росії!"
Для тих, хто не зрозумів – сьогодні день народження Гітлера. На російському "Камазі", перед яким на фото стоїть Рассказов, крім Z-свастики, нанесено символ 88, що розшифровується як "Хайль Гітлер"", - розповів журналіст.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
только пуля может выбить дурь из этих голов!!!
А оте опудало, що "тАпаз дай кАманду"?
Известный донецкий неонацист Александр Матюшин, чаще выступающий под псевдонимом Александр де Крог, дал интервью российскому праворадикальному сайту «Клич», в котором рассказал, как воюет в Украине за русскую идею против украинцев, которые «не являются славянами по крови».
В интервью Матюшин (де Крог) рассказывает о том, как организовывал в Донецке массовые беспорядки весной, а затем принимал участие в боевых действиях против ВСУ. В предисловии к интервью авторы статьи пишут, что Матюшин является «одним из отцов основателей ДНР, человеком право-консервативных взглядов, человеком без которого была бы невозможна Русская Весна». Сам Матюшин в интервью признался, что являлся в прошлом скинхедом и занимался созданием «ДНР» с середины 2000-х.
«Началось все еще в начале нулевых. Тогда я попал в Москву и присоединился к скин-движению. Тогда оно набирало популярность среди молодежи на просторах СНГ. Постепенно мои взгляды эволюционировали в сторону национал-большевизма, и я вступил в НБП. Когда Э. Лимонов вступил в коалицию с либералами, я вышел из НБП и начал поддерживать ЕСМ. К концу 2005 года протестное движение на Донбассе начало выдыхаться и я вместе со своими соратниками из коалиции «За Украину без Ющенко» создали ОД «Донецкая Республика». С того момента мой политический путь был связан с сей организацией и организация была неотрывно связана с моим путем. Мы проводили множество конференций, круглых столов, маршей, митингов и агитаций… К концу прошлого года из «Донецкой Республики» выделилось боевое крыло из праворадикальной молодежи под названием «ВарягЪ crew», которое сыграло особую роль в событиях «Русской Весны» - рассказал Матюшин.
Матюшин также сообщил, что антиукраинский путч в Донецке он организовал «по зову духа и крови».
«Мы, лично, шли по зову духа и крови. Русского Духа. Мы шли к возрождению метафизического Китеж-Града. Мы не видели свою землю в составе Украины, и народ это активно поддерживал. Обилие русских флагов и постоянные скандирования «Россия» на митингах и акциях протеста во времена «Русской Весны» подтверждают это», - говорится в интервью.
По словам де Крога, ему удалось сколотить в Донецке свой отряд «Варяг», состоящий из единомышленников из России и Украины.
«В определенный момент жизни, когда молодая республика была в опасности, я осознал что принесу большую пользу своей земле с оружием в руках, нежели в парламенте (я был депутатом ВС ДНР) ведь «не пустыми речами и бумажками вершится история, а железом и кровью» (Бисмарк). И я начал формировать свой отряд. В него вступили люди, которые прошли со мной многие годы на пути обретения независимости нашей земли, но так же пришли и новые люди. Такие же как и мы по духу. Плюс пришли на помощь русские добровольцы… Изначально мы вошли в структуру МГБ, участвовали в боях за аэропорт, сопровождали гуманитарные грузы на простреливаемых дорогах ДНР, проводили разведку на оккупированных территориях и ловили диверсантов на нашей земле. Сейчас мы несем службу в комендатуре города Донецка, обеспечиваем порядок в городе и являемся связующим звеном между властью и органами самоуправления. За всю историю своего существования отряд потерял трех человек и четверо были ранены, в том числе и я» - рассказал он.
На вопрос о политических взглядах, Матюшин довольно откровенно говорит, что является «православным фашистом.
"Мой политический путь был, как вы видите, долг и извилист. В конце концов я понял, что все эти нацизмы, либерализмы и прочие коммунизмы пылятся в дальнем углу на книжных полках. Но если все-таки брать общепринятые теории то я - православный фашист»
Такое заявление резко контрастирует с общепринятым пропагандистским штампом о том, что население Донбасса якобы восстало против фашизма. На самом деле, как видно, фашисты являются «отцами-основателями» ДНР и даже не пытаются этого скрыть.
По мнению Матюшина, война между украинцами и русскими происходит от того, что украинцы не воспринимают идею великой империи, а также не являются славянами по крови.
«Русофобия и «антиимперскость» является краеугольным камнем украинского национализма. К тому же украинцы не являются славянами по крови. Сравните народные архетипы русского и украинского народа, в русских народных сказаньях есть стольный град Киев, Русь-Матушка и Русские Богатыри. У украинцев же есть Казак Мамай в турецких шароварах с непонятным азиатским музыкальным инструментом «Байдой», с причёской степняков, который сидит, скрестив ноги по-турецки. Идеал Русской красоты - это голубые глаза и русая коса. Идеал же украинцев - «чернобровы та кари очи» - заявляет он.
Александр Матюшин (де Крог) хорошо известен в Донецке, как организатор всевозможных «Русских маршей», а также участник хулиганских акций антизападной и антиукраинской направленности. На его странице в социальной сети есть множество фотографий с этих мероприятий, периодических проходивших в Донецке в предыдущие годы.
В 2013 году де Крог принимал участие в погроме донецкого культурного центра «Изоляция», который посещал американский посол Джон Теффт.
Известно, что Матюшин некоторое время являлся активистом российской правоэкстремистской организации «Русский образ». Боевым крылом «РБ» была так называемая «Боевая организация русских националистов» (БОРН), члены которой Никита Тихонов и Евгения Хасис совершили ряд убийств в России на почве национальной ненависти и в настоящее время отбывают наказание в колонии.
Пришлите его в Украину его украинцы бесплатно запустят в космос, запустить запустят,вот токо нет гарантии что он вернется обратно ))