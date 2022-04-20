Путін відправив воювати проти України російського неонациста, який вітав Гітлера з днем народження, - Казанський. ФОТО

Російський неонацист Євген Рассказов в соцмережах вітає з днем народження німецького диктатора Адольфа Гітлера.

Про це у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Ну і небагато про те, кого Путін відправив проводити так звану "денацифікацію" України. Людина на фото - Євген Рассказов. Він же "Топаз". Відкритий неонацист, учасник збройного формування "ДШРГ Русич", яке відзначилося звірствами на Донбасі ще в 2014 році.

Рассказов активний у медіа. Довго співпрацював з іншим російським неонацистом Єгором Просвірніним (викинувся з вікна наприкінці минулого року). Наразі Топаз воює в Україні та веде свій телеграм-канал "Говорит ТопаZ".

Сьогодні у цьому каналі він розмістив такий пост.

"Сьогодні день народження у нашого соратника і друга, який став прикладом для багатьох з нас, незважаючи на свій похилий вік. Він навчив нас любити вітчизну і не боятися ворога ніколи, яким би сильним ворогом не був. Він навчив нас боротися за споконвічні землі, які історично належать нашому народу. І незважаючи на те, що його вже давно немає з нами, його справа і слово живе в наших серцях і надихає нас бити укро-більшовицьку мерзоту і множити славу великої Росії!"

Для тих, хто не зрозумів – сьогодні день народження Гітлера. На російському "Камазі", перед яким на фото стоїть Рассказов, крім Z-свастики, нанесено символ 88, що розшифровується як "Хайль Гітлер"", - розповів журналіст.

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