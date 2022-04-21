Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай

Будинки в Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п’ять осіб, у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Як зазначається, значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

"Непридатні для життя в цих двох ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєверодонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах. У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб", – повідомивГайдай.

На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".









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Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.