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Новини Фото Війна
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Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай

Будинки в Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п’ять осіб, у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Як зазначається, значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

"Непридатні для життя в цих двох ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєверодонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах. У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб", – повідомивГайдай.

На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай 01
Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай 02
Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай 03
Триває штурм Попасної. Ворог безуспішно намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, - Гайдай 04

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Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

Автор: 

армія рф (17502) бойові дії (3869) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+15
Слава Героям Захисникам! Ви Гордість Нації!
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21.04.2022 07:30
+12
Дорогі наші Воїни !
Дякуємо вам !
Бережіть себе.
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21.04.2022 07:32
+7
Гайдай говорив трохи раніше що вже 80% в Луганській області захоплено російськими терористами, після того як вони захопили Креміне. Боже, бідні наші хлопці, напевно, тримаються з останніх сил, Господи, збережи їх.
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21.04.2022 07:39
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Слава Героям Захисникам! Ви Гордість Нації!
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21.04.2022 07:30 Відповісти
Дорогі наші Воїни !
Дякуємо вам !
Бережіть себе.
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21.04.2022 07:32 Відповісти
Гайдай говорив трохи раніше що вже 80% в Луганській області захоплено російськими терористами, після того як вони захопили Креміне. Боже, бідні наші хлопці, напевно, тримаються з останніх сил, Господи, збережи їх.
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21.04.2022 07:39 Відповісти
А понаписали-то на своих яндексах с утра, что Рубежное уже рассейское! Дебилы-%ля(с)
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21.04.2022 07:46 Відповісти
Да они там шизофреники поехавшие. На ютубе мне один шизик до сих пор доказывает, что потопление крейсера москва - это фейк
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21.04.2022 08:21 Відповісти
Хочется верить.....кацапы обявили только что о зачистке Рубежного....
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21.04.2022 09:25 Відповісти
Они еще месяц назад говорили, что Рубежное их.
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21.04.2022 10:29 Відповісти
Что-то доказывать кацапам - пустая трата времени и нервов. давно убедился. Объективные доказательства и логика не работают там.
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21.04.2022 08:27 Відповісти
Щось не зрозумiло - Гайдай керiвник ВIЙСЬКОВОI Адмiнicтрацii чи статист? Яка його роль?
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21.04.2022 08:48 Відповісти
Господи, Матінко Божа, допоможіть нашим захисникам
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21.04.2022 09:06 Відповісти
 
 