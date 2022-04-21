Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА. ФОТО

Впродовж останньої доби росіяни ведуть обстріли по мирному населенню вздовж усієї лінії фронту, найактивніше – на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Авдіївському напрямку росіяни спробували прорвати нашу оборону, але зазнали невдачі. В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство, медичний заклад. Також вчора перебили газогін та лінії електропостачання – надвечір подачу електрики вже відновили, зараз тривають роботи з відновлення постачання газу.

"В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі. У Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання — фахівці працюють над відновленням. На Торецькому напрямку під вогнем "Градів" Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але, на щастя, без постраждалих", - зазначив Кириленко.

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