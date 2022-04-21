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Новини Фото Війна
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Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА. ФОТО

Впродовж останньої доби росіяни ведуть обстріли по мирному населенню вздовж усієї лінії фронту, найактивніше – на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Авдіївському напрямку росіяни спробували прорвати нашу оборону, але зазнали невдачі. В самому місті російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство, медичний заклад. Також вчора перебили газогін та лінії електропостачання – надвечір подачу електрики вже відновили, зараз тривають роботи з відновлення постачання газу.

"В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі. У Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання — фахівці працюють над відновленням. На Торецькому напрямку під вогнем "Градів" Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але, на щастя, без постраждалих", - зазначив Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу окупантами поранено 5 цивільних осіб на Донеччині, - Кириленко

Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 01
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 02
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 03
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 04
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 05
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 06
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 07
Війська РФ спробували прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, але зазнали невдачі, - ОВА 08

Автор: 

армія рф (17502) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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Тварі москальські
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21.04.2022 11:03 Відповісти
Писаки, прочитайте значення слова але, ви жалкуєте, що відбилися від кацапів?
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21.04.2022 11:09 Відповісти
Пока не начнется системная и массовая работа по уничтожению тыловых вражеских коммуникаций подвоза боеприпасов, обстрелы будут только усиливаться.
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21.04.2022 11:44 Відповісти
 
 