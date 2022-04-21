Журналісти ідентифікували ще двох матросів з "Москви". Вони строковики, які нібито "не беруть участь" у війні, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТО

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з ракетного крейсера "Москва", знищеного українськими ракетами "Нептун". Обидва вони були строковиками, попри заяви Путіна про те, що у війні РФ проти України "не брали і не братимуть участь" солдати строкової служби.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший матрос - Євгеній Грінберг. Він є на фотографії з іншим безвісті зниклим моряком - Єгором Шребцем, особу якого журналісти встановили раніше.

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Євгеній публікував у "Вконтактє" багато знімків у формі матроса. Також там є його фото зі студії звукозапису з товаришами по службі. Та відео з концерту в Санкт-Петербурзі, де він виконує пісню "Екіпаж - одна сім’я".

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Мати матроса Наталія Грінберг повідомила журналістам, що він вцілів і виходив на зв’язок з сім'єю вже після 13 квітня "з телефона командира".

"Він зателефонував додому, сказав, що все нормально, а документи згоріли", – розповіла жінка.

Також вона повідомила, що Грінберг зараз перебуває у Севастополі, де його перевели у десантно-штурмову бригаду. На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", вона заявила: "Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же строковиків не повинні відправити туди далі на Україну?".

Другий ідентифікований "Схемами" строковик - Олександр Бєляєв з Петербурга.

Він - колишній кадет. В соцмережах публікує багато фото у формі та з "георгіївською стрічкою". В січні він публікував спільні фотографії з моряками, яких журналісти раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру "Москва".

Бєляєву вдалося врятуватися, зараз він знаходиться у Севастополі. "Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не були та не будуть задіяні у війні в Україні", - зазначають журналісти "Схем".





