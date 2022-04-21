Журналісти ідентифікували ще двох матросів з "Москви". Вони строковики, які нібито "не беруть участь" у війні, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТО
Журналісти ідентифікували ще двох матросів з ракетного крейсера "Москва", знищеного українськими ракетами "Нептун". Обидва вони були строковиками, попри заяви Путіна про те, що у війні РФ проти України "не брали і не братимуть участь" солдати строкової служби.
Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ.
Перший матрос - Євгеній Грінберг. Він є на фотографії з іншим безвісті зниклим моряком - Єгором Шребцем, особу якого журналісти встановили раніше.
Євгеній публікував у "Вконтактє" багато знімків у формі матроса. Також там є його фото зі студії звукозапису з товаришами по службі. Та відео з концерту в Санкт-Петербурзі, де він виконує пісню "Екіпаж - одна сім’я".
Мати матроса Наталія Грінберг повідомила журналістам, що він вцілів і виходив на зв’язок з сім'єю вже після 13 квітня "з телефона командира".
"Він зателефонував додому, сказав, що все нормально, а документи згоріли", – розповіла жінка.
Також вона повідомила, що Грінберг зараз перебуває у Севастополі, де його перевели у десантно-штурмову бригаду. На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", вона заявила: "Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же строковиків не повинні відправити туди далі на Україну?".
Другий ідентифікований "Схемами" строковик - Олександр Бєляєв з Петербурга.
Він - колишній кадет. В соцмережах публікує багато фото у формі та з "георгіївською стрічкою". В січні він публікував спільні фотографії з моряками, яких журналісти раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру "Москва".
Бєляєву вдалося врятуватися, зараз він знаходиться у Севастополі. "Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не були та не будуть задіяні у війні в Україні", - зазначають журналісти "Схем".
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Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/u-putina-zayavili-chto-peredali-ukraine-proekta-dokumenta-s-chetkimi-formulirovkami.htm В Одессе к берегу начало прибивать фуражки оккупантов из затопленного крейсера "Москва".
Как у них говорится: "Всё пропьём, но флот не опозорим!"