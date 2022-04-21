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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Журналісти ідентифікували ще двох матросів з "Москви". Вони строковики, які нібито "не беруть участь" у війні, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТО

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з ракетного крейсера "Москва", знищеного українськими ракетами "Нептун". Обидва вони були строковиками, попри заяви Путіна про те, що у війні РФ проти України "не брали і не братимуть участь" солдати строкової служби.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший матрос - Євгеній Грінберг. Він є на фотографії з іншим безвісті зниклим моряком - Єгором Шребцем, особу якого журналісти встановили раніше.

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Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 01

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 02Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 03

Євгеній публікував у "Вконтактє" багато знімків у формі матроса. Також там є його фото зі студії звукозапису з товаришами по службі. Та відео з концерту в Санкт-Петербурзі, де він виконує пісню "Екіпаж - одна сім’я".

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 04

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Мати матроса Наталія Грінберг повідомила журналістам, що він вцілів і виходив на зв’язок з сім'єю вже після 13 квітня "з телефона командира".

"Він зателефонував додому, сказав, що все нормально, а документи згоріли", – розповіла жінка.

Також вона повідомила, що Грінберг зараз перебуває у Севастополі, де його перевели у десантно-штурмову бригаду. На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", вона заявила: "Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же строковиків не повинні відправити туди далі на Україну?".

Другий ідентифікований "Схемами" строковик - Олександр Бєляєв з Петербурга.

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 05

Він - колишній кадет. В соцмережах публікує багато фото у формі та з "георгіївською стрічкою". В січні він публікував спільні фотографії з моряками, яких журналісти раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру "Москва".

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 06Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 07Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 08

Бєляєву вдалося врятуватися, зараз він знаходиться у Севастополі. "Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не були та не будуть задіяні у війні в Україні", - зазначають журналісти "Схем".

Журналісти ідентифікували ще двох матросів з Москви. Вони строковики, які нібито не беруть участь у війні, - Схеми 09

Автор: 

армія рф (17502) росія (65336)


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Топ коментарі
+18
пройшов час жаліти жінок і *оніжедєті*, післа того що кацапи зробили в Бучі Бородянці Маріуполі і інших наших містах. всіх на той світ, хто прийшов на нашу землю, у себе в концтаборі хай живуть, це навіть краще, хай страждають
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21.04.2022 11:58
+17
ПОЗДРАВЛЯЮ РУСНЮ С СОКРАЛЬНОЙ ДЛЯ НИХ ЦИФРОЙ "ОЧКО".
Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
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21.04.2022 12:07
+16
На фоне остальной брехни участие срочников уже просто не имеет значения. Для нас не важно, какая возрастная категория ведет эту преступную войну.
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21.04.2022 12:01
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пройшов час жаліти жінок і *оніжедєті*, післа того що кацапи зробили в Бучі Бородянці Маріуполі і інших наших містах. всіх на той світ, хто прийшов на нашу землю, у себе в концтаборі хай живуть, це навіть краще, хай страждають
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21.04.2022 11:58 Відповісти
теперь он охраняет креветок от браконьеров. нужная работа, полезная.
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21.04.2022 11:59 Відповісти
Матроси з крейсеру "Му-му"
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21.04.2022 12:45 Відповісти
Эта парашная гнида уже получила ответ на свой вопрос...
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21.04.2022 12:00 Відповісти
На фоне остальной брехни участие срочников уже просто не имеет значения. Для нас не важно, какая возрастная категория ведет эту преступную войну.
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21.04.2022 12:01 Відповісти
идёт засирание мозгов и перевод стрелок - типо - самое страшное преступление путена то, что он обманщик скрепного народа...
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21.04.2022 12:04 Відповісти
а тобі є діло до того хто винуватий? мені наприклад важливо щоб всі кацапи на Українській землі були знищені, всі колаборанти знищені або у тюрмі, а також щоб більше нічого російського не було в Україні - НІЧОГО абсолютно!
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21.04.2022 12:08 Відповісти
***** казало про солдатів, а це матроси.
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21.04.2022 12:06 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЮ РУСНЮ С СОКРАЛЬНОЙ ДЛЯ НИХ ЦИФРОЙ "ОЧКО".
Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
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21.04.2022 12:07 Відповісти
дите ж еще. И пох. После Бучи - насрать, кого видишь в прицельные. Пусть черти в аду их сортируют.
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21.04.2022 12:10 Відповісти
а зачем это украинцам? два мудозвона искали смерть... они ее нашли - утопли... и слава Богу!
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21.04.2022 12:11 Відповісти
В том то и дело,что они живы
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21.04.2022 12:22 Відповісти
***** не обезображеные интеллектом, типичная русня
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21.04.2022 12:11 Відповісти
Русские матросы курили в оружейке папиросы Нептун...
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21.04.2022 12:15 Відповісти
"Враху не сдаётся наш гордый "мацква"... ))
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/u-putina-zayavili-chto-peredali-ukraine-proekta-dokumenta-s-chetkimi-formulirovkami.htm В Одессе к берегу начало прибивать фуражки оккупантов из затопленного крейсера "Москва".
Как у них говорится: "Всё пропьём, но флот не опозорим!"
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21.04.2022 12:26 Відповісти
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21.04.2022 12:37 Відповісти
ихтамнет
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21.04.2022 12:41 Відповісти
команда крейсера "Буль-буль".
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21.04.2022 13:00 Відповісти
а світлини, де воно підсмажене немає? От жаль.
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21.04.2022 14:13 Відповісти
одне погано що це сміття ще живе
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21.04.2022 17:57 Відповісти
 
 