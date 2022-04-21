Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною. ФОТО

Депутату Херсонської міської ради від політичної партії "Нам тут жити" повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також йому вже обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, депутат Херсонської міськради діючи всупереч присязі перейшов на бік ворога. Маючи доступ до документів, він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію. Окрім цього підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їхньої техніки. З метою дискредитації діючої влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу "руського миру" на Херсонщину.

За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Про затримання місцевого депутата звітує також Управління СБ України в Херсонській області.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що останній був завербований співробітниками ФСБ РФ.

"Після початку збройної агресії РФ проти України надавав допомогу крані-окупанту у здійсненні розвідувально-підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності держави. Крім того, особисто виконував завдання представників країни-агресора по конспіративному розміщенню військовослужбовців збройних сил РФ і патрулюванню території населеного пункту", - зазначають в СБУ.

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Депутата затримано під час виїзду з тимчасово окупованої території Херсонської області до м. Одеси, який згодом планував залишити територію України разом із родиною. При цьому, родина депутата та він мали при собі паспорти громадян іноземної держави.

"20.04.2022, враховуючи особливий порядок здійснення досудового розслідування стосовно депутатів місцевих рад, керівництвом Херсонської обласної прокуратури, вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 ККУ. За результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування, слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - резюмують в СБУ.