УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7998 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
16 874 38

Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною. ФОТО

Депутату Херсонської міської ради від політичної партії "Нам тут жити" повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також йому вже обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, депутат Херсонської міськради діючи всупереч присязі перейшов на бік ворога. Маючи доступ до документів, він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію. Окрім цього підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їхньої техніки. З метою дискредитації діючої влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу "руського миру" на Херсонщину.

За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Про затримання місцевого депутата звітує також Управління СБ України в Херсонській області.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що останній був завербований співробітниками ФСБ РФ.

"Після початку збройної агресії РФ проти України надавав допомогу крані-окупанту у здійсненні розвідувально-підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності держави. Крім того, особисто виконував завдання представників країни-агресора по конспіративному розміщенню військовослужбовців збройних сил РФ і патрулюванню території населеного пункту", - зазначають в СБУ.

Також читайте: Колаборанти сядуть на лаву підсудних нарівні із окупантами, - Верещук

Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною 01
Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною 02
Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною 03

Депутата затримано під час виїзду з тимчасово окупованої території Херсонської області до м. Одеси, який згодом планував залишити територію України разом із родиною. При цьому, родина депутата та він мали при собі паспорти громадян іноземної держави.

"20.04.2022, враховуючи особливий порядок здійснення досудового розслідування стосовно депутатів місцевих рад, керівництвом Херсонської обласної прокуратури, вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 ККУ. За результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування, слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - резюмують в СБУ.

Автор: 

армія рф (17502) прокуратура (3685) СБУ (12847) Херсон (3380) колабораціонізм (1160) Херсонська область (5789)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Чергова мерзенна гнида...
показати весь коментар
21.04.2022 13:16
+20
Звертаю увагу мешканців півдня і сходу України.
Ви хоч тепер бачите, за яких гнид і перевертнів багато з вас віддавав свої голоси?
Яке блюзнірство - партія "Нам тут жити" - і паспорти іншої країни.

Не скажу, що в нас все "ОК", але:

Шестеро депутатів Івано-Франківської міської ради та заступник мера пішли служити у військо.

Петро Шкутяк (заст. мера), Андрій Грималюк (10 гірсько-штурмова бригада), Роман Марцінків (артилерійський підрозділ), Володимир Яблонь, Маріанна Продан, Михайло Нагірний, Олег Капустяк, пише https://galka.if.ua/ Галка .
показати весь коментар
21.04.2022 13:24
+17
О Д Н О З Н А Ч Н О
показати весь коментар
21.04.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова мерзенна гнида...
показати весь коментар
21.04.2022 13:16 Відповісти
тепер наз - нам тут сид1ти
показати весь коментар
21.04.2022 14:44 Відповісти
О Д Н О З Н А Ч Н О
показати весь коментар
21.04.2022 13:16 Відповісти
Шо там зрадник родить поруч з патріотом?
показати весь коментар
21.04.2022 13:22 Відповісти
А хто з них двох зрадник?
показати весь коментар
21.04.2022 13:49 Відповісти
мабуть той, хто до дугіна їздив ...
показати весь коментар
21.04.2022 13:54 Відповісти
а хто патриот?!
показати весь коментар
21.04.2022 13:55 Відповісти
Немає там зрадників!
показати весь коментар
21.04.2022 15:21 Відповісти
ПОЧЕМУ ДО СИХ ЦЕЛ. СЛАВА ЗСУ! ПОРА УЖЕ.
показати весь коментар
21.04.2022 13:34 Відповісти
хтось дав команду не робити ракет, які здатні дістати до того мосту...
показати весь коментар
21.04.2022 13:58 Відповісти
Кернес-Жопкін-Таракани: Харькав, uns her wohnen... яка ж унила у малоросні фантазія
показати весь коментар
21.04.2022 13:17 Відповісти
Это надо скормить диким бешеным свиньям, живьём бл@дь!!!
показати весь коментар
21.04.2022 13:18 Відповісти
А назва яка промовиста у партєйки - "Нам тут жити"...
показати весь коментар
21.04.2022 13:20 Відповісти
Чому він ще ходить своїми ногами?
показати весь коментар
21.04.2022 13:20 Відповісти
Я считаю что если "Військовий стан", то нужно в одном кабинете подозрение объявить, во втором приговор зачитать а за углом привести Приговор в исполнение.
показати весь коментар
21.04.2022 13:21 Відповісти
То це він виходи з Криму розміновував?
З родиною? Теща допомогала?

Товариство! Нам впарюють чергову туфту, вам не здається?
показати весь коментар
21.04.2022 13:22 Відповісти
Їбало замазане значить решту замажуть
показати весь коментар
21.04.2022 13:23 Відповісти
Звертаю увагу мешканців півдня і сходу України.
Ви хоч тепер бачите, за яких гнид і перевертнів багато з вас віддавав свої голоси?
Яке блюзнірство - партія "Нам тут жити" - і паспорти іншої країни.

Не скажу, що в нас все "ОК", але:

Шестеро депутатів Івано-Франківської міської ради та заступник мера пішли служити у військо.

Петро Шкутяк (заст. мера), Андрій Грималюк (10 гірсько-штурмова бригада), Роман Марцінків (артилерійський підрозділ), Володимир Яблонь, Маріанна Продан, Михайло Нагірний, Олег Капустяк, пише https://galka.if.ua/ Галка .
показати весь коментар
21.04.2022 13:24 Відповісти
Я видалив свій комент, бо він не на часі. Сподіваюсь ви його особисто побачили . Не треба піарити депутатів, з міфичним "військом", та ділити країну на радість ворогу. Воює вся Україна. Спитайте це у захісників з Азова, де більшість хлопців з покищо россійскомовного Сходу та Півдня
показати весь коментар
21.04.2022 22:41 Відповісти
"Нам тут жити" - планував залишити територію України разом із родиною.

От така ідея "рускава мира"
показати весь коментар
21.04.2022 13:27 Відповісти
Катюзі, по заслузі!!
Скільки ще зкацаплених перевертнів зраджує Україну!!!
На усих, свій час!!
Слава Україні !!
показати весь коментар
21.04.2022 13:28 Відповісти
Повесить тварь публично!!!
показати весь коментар
21.04.2022 13:29 Відповісти
Непотрібно йому пику замазувати, країна повинна знати і бачити своїх «хероїв»
показати весь коментар
21.04.2022 13:29 Відповісти
Хороший улов!
показати весь коментар
21.04.2022 13:34 Відповісти
Головне - не вийти на самих себе:

"Співробітник УСБУ в Херсонській області допомагав загарбникам, корегував вогонь, - соцмережі

Помічник начальника УСБУ в Херсонській області - керівник АТЦ полковник Ігорь Садохін затриманий за державну зраду"

https://www.depo.ua/ukr/author/v.gusakov В'ячеслав Херсонський 2 березня 2022, 17:09
показати весь коментар
21.04.2022 13:39 Відповісти
Цього не може бути. Я добре знаю цю людину. Він дуже порядна людина, налаштована проукраїнськи. Патрулювання міста він організував ще до прихода окупантів. Почитайте його лепту у ФБ. Допомагав людям. Хтось його підставив. Це чиясь помста, може Стремоусова, ворогів нашталт було достатньо. Чому б тоді йому їхати до Одеси. Коли він міг вивезти родину через Крим.
показати весь коментар
21.04.2022 13:42 Відповісти
а що ти скажеш за паспорти інших держав, які в нього знайшли?
показати весь коментар
21.04.2022 14:03 Відповісти
Нам тут красти. А ФИО? Родина должна знать своих "героев".
показати весь коментар
21.04.2022 13:42 Відповісти
скотиняка вбила кучу народу. Хіба не мона його кончити на місці, бо ж воєнний час. Втече ж *тобто відпустять такі як воно. А таких як воно - у нас вся Банкова
показати весь коментар
21.04.2022 13:44 Відповісти
Чому не розстріляний ?
показати весь коментар
21.04.2022 14:22 Відповісти
цікаво, представником якої фракції він був?
показати весь коментар
21.04.2022 14:43 Відповісти
Фракції Херсонської міської ради:
VIIІ скликання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F ОПЗЖ (15)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%C2%BB Нам тут жити (13)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу (11)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Наш край (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB ВО «Батьківщина» (6)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%C2%BB Блок Володимира Сальдо (5)
А хтось ще питає - чому там зброю не роздали.
показати весь коментар
21.04.2022 15:05 Відповісти
ну то пусть херсонцы теперь не скулят. Живут так, как проголосовали...
показати весь коментар
21.04.2022 16:05 Відповісти
Через таких гине багато людей. Досить вже їм прощати все підряд!
показати весь коментар
21.04.2022 15:27 Відповісти
мудило из політичної партії "Нам тут жити" сдал позиции Украины кацапам а сам с паспортами другой страны (какой?), собрал вещички чтоб тут не жити....я просто в шоке. Для таких должен быть расстрел по законам военного времени. Семью списки в интерпол, и конфискация имущества.
показати весь коментар
21.04.2022 16:07 Відповісти
Я б його не садив до в'язниці...
Х**улі толку...(кормить, перевіряти стан здоров'я та інше)
Вломити сильно "пи**з*ди" і потім обміняти на українця.
А воно хай доживає своє життя в мухосранску

І так потрібно робити з кожним НЕ УКРАЇНЦЕМ!!!

Доречі....Шуфрич, уже непи**зжений 2 місяці.
Дякую Бутусову за профілактику!!!

Люблю і обожнюю Україну!!!
показати весь коментар
21.04.2022 18:55 Відповісти
 
 