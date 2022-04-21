Шмигаль обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі подальші кроки підтримки України. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері прем'єра.

Шмигаль підкреслив: "Підтримка України й українців буде посилюватись у різних сферах: економічній, гуманітарній та військовій. Переконався у цьому під час зустрічі з спікером Пелосі та членами Конгресу США. Вдячний партнерам за рішучі дії, що наближають перемогу всього українського народу".

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