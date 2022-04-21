Шмигаль обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі подальші кроки підтримки України. ФОТО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері прем'єра.
Шмигаль підкреслив: "Підтримка України й українців буде посилюватись у різних сферах: економічній, гуманітарній та військовій. Переконався у цьому під час зустрічі з спікером Пелосі та членами Конгресу США. Вдячний партнерам за рішучі дії, що наближають перемогу всього українського народу".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гетьманцев наїжджає на чернігівських підприємців.. Ось прізвища справжніх мародерів під час війни...
Пелосі навмисно затримала на добу цей документ який мав бути розглянутий "палатою представників". В результаті всі високопосадовці пішли на двох тижневі канікули і тим самим перенесли цю процедуру. Після розгляду це рішення має ухвалити ще Байден. Тобто важливий як повітря для України законопроєкт, завдяки деяким бюрократам, відкладається на невизначений термін!!!!
Самі американці сміються і кажуть, що потрібно вводити віковий ценз.
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...