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Шмигаль обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі подальші кроки підтримки України. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері  прем'єра.

Шмигаль підкреслив: "Підтримка України й українців буде посилюватись у різних сферах: економічній, гуманітарній та військовій. Переконався у цьому під час зустрічі з спікером Пелосі та членами Конгресу США. Вдячний партнерам за рішучі дії, що наближають перемогу всього українського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі

Шмигаль обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі подальші кроки підтримки України 01

Автор: 

Пелосі Ненсі (68) Шмигаль Денис (4602)


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21.04.2022 21:08 Відповісти
Все рівно що побалакати з собакою Байдена. Політична бактерія
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21.04.2022 21:09 Відповісти
... у порівнянні хочаб із Яценюком, до котрого є багато питань
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21.04.2022 21:17 Відповісти
Добрий знак. на днях ця Палата має затвердити закон про ленд-ліз для України. Тому зустріч ця є дуже важливою для нас.
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21.04.2022 21:37 Відповісти
Ще 7-го квітня сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає ленд-ліз для України, а
Пелосі навмисно затримала на добу цей документ який мав бути розглянутий "палатою представників". В результаті всі високопосадовці пішли на двох тижневі канікули і тим самим перенесли цю процедуру. Після розгляду це рішення має ухвалити ще Байден. Тобто важливий як повітря для України законопроєкт, завдяки деяким бюрократам, відкладається на невизначений термін!!!!
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21.04.2022 22:34 Відповісти
Їй на пенсію вже давно треба.

Самі американці сміються і кажуть, що потрібно вводити віковий ценз.
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22.04.2022 02:46 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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21.04.2022 23:15 Відповісти
 
 