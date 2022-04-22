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Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев

Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", - зауважив Гетманцев.

За його словами, ще 520 підприємств передано на транспортування.

Читайте також: 98 підприємств із зони бойових дій вже перевезено на захід України, ще 375 – у процесі, - Свириденко

Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев 01

Автор: 

підприємство (235) бойові дії (3880) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+7
цей гетьманцев під судом зараз повинен бути
але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України
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22.04.2022 08:30
+6
И оборонные заводы тоже? Патронный завод уже работает, да? Или только битумные заводики для асфальтного распила?
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22.04.2022 07:55
+6
Запитання до влади які ЗЛИЛИ Херсонщину. Як ви могли таке допустити? Рашисти в другій половині дня були вже в Новій Каховці. Їхали по дорозі швидше чим на параді. А ТЕПЕР...."Отдам 3 комнатную квартиру за евакуацыю 3 взрослых и 4 детей с таврийска или новой Каховки на Кривой Рог или Кропивницкий дорогу знаем". Люди пробують всіма засобами виїхати з міста,але на сьогодні відкритий тільки один напрямрк-Крим і вже далі як кому повезе.....
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22.04.2022 08:37
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И оборонные заводы тоже? Патронный завод уже работает, да? Или только битумные заводики для асфальтного распила?
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22.04.2022 07:55 Відповісти
цей гетьманцев під судом зараз повинен бути
але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України
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22.04.2022 08:30 Відповісти
"переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу." Але в найближчий час ми їх задавим податками, завіряю! - Гетьманцев...
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22.04.2022 08:35 Відповісти
Запитання до влади які ЗЛИЛИ Херсонщину. Як ви могли таке допустити? Рашисти в другій половині дня були вже в Новій Каховці. Їхали по дорозі швидше чим на параді. А ТЕПЕР...."Отдам 3 комнатную квартиру за евакуацыю 3 взрослых и 4 детей с таврийска или новой Каховки на Кривой Рог или Кропивницкий дорогу знаем". Люди пробують всіма засобами виїхати з міста,але на сьогодні відкритий тільки один напрямрк-Крим і вже далі як кому повезе.....
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22.04.2022 08:37 Відповісти
Де можна подивитися джипіес координати цих підприємств, шановний г.?
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22.04.2022 08:38 Відповісти
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Відповісти
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Відповісти
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Відповісти
Гетьманцев,а як з гуманітаркою? Вже треба митом обкладати,бо " велике годівництво" на митниці схудло?
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22.04.2022 08:58 Відповісти
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:00 Відповісти
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:02 Відповісти
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:02 Відповісти
"я зроблю все, щоб ці заводи не працювали" - гетьманцев !!!
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22.04.2022 09:16 Відповісти
За останні 30 років, цей діяч гетьманцев, завдав найбільше шкоди українській економіці і продовжує завдавати. Його б перевірити на поліграфі чи не завербований ФСБ.
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22.04.2022 09:21 Відповісти
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:25 Відповісти
На гуманітарку вже треба мито накладати,бо " велике годівництво" на митниці трохи схудло?
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22.04.2022 09:26 Відповісти
Ту шкоду, яку заподіяв цей зелений гі#нюк економіці можна порівняти лише зі шкодою, яку спричинив російський окупант....
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22.04.2022 10:09 Відповісти
його старший товариш сівкович був штатним співробітником пятірочки ФСБ, останні памятні дії гетьманцева про провокуванню підриємців, організації мітингів, штурмів якраз і владались в канву дестабілізації управління. Не жаліючи себе пішов навіть на те, що йому трохи попортили фейс - били несильно і дуже - дуже акуратно. А потім прославляння " жорсткої і справедливої руки" мінського маньяка. Шось там Грозев обмовився про 30 шпигунів ФСБ на Печерських пагорбах але примовк. Хоча Вашингтон і Лондон в курсах, їм давно продали все. Портков якось незамітно зник, Холодов (кум мертвечука) швиденько виїхав.... Невідомо, звідки Гетьманцев шле про себе нагадування -дивіться я на місці.
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22.04.2022 11:17 Відповісти
То шо там Даня? Порошенко хотів "попіаритись" коли просив додаткові 50 млрд. для ЗСУ?
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22.04.2022 12:42 Відповісти
В Западной части Украины появилось множество внедорожников серии АА, КА, АІ, т.е. автомобилей беженцев с Киева и области, за рулем которых сидят безмозглые бараны. Эти твари, бич на дорогах Западной Украины. Указатель поворотов при обгоне, или смены направоения движения никогда не включают, нарушают скоростной режим в населенных, пунктах, не говоря уже на дорогах за пределами населенных пунктов, правила обгона для них не существуют. Может в Киеве и киевской области так принято ездить, а у нас цивилизация и культура поведения за рулем. Автоинспекции надо присмотреться к этим киевским водилам и жестоко их прессовать, т.е. учить уму разуму, а еще лучше пусть убираются к себе домой. Здесь они чужие.
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22.04.2022 16:02 Відповісти
 
 