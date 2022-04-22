Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев
Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу.
Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", - зауважив Гетманцев.
За його словами, ще 520 підприємств передано на транспортування.
Топ коментарі
+7 Claudia Smith
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+6 Бяка Бука
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+6 Виктор Соколенко #446514
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але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України