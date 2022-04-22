Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев

Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", - зауважив Гетманцев.

За його словами, ще 520 підприємств передано на транспортування.

Читайте також: 98 підприємств із зони бойових дій вже перевезено на захід України, ще 375 – у процесі, - Свириденко