Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів Луганщини, зруйновано 7 будинків, четверо поранених, - ОВА. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Луганщини.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

За його словами, снаряди окупантів влучили у 7 житлових будинків, поранено чотирьох людей.

Гайдай, зокрема, повідомив, що упродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини.

Під вогнем опинилися Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєверодонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", – додав Гайдай.

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Крім того, за його словами, до Сєверодонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.



