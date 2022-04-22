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Новини Фото Війна
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Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Вашингтоні обговорили питання, пов’язані з військовою підтримкою для України.

"Лідери обговорили надання оборонної військової допомоги ЗСУ, включно із додатковим пакетом на 800 млн доларів, оголошеним президентом Байденом… Міністр Остін відзначив хоробрість українців та запевнив, що США продовжать використовувати усі наявні інструменти для підтримки Збройних сил України на тлі російської агресії", - зазначає Пентагон у своєму комюніке, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

З початку каденції Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 4 млрд доларів, з них 3,4 млрд були виділені після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як деталізували у Пентагоні, в останньому пакеті - у тому числі сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніка для буксирування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін наступного тижня проведе низку перемовин у Німеччині щодо оборонних потреб України

Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ 01
Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ 02
Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ 03
Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ 04
Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ 05

Автор: 

Пентагон (1430) США (23043) Шмигаль Денис (4602) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11


Вінничанин

@vinnicanin

·
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:02
+3
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:03
+3
Відразу видно, що цей добродій Остін не москаль!
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22.04.2022 09:03
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Ще треба Томагавк або можна і старенькі Першінг-2. Винищувачі F-15 і штурмовики Тандерболт. Ну і можна взяти пару застарілих фрегатів типу Олівер Канн чи як вони там правильно називаються...
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22.04.2022 08:55 Відповісти


Вінничанин

@vinnicanin

·
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
показати весь коментар
22.04.2022 09:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:03 Відповісти
Відразу видно, що цей добродій Остін не москаль!
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22.04.2022 09:03 Відповісти
стыдно за наших мудаков.уроды .
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22.04.2022 09:09 Відповісти
до чого тут ваші мудаки?
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22.04.2022 09:54 Відповісти
Ну честно говоря мне не понятно причём здесь Шмигаль? Вдумайтесь там министр обороны и Шмыгаль- он что военный? Честно странно
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22.04.2022 10:48 Відповісти
стыдно за наших мудаков.уроды .
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22.04.2022 09:14 Відповісти
Там в США хранятся сотни тысяч законсервированной военной техники. Что-то можно подобрать и направить пару тысяч военных ЗСУ для обучения. А вообще учитывая тенденции, кинуть клич по всему миру, какие образцы вооружений и кто хочет испытать на кацапах ? И ватникам хорошо - "героически пагибли за родину и карлика" тем более день пабедобесия надвигается, и корпорациям и продавцам вооружений отлично и Украина-Русь от одноклеточных защищается.
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22.04.2022 09:36 Відповісти
Опять шмыгля?
А чем министр обороны занимается?
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22.04.2022 10:47 Відповісти
Вот везде где не возьми фиг зна кто кого представляет
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22.04.2022 10:50 Відповісти
 
 