Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Вашингтоні обговорили питання, пов’язані з військовою підтримкою для України.

"Лідери обговорили надання оборонної військової допомоги ЗСУ, включно із додатковим пакетом на 800 млн доларів, оголошеним президентом Байденом… Міністр Остін відзначив хоробрість українців та запевнив, що США продовжать використовувати усі наявні інструменти для підтримки Збройних сил України на тлі російської агресії", - зазначає Пентагон у своєму комюніке, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

З початку каденції Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 4 млрд доларів, з них 3,4 млрд були виділені після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як деталізували у Пентагоні, в останньому пакеті - у тому числі сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніка для буксирування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.

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