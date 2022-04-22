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Новини Фото Війна
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Волонтери "Фонду Добра та Любові" під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей. ФОТОрепортаж

Волонтери Міжнародної благодійної організації "Фонд Добра та Любові" три дні проводили евакуацію на Донбасі.

Зі Слов'янську, Лисичанську, Краматорську та Сєверодонецьку евакуювали близько 500 людей, передає Цензор.НЕТ.

Волонтер Фонду Дмитро розповів, що від початку війни волонтери загалом врятували з прифронтових зон майже тисячу осіб.

Перші евакуаційні поїздки здійснили у Чернігів, тоді, коли бойові дії були у самому розпалі. Двічі привозили туди гуманітарну допомогу, а дорогою назад, "без зелених коридорів" з міста евакуювали понад 400 біженців.

Волонтери допомагають переселенцям підшукати місця, куди можна прямувати далі, а також надають їм прихисток, їжу та речі першої необхідності.

Фонд працює у трьох напрямках: евакуація людей, надання ліків та обладнання для лікарень і шпиталів, а також карет швидкої допомоги для постраждалих регіонів та роздача гуманітарної допомоги.

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Наразі робота волонтерів охоплює 9 областей: Київську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську, Одеську, Миколаївську, Сумську, Донецьку та Луганську.

"Ми бачимо своє завдання в тому, щоб, працюючи у партнерстві з урядом України та органами влади в регіонах, не допустити гуманітарної катастрофи в українських містах, рятувати життя мирних людей, евакуюючи їх у безпечні регіони, та здійснювати комплексну допомогу організаціям, які у воєнний час потребують допомоги: лікарням, шпиталям, дитячим будинкам", – зазначив голова опікунської ради МБО Фонд Добра та Любові Олександр Дубовий.

Фонд працює за підтримки Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Київської ОВЦА, а також партнерів – приватних осіб з України, приватних компаній – партнерів із США, Німеччини, Чехії, Польщі, Іспанії, Франції, Румунії.

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Волонтери Фонду Добра та Любові під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей 01
Волонтери Фонду Добра та Любові під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей 02
Волонтери Фонду Добра та Любові під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей 03
Волонтери Фонду Добра та Любові під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей 04
Волонтери Фонду Добра та Любові під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей 05

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евакуація (2321) Донбас (22356) волонтери (1335)


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говорил Гайдай еще хрен знает когда - уезжайте! нет, блт, сидели! теперь всех нужно выводить под обстрелами..... шо за люди у нас, нихера не пойму.....
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22.04.2022 11:22 Відповісти
коли грім не гряне.- не перехрестяться...в даному випадку ракети і снаряди на голову
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22.04.2022 11:25 Відповісти
Многие уже повозвращались, жить не на что, деньги впо не выплачиваются, выдача справок затягивается, а дома все, что нажито за всю жизнь. Так что если Гайдаю нужно, пусть эвакуируется сам на здоровье. Так сказать берет пример с мэр Мариуполя Бойченко, дристанувшего из города в первый день войны.
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22.04.2022 11:29 Відповісти
Так ***** Яйценюк и шобла подобных говорили же падлы - войны не будет, остаёмся, эвакуации не надо
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22.04.2022 11:32 Відповісти
При чому Яценюк до оп шобли з верещучкою?
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22.04.2022 11:40 Відповісти
Ну не тільки Яценюк, майже вся АП шобла, у всіх ток шоу напередодні трубили, мовляв "війни не буде, евакуації не треба", в той час як три місяці вже Пентагон і англійці на все горло кричали - евакуюйте людей, буде вiйна...
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22.04.2022 11:52 Відповісти
Яценюк це особисте я так розумію?
Він з тих хто як раз наполягав що війна буде, коли в ОП гнали на США, бо начебто лякають інвесторів...
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22.04.2022 13:21 Відповісти
Помагай вам Бог
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22.04.2022 11:30 Відповісти
 
 