Волонтери "Фонду Добра та Любові" під обстрілами евакуювали з Донбасу близько 500 людей. ФОТОрепортаж

Волонтери Міжнародної благодійної організації "Фонд Добра та Любові" три дні проводили евакуацію на Донбасі.

Зі Слов'янську, Лисичанську, Краматорську та Сєверодонецьку евакуювали близько 500 людей, передає Цензор.НЕТ.

Волонтер Фонду Дмитро розповів, що від початку війни волонтери загалом врятували з прифронтових зон майже тисячу осіб.

Перші евакуаційні поїздки здійснили у Чернігів, тоді, коли бойові дії були у самому розпалі. Двічі привозили туди гуманітарну допомогу, а дорогою назад, "без зелених коридорів" з міста евакуювали понад 400 біженців.

Волонтери допомагають переселенцям підшукати місця, куди можна прямувати далі, а також надають їм прихисток, їжу та речі першої необхідності.

Фонд працює у трьох напрямках: евакуація людей, надання ліків та обладнання для лікарень і шпиталів, а також карет швидкої допомоги для постраждалих регіонів та роздача гуманітарної допомоги.

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Наразі робота волонтерів охоплює 9 областей: Київську, Харківську, Дніпропетровську, Чернігівську, Одеську, Миколаївську, Сумську, Донецьку та Луганську.

"Ми бачимо своє завдання в тому, щоб, працюючи у партнерстві з урядом України та органами влади в регіонах, не допустити гуманітарної катастрофи в українських містах, рятувати життя мирних людей, евакуюючи їх у безпечні регіони, та здійснювати комплексну допомогу організаціям, які у воєнний час потребують допомоги: лікарням, шпиталям, дитячим будинкам", – зазначив голова опікунської ради МБО Фонд Добра та Любові Олександр Дубовий.

Фонд працює за підтримки Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Київської ОВЦА, а також партнерів – приватних осіб з України, приватних компаній – партнерів із США, Німеччини, Чехії, Польщі, Іспанії, Франції, Румунії.

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