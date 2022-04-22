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Російські окупанти "мобілізували" та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський. ФОТО

Російські окупанти "мобілізували" та відправили на смерть донецького музиканта Олександра Бобровського та донецького краєзнавця Анатолія Жарова.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Новини мобілізації (або, як кажуть у Донецьку – "могилізації"). Російські вбивці утилізували у Маріуполі ще одного відомого донецького музиканта – Олександра Бобровського (раніше там же відправили на м'ясо джазмена Звягінцева). А також відправили на смерть нещасного 52-річного донецького краєзнавця Анатолія Жарова, який свого часу уславився тим, що знайшов могилу засновника Донецька Джона Юза.

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Жаров підтримував Росію - Росія відплатила йому тим, що без підготовки відправила як живу приманку під снаряди.

Не уявляю, ким треба бути, щоб живучи на Донбасі, підтримувати Росію після того, що сталося. Стільки нещастя, смертей, руйнувань та знущань Донецька земля навіть від гітлерівців не терпіла. Ті бодай донецьких ботаніків не перевдягали у свою форму і не кидали під радянські танки. А росіяни до цього дійшли", - розповів він.

Російські окупанти мобілізували та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський 01
Російські окупанти мобілізували та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський 02
Російські окупанти мобілізували та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський 03

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) росія (65360) Донбас (22356) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+48
Буде акомпанувати Кобзону
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22.04.2022 11:39
+37
Тут головнi слова: "за освобождение Мариуполя" В цьому весь Донбас як не долонi.
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22.04.2022 11:40
+36
дамбас порожняк не гонит (с) дамбас
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22.04.2022 11:36
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дамбас порожняк не гонит (с) дамбас
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22.04.2022 11:36 Відповісти
Та да! Всі рефрижератор заповнені щажмуреними музикантами, краєзнавцями і іншими ватними ново-малоросами.
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22.04.2022 12:09 Відповісти
ну да. порожняк нє гонят
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22.04.2022 12:41 Відповісти
Буде акомпанувати Кобзону
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22.04.2022 11:39 Відповісти
Дідько в пеклі, вирішив зібрати великий оркестр на день -побєдобєсія
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22.04.2022 11:46 Відповісти
На концерт кабздоха.
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22.04.2022 11:39 Відповісти
Тут головнi слова: "за освобождение Мариуполя" В цьому весь Донбас як не долонi.
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22.04.2022 11:40 Відповісти
Задзеркалля...
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22.04.2022 11:49 Відповісти
Так то Денеровский сайт, чего ещё они можуть написать?
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22.04.2022 11:54 Відповісти
"Підтримував рашку" = "Не шкода падлу\ідіота"
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22.04.2022 11:40 Відповісти
Шкода лише, що так довго жили.
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22.04.2022 12:43 Відповісти
Так, тих хто підтримує Кацапію не жаль, бо вони свій бумеранг зловили.Треба мати голову на плечах, кому потрібні зрадники, навіть кацапами вони не потрібні, гарматне м'ясо.Геноцид Путіна стосується кожного, хто жив в Україні і дихав повітрям свободи і знає що це таке. Такі люди для Путіна страх і ненависть, будь якої національності .
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22.04.2022 13:08 Відповісти
Епітафія:
"В Донецке -ти играешь джаз
А завтора- Мариуполь сдашь"
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22.04.2022 14:37 Відповісти
Музыкант будет аккомпанировать кобзону, а краевед водить их по нычкам ада !
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22.04.2022 11:40 Відповісти
Жаров поджарился, а Бобровский уехал в Бобруйск
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22.04.2022 11:41 Відповісти
Может хватит называть край угольных нор Донбассом? Отдельные чумные районы Мариупольской области
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22.04.2022 11:41 Відповісти
Нашел в Лондоне могилу Джона Юза?
Серьезно?
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22.04.2022 11:42 Відповісти
Мабуть першим з донбасят британську візу отримав і вуаля.
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22.04.2022 11:44 Відповісти
По ходу, перед тем как найти могилу Юза, он еще и Лондон открыл...
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22.04.2022 11:45 Відповісти
Оркестр "Донбасс" не зміг звільнити Донбасс від донбасівського полку Азов.
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22.04.2022 11:42 Відповісти
уверенные дяди продолжали учить - так закалялась сталь! (с)
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22.04.2022 11:43 Відповісти
Насрать на них.
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22.04.2022 11:43 Відповісти
ну дык! орки ж высшая расса!
какая им разница....., а на бамбасе люди "второго сорта", а в Украине - третьего....
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22.04.2022 11:44 Відповісти
могу поспорить https://www.youtube.com/watch?v=TOgoLJ91NA8 Трызда символ кацлов
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22.04.2022 11:47 Відповісти
А как же шлюх, кучеров и артистов не трогать?
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22.04.2022 11:45 Відповісти
отакої!! але ж то невдячні асвабадители..
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22.04.2022 11:45 Відповісти
Правильное название новости

Подох УБЛЮДОК!!!!
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22.04.2022 11:46 Відповісти
Алеша Ступин отжигает.... ))
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22.04.2022 11:51 Відповісти
В скором времени где-то в районе Ямантау...

Тихо уползал в тайгу
в жопу раненый Шойгу...
С топором в спине *****
всдед за ним в тайгу ползло...
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22.04.2022 12:50 Відповісти
Они там все больны безнадежно, эта болезнь, до таких невероятных размеров разрослась. Раковая опухоль зла, вся эрефия. Они просто сами себя истребляют, пожирают, уничтожают. Рашка скоро сдохнет!
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22.04.2022 11:52 Відповісти
Ну и демоны с ними, одним меньше, одним больше... пихуй.
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22.04.2022 11:56 Відповісти
Это справедливо - вата самоуничтожается. Пора бы уже и ватных самок туда же отправить.
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22.04.2022 11:56 Відповісти
Були б наші одразу б здалися в полон. А так подохли як свинособаки.
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22.04.2022 11:57 Відповісти
Чому як?Це свинособаки і є.
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22.04.2022 15:54 Відповісти
Так и надо путинским мразям.
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22.04.2022 11:58 Відповісти
ДОВГО ЩЄ КАЗАНСКІЙ БУДЕ НАМАГАТИСЬ ГУМАНІЗУВАТИ ДОНБАСЯДЛО,ТА ВИЖАТИ З НАС СПІВЧУТТЯ ДО ЦИХ ТВАРЮК,ЩО ВІЙНУ В УКРАЇНУ ПРИВЕЛИ???
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22.04.2022 11:59 Відповісти
Зрадники, шваль. Нема що додати.
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22.04.2022 12:01 Відповісти
кацапи пєрвимі освобождают от жизні своіх особєнно рьяних адептов
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22.04.2022 12:05 Відповісти
они взрослые люди и сделали свой выбор, не факт, что они не пошли добровольно, "защищать народ Донбасса от биндеровцев", ну а конец у всех мясных пород предателей один - фарш...
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22.04.2022 12:06 Відповісти
закон карми діє!
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22.04.2022 12:10 Відповісти
бамбасс паражняк не гонит
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22.04.2022 12:33 Відповісти
Проблема в тому,що нащі владні телепні шкодують за цими колаборантами більше ніж ті, "руськомирські,які їх послали на " мясо".
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22.04.2022 12:40 Відповісти
Сивоха не хоче провідати колег ?
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22.04.2022 12:41 Відповісти
навіщо нам знати про цих любителів руzzкава міра? вони мріяли подохнути за роzzію, вони подохли. мрія всього життя цих істот здійснилась, я за них дуже радий.
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22.04.2022 12:43 Відповісти
нарот бимбаса плакаль
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22.04.2022 12:49 Відповісти
путин одновременно решает две задачи, - оккупирует Мариуполь и уменьшает популяцию едоков на Дамбасе =) Гений мысли)
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22.04.2022 12:53 Відповісти
Путин тренируется на Донбассе , но главная его задача освободить Крым от коренных жителей, а то те кто в больших черных шляпах уже замучились на чемоданах сидеть.
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22.04.2022 13:03 Відповісти
Что посеяли в 2014-м, пожинают в 2022-м.
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22.04.2022 13:04 Відповісти
Ще два пі...са в утіль списали.Що може бути краще.
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22.04.2022 13:54 Відповісти
Денис пише, що Жаров підтримував росію. Може він сам і попросився на війну. Він загинув за свої погляди. Це був його вибір.
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22.04.2022 14:09 Відповісти
Підтримував росію ,значить зрадник. Тому бачимо як зрадника нагородила його нова "родіна". Така винагорода чекає всіх зрадників :хтось сам здохне чи стане калікою.., в когось діти ,онуки.
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22.04.2022 14:47 Відповісти
Примите мои искренние "И х@й с ними"!
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22.04.2022 15:04 Відповісти
Закономерно, во первых, их не жалко, кто их считать будет, в отличии от москвичей, во вторых, они частично украинцы, поэтому их надо уничтожить как можно больше, что соответствует логике окончательного решения украинского вопроса - геноцида.
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22.04.2022 15:58 Відповісти
За что боролись на то и напоролись.
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22.04.2022 18:50 Відповісти
Смерть гнід і паразитів це радість для оргпнізма України
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23.04.2022 11:59 Відповісти
А чому "історик" Крисенко ще не на фронті?
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24.04.2022 02:08 Відповісти
 
 