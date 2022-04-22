Російські окупанти "мобілізували" та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський. ФОТО

Російські окупанти "мобілізували" та відправили на смерть донецького музиканта Олександра Бобровського та донецького краєзнавця Анатолія Жарова.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Новини мобілізації (або, як кажуть у Донецьку – "могилізації"). Російські вбивці утилізували у Маріуполі ще одного відомого донецького музиканта – Олександра Бобровського (раніше там же відправили на м'ясо джазмена Звягінцева). А також відправили на смерть нещасного 52-річного донецького краєзнавця Анатолія Жарова, який свого часу уславився тим, що знайшов могилу засновника Донецька Джона Юза.

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Жаров підтримував Росію - Росія відплатила йому тим, що без підготовки відправила як живу приманку під снаряди.



Не уявляю, ким треба бути, щоб живучи на Донбасі, підтримувати Росію після того, що сталося. Стільки нещастя, смертей, руйнувань та знущань Донецька земля навіть від гітлерівців не терпіла. Ті бодай донецьких ботаніків не перевдягали у свою форму і не кидали під радянські танки. А росіяни до цього дійшли", - розповів він.





