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Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Монумент сучасній росії

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Аналоговнет

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Update

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

За "поребріком"

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь у підводному світі...

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Основний маршрут російських військових

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Росіяни теж досі не знають

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Наслідки "русского мира"

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Щось пішло не так...

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Впевнений?

Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Несподіванка

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Автор: 

політика (4400) путін володимир (23846) росія (65282) фотожаба (13859) Шойгу Сергій (627) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+43
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22.04.2022 19:41
+36
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22.04.2022 19:44
+31
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22.04.2022 19:45
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Отлично!
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22.04.2022 19:51 Відповісти
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22.04.2022 19:44 Відповісти
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22.04.2022 19:44 Відповісти
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22.04.2022 19:45 Відповісти
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22.04.2022 19:47 Відповісти
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22.04.2022 19:48 Відповісти
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22.04.2022 19:50 Відповісти
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22.04.2022 20:13 Відповісти
А я думаю, чого він так в стіл вчепився? А виявляється воно какало і тужилось
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22.04.2022 20:26 Відповісти
Даже аналоГавнетного оружия уже не будет.
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22.04.2022 20:17 Відповісти
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22.04.2022 21:02 Відповісти
 
 