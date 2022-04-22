Монумент сучасній росії, основний маршрут російських військових, наслідки "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Монумент сучасній росії
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За "поребріком"
Десь у підводному світі...
Основний маршрут російських військових
Росіяни теж досі не знають
Наслідки "русского мира"
Щось пішло не так...
Впевнений?
Несподіванка
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Топ коментарі
+43 Перехватчик
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+36 Павло ШОвте
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+31 Павло ШОвте
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Перехватчик
показати весь коментар22.04.2022 19:41 Відповісти Мені подобається 43
Сергей Середа
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Павло ШОвте
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Перехватчик
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Павло ШОвте
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Frol Fedoroff
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