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Новини Фото Війна
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На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти на Харківщині катували чоловіка та жінку, а після цього спалили їхні тіла.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.

Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура 01
На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура 02
На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура 03

Автор: 

прокуратура (3680) катування (599) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+18
Скоро буде 2 місяці, як я та інші читають/бачать/чують подібні жахи.
Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
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22.04.2022 20:43
+13
Касаби НЕЛЮДИ...Цілий світ має відцуратись від цієї НЕЧИСТІ ! Хай живуть , як павуки в банці і жеруть один одного
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22.04.2022 20:45
+4
треба писати русскіє, що в цілому Світі русскіє асоціювалося з гвалтивниками, убивцями і мародерами.
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22.04.2022 21:01
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Скоро буде 2 місяці, як я та інші читають/бачать/чують подібні жахи.
Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
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22.04.2022 20:43 Відповісти
треба писати русскіє, що в цілому Світі русскіє асоціювалося з гвалтивниками, убивцями і мародерами.
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22.04.2022 21:01 Відповісти
Не мають ці покидьки нічого спільного з Руссю. Досить вже цю тему обговорювати знову і знову і знову. Орки, свинособаки, покидьки, фашисти, рашисти, парашна *********. Не Русь.
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22.04.2022 21:11 Відповісти
Треба писати каZапи
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23.04.2022 08:36 Відповісти
Це - РАШИЗМ
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22.04.2022 21:38 Відповісти
Касаби НЕЛЮДИ...Цілий світ має відцуратись від цієї НЕЧИСТІ ! Хай живуть , як павуки в банці і жеруть один одного
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22.04.2022 20:45 Відповісти
як виявляється вони до нас своїх маньяків на профілактику відправляють, так само як відправляли до Сирії своїх льотчиків на тренування. Вбити їх всіх - єдиний вихід.
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22.04.2022 21:03 Відповісти
Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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22.04.2022 22:10 Відповісти
Та всі ж кричать і просять криком не брати це гівно в полон і рішать питання по законах воєнного часу. Але ми ж дуже гуманні. Їм можна гвалтувать і убивать, а нам навіть не можна на камеру показать обличчя шлюхи, яка наводила орківську арту на Харків. Це велике диво, що ми взагалі з такою "владою" ще якось тримаємося, панове...
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23.04.2022 10:57 Відповісти
чувствую после войны будут десятки тысяч гражданских убитых.
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23.04.2022 04:52 Відповісти
В одному лише Маріуполі рахунок на десятки давно вже пішов ..
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23.04.2022 08:37 Відповісти
 
 