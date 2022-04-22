На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти на Харківщині катували чоловіка та жінку, а після цього спалили їхні тіла.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.



Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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