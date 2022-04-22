На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупанти на Харківщині катували чоловіка та жінку, а після цього спалили їхні тіла.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.
Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+18 Kirill-lvov Doroshenko
показати весь коментар22.04.2022 20:43
+13 Анж Фрей
показати весь коментар22.04.2022 20:45
+4 Solsky Wasyl
показати весь коментар22.04.2022 21:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******