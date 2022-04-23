Ворог інтенсивно обстрілює наші війська з метою витіснення. Триває наступ на Новотошківське та штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної, - Гайдай. ФОТО

Загарбники штурмують вільні міста Луганщини. Внаслідок артилерійських обстрілів у Попасній загинуло дві цивільних людини та одна отримала поранення.

Про це повідомив у фейсбуці глава Лугансьої ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, інтенсивно обстрілює наші війська з метою їх витіснення. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної.

Крім того, Гайдай нагадує, що на Донбасі за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

"Внаслідок обстрілів жилих кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлових об‘єкти. У Попасній прямо на вулиці загинули дві людини та одна отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

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