На Чернігівщині затримали диверсантів, які видавали себе за бійців ЗСУ, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
22 квітня під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо пред’явили для перевірки паспорти громадян України.
Про це повідомляє Патрульна поліція Чернігівської області на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ.
Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.
Чоловіків затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників СБУ", - розповіли в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Там русский дух там русью пахнет (вірніше смердить)"