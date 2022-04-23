На Чернігівщині затримали диверсантів, які видавали себе за бійців ЗСУ, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

22 квітня під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо пред’явили для перевірки паспорти громадян України.

Про це повідомляє Патрульна поліція Чернігівської області на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ.

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Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.

Чоловіків затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників СБУ", - розповіли в поліції.



