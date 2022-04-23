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Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня. ФОТО

Герой України Віктор Хоменко (Фугас) загинув у бою російськими військами 22 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.

"Герой України Віктор Хоменко Фугас загинув у бою з окупантами 22 квітня 2022 року. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

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Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня 01

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