Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня. ФОТО
Герой України Віктор Хоменко (Фугас) загинув у бою російськими військами 22 квітня 2022 року.
Про це повідомляє Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.
"Герой України Віктор Хоменко Фугас загинув у бою з окупантами 22 квітня 2022 року. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.
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