У заблокованому російськими окупантами Маріуполі загинули дві дівчинки-акторки, які грали у виставі театру, - радник мера Андрющенко. ФОТО

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі загинули дві дівчинки-акторки, які грали у виставі театру.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, опублікувавши фотографію дівчаток під час їхньої гри у театральній виставі, передає Цензор.НЕТ.

"Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії". Який сумний символізм з огляду на те, що Хроніки Нарнії народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії. Ми дуже співчуваємо родичам та близьким, та ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може буті пробачення окупантам. Помстимося", - розповів він.

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