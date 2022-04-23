Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, двоє загиблих, двоє поранених, - Гайдай. ФОТО
Війська РФ обстріляли населений пункт Золоте на Луганщині. Внаслідок обстрілу двоє загиблих та двоє поранених цивільних.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні після обіду росіяни відкрили вогонь по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучали у житлові квартали. У Золотому загинули двоє людей, ще двоє поранено.
"Перебувайте в укриттях! Орки починають готуватися до Великодня…нелюди та безбожники", - зауважив він.
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