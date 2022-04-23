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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, двоє загиблих, двоє поранених, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли населений пункт Золоте на Луганщині. Внаслідок обстрілу двоє загиблих та двоє поранених цивільних.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні після обіду росіяни відкрили вогонь по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучали у житлові квартали. У Золотому загинули двоє людей, ще двоє поранено.

"Перебувайте в укриттях! Орки починають готуватися до Великодня…нелюди та безбожники", - зауважив він.

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Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, двоє загиблих, двоє поранених, - Гайдай 01

Автор: 

армія рф (17491) обстріл (28633) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4882)


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vis pacem - ...
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23.04.2022 16:12 Відповісти
роSSіяни, ви сцикуни і ваше командування м`ясники сцикливі! Зганьбилися ви та ваша військова отара на віки вічні! Тьфу!
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23.04.2022 16:13 Відповісти
право на життя - одне з невід'ємних прав Людини.
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23.04.2022 16:13 Відповісти
забезпечити право на життя має закон про зброю для самозахисту
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23.04.2022 16:15 Відповісти
кожен українець, здатний користуватись зброєю за бажанням повинен отримати її в цілях самозахисту та захисту рідних і для оборони своєї країни
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23.04.2022 16:17 Відповісти
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23.04.2022 16:55 Відповісти
 
 