УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11567 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 893 24

Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ще 8 квітня російські окупанти депортували у Чувашію 466 жителів заблокованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, 466 маріупольців, серед яких 106 дітей, перевезено до столиці російської Чувашської республіки, міста Чебоксари.

"Ось вона - денацифікація по-російськи в дії. Просто вивезти всіх маріупольців з України", - зазначив радник.

Він опублікував фотографії вивезених у Чебоксари маріупольців та закликав повідомляти йому в особисті повідомлення або до контакт-центру міської ради (067 3451555, 050 3451555) про впізнаних людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми всіх заберемо". У Зеленського готують переговори щодо повернення депортованих до РФ українців

Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 01
Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 02
Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 03
Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 04

Також читайте: Під Маріуполем у фільтраційних таборах російські окупанти утримують до 27 тисяч людей, - радник мера Андрющенко

Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 05
Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко 06

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 18 квітня загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

Автор: 

депортація (723) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 @pilotmsv
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
показати весь коментар
23.04.2022 16:34
+9
Они себя такими и считали... Теперь реально увидят русский мир... Страну без унитазов...
показати весь коментар
23.04.2022 16:45
+8
мраZZийская ********* - вотчина сатаны и правит ее сын шлюхи и ******** сатаны БЕСпутин антихрист люциферович.
показати весь коментар
23.04.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стануть рузькими
показати весь коментар
23.04.2022 16:34 Відповісти
Они себя такими и считали... Теперь реально увидят русский мир... Страну без унитазов...
показати весь коментар
23.04.2022 16:45 Відповісти
а до війни вони були не расєянами...?
показати весь коментар
23.04.2022 16:49 Відповісти
Щось не видно що їх насильно туди тягнуть,
навіть виглядають задоволеними
показати весь коментар
23.04.2022 17:17 Відповісти
В рашу едут те кто сам согласен, жалко что не все любители русского мира туда сваливают , тут только и слышно от этих эвакуированных про то , что Азов сам разрушил Мариуполь , сам стрелял по домам
показати весь коментар
23.04.2022 17:43 Відповісти
95 відсотків -вата .
показати весь коментар
23.04.2022 18:02 Відповісти
Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 @pilotmsv
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
показати весь коментар
23.04.2022 16:34 Відповісти
Паттон хотел напасть на СССР, американцы хотели скинуть на СССР ядерную бомбу. Но в то время Белый Дом был набит агентами КГБ и они были "за мир". Оттого отдали полЕвропы в кабалу советам.
показати весь коментар
23.04.2022 16:46 Відповісти
мраZZийская ********* - вотчина сатаны и правит ее сын шлюхи и ******** сатаны БЕСпутин антихрист люциферович.
показати весь коментар
23.04.2022 16:37 Відповісти
я считаю -поделом им......
те кто хотел в Украину - прорывались в Украину..., и с детьми, и в инвалидных калясках, и через унижения, и под градом пуль.... каждому свое..., они свое получили.....
показати весь коментар
23.04.2022 16:40 Відповісти
Любітєлі руССкава міра тепер щасливі!
показати весь коментар
23.04.2022 16:41 Відповісти
з інтерв'ю нічого не чути і не розуміти. для чого виставляти?
показати весь коментар
23.04.2022 16:44 Відповісти
Навіть по фото видно прокацапських любітєлєй сруського міра ! Не говоріть , що усіх насильно вивезли . Таких , що насильно -- одиниці, і вони різними шляхами будуть повертатися в Україну. Решті побажаємо камнєй с нєба ібо вони цього заслужили. Дякуємо москалям, що вони чистять нашу землю від цих покидьків і полегшують нам життя ! А наша задача -- не пустити їх назад ! Слава Україні !
показати весь коментар
23.04.2022 16:47 Відповісти
Написано трохи грубувато, але я, особисто, згодна з коментарем. Менше вати буде в Україні.
показати весь коментар
23.04.2022 18:55 Відповісти
Чуваши, предки болгар... -- считай, в Болгарию на курорт вывезли.
Мосфильм **********...
показати весь коментар
23.04.2022 16:53 Відповісти
Просто нагадаю, що на минулих місцевих виборах, 60% маріупольців голосували за прорашистські партії. Так що нехай насолоджуються рассейським духом у самій задниці раші. Зато на родінє.
показати весь коментар
23.04.2022 16:59 Відповісти
Только я один вижу,что на Чебоксары депортировали пациентов психбольницы?😧
показати весь коментар
23.04.2022 17:08 Відповісти
Це називаєтся етноцид ,щось подібне відбувалось в 30-40 роках в сталінському ссср де мільйони людей пересиляли до сибіру ,що б стерти память про свою Батьківщину ,на жаль сталінські і путінські кати дуже схожі,єдине чи можливо таке в 21 столітті ? в рашистів нічого не змінилось.
показати весь коментар
23.04.2022 17:16 Відповісти
ви навіть не розумієте наскільки праві! https://www.youtube.com/watch?v=ZQjmeXmcw5M
показати весь коментар
23.04.2022 20:21 Відповісти
Незрозуміло - вони були не проти туди їхати чи це насильно, але хто не хотів, то різними шляхами їхали в неокуповану Україну.
показати весь коментар
23.04.2022 17:19 Відповісти
Насильно чи самі захотіли.
показати весь коментар
23.04.2022 17:22 Відповісти
заполняют населением собственные депрессивные территории из которых те же орки бегут от безысходности.
кое кого даже на дальний восток отвезли.
потом будут создавать максимум препятствий для возвращения и репатриации.
мерзкие ублюдки.
показати весь коментар
23.04.2022 18:03 Відповісти
Я думаю, что там для них будет лучше, войны там нет, мирное небо над головой - просто прелесть.
показати весь коментар
23.04.2022 18:43 Відповісти
Так их насильно вывозят или захотели?Ну!
Насильно сами захотели насяльник.
показати весь коментар
23.04.2022 19:21 Відповісти
 
 