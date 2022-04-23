Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ще 8 квітня російські окупанти депортували у Чувашію 466 жителів заблокованого Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, 466 маріупольців, серед яких 106 дітей, перевезено до столиці російської Чувашської республіки, міста Чебоксари.
"Ось вона - денацифікація по-російськи в дії. Просто вивезти всіх маріупольців з України", - зазначив радник.
Він опублікував фотографії вивезених у Чебоксари маріупольців та закликав повідомляти йому в особисті повідомлення або до контакт-центру міської ради (067 3451555, 050 3451555) про впізнаних людей.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 18 квітня загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.
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навіть виглядають задоволеними
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
те кто хотел в Украину - прорывались в Украину..., и с детьми, и в инвалидных калясках, и через унижения, и под градом пуль.... каждому свое..., они свое получили.....
Мосфильм **********...
кое кого даже на дальний восток отвезли.
потом будут создавать максимум препятствий для возвращения и репатриации.
мерзкие ублюдки.
Насильно сами захотели насяльник.