Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ще 8 квітня російські окупанти депортували у Чувашію 466 жителів заблокованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, 466 маріупольців, серед яких 106 дітей, перевезено до столиці російської Чувашської республіки, міста Чебоксари.

"Ось вона - денацифікація по-російськи в дії. Просто вивезти всіх маріупольців з України", - зазначив радник.

Він опублікував фотографії вивезених у Чебоксари маріупольців та закликав повідомляти йому в особисті повідомлення або до контакт-центру міської ради (067 3451555, 050 3451555) про впізнаних людей.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 18 квітня загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.