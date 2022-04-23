Шмигаль обговорив з радником Байдена Салліваном підтримку України та санкції проти Росії: "Спільно з партнерами будемо йти до перемоги". ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України та санкції проти Росії.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провели також плідну зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", - розповів Шмигаль.

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