Шмигаль обговорив з радником Байдена Салліваном підтримку України та санкції проти Росії: "Спільно з партнерами будемо йти до перемоги". ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України та санкції проти Росії.
Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провели також плідну зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", - розповів Шмигаль.
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Дмитрий Иванов #466733
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