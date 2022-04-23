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Шмигаль обговорив з радником Байдена Салліваном підтримку України та санкції проти Росії: "Спільно з партнерами будемо йти до перемоги". ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України та санкції проти Росії.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провели також плідну зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", - розповів Шмигаль.

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Шмигаль обговорив з радником Байдена Салліваном підтримку України та санкції проти Росії: Спільно з партнерами будемо йти до перемоги 01
Шмигаль обговорив з радником Байдена Салліваном підтримку України та санкції проти Росії: Спільно з партнерами будемо йти до перемоги 02

Автор: 

США (23009) Шмигаль Денис (4602) Салліван Джейк (294)


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По этому Салливану много противоречивой инфы по его деятельности до войны. Интересно какая сейчас у него позиция?
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23.04.2022 17:07 Відповісти
Увидеть Коломойского напротив за столом -- в камере для допросов.
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23.04.2022 17:35 Відповісти
совершенно прорюская ***** ...дорогая правда.
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23.04.2022 17:44 Відповісти
Это прокладка путлера в администрации Байдена, как и ермак прокладка путлера при зеленском.
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23.04.2022 18:18 Відповісти
везде его прокладки - наверное боится протечек))
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23.04.2022 19:14 Відповісти
 
 