УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
6 198 0

Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських. ФОТОрепортаж

Російські окупанти здійснили обстріл Харкова, в результаті чого поранення отримали одна цивільна жінка та троє поліцейських.

Про це у Telegram інформує прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

23 квітня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл по Київському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

Коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості. Внаслідок цього трьох правоохоронців поранено.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агентку РФ, яка коригувала обстріли ворога по Харкову, - СБУ. ФОТО

Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських 01
Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських 02
Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських 03
Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських 04

Автор: 

обстріл (28633) прокуратура (3685) Харків (5625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 