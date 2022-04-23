Обстріл Харкова російськими окупантами: Поранено жінку та трьох поліцейських. ФОТОрепортаж

Російські окупанти здійснили обстріл Харкова, в результаті чого поранення отримали одна цивільна жінка та троє поліцейських.

Про це у Telegram інформує прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

23 квітня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл по Київському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.



Коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості. Внаслідок цього трьох правоохоронців поранено.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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